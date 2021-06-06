Наручные часы всех известных брендов

Цвет имеет большее значение, чем когда-либо в сфере изысканных часов. Дело не только в том, что потребители заинтересованы в постоянно расширяющейся палитре
Мы продолжаем обзор часов, которые будут выставлены на аукцион Only Watch 2021, благотворительный аукцион роскошных часов, проводимый раз в два года и
Обзор лимитированной серии A. Lange & Söhne Lange 1 Perpetual Calendar с великолепным циферблатом из розового золота
Существует множество часов, которые мы называли «знаковыми» или «эмблематическими» на протяжении многих лет, но лишь немногие современные
Абсолютное инфракрасное излучение Girard-Perregaux Laureato Absolute Infrared (характеристики и цена)
Несмотря на то, что Girard-Perregaux часто рассматривается как бренд классических часов, недавно он решил добавить немного современности и смелости своим
Трудно не заметить многочисленные практические преимущества ношения смарт-часов, но для многих коллекционеров и энтузиастов большинство доступных на рынке
Сегодня мы рассмотрим две специальные версии высококлассных дайверских часов Seiko Prospex SLAXXX, которые являются эксклюзивными моделями для Соединенных Штатов.
Помимо всего прочего, современные часы Zenith за последние два десятилетия успели обзавестись множеством «экстремальных» циферблатов.
На протяжении последних 10 с лишним лет, с тех пор как микробренды начали заполонять рынок энтузиастов, устоявшаяся модель оставалась практически неизменной
Категория часов для подводного плавания является, пожалуй, самой популярной. Ее однородность дизайна, отмеченная обилием моделей-самоделок, просто поражает.
Впервые представленная в 1984 году, модель Portofino стала одной из самых популярных коллекций IWC, рассчитанных как на мужчин, так и на женщин.
Если что и стоит запомнить в Bell & Ross, так это то, насколько бренд привержен летным приборам. Парижский бренд действительно известен своей страстью
Если вы являетесь постоянным читателем ONEWATCH, вы, вероятно, знаете, что мы неравнодушны к независимым и смелым часам. Нам нравятся часы, созданные небольшими
Если что и выделяет часы Cuervo y Sobrinos, так это ярко выраженный латинский колорит, исходящий от каждого из них. Несмотря на то, что на сегодняшний
2021 год обещает стать большим годом для немецкой часовой марки MeisterSinger. Выпустив несколько весьма интригующих моделей, включая Bell Hora и Stratoscope
Часы Fromanteel, разработанные в бьющемся сердце Амстердама и созданные в спокойной тени швейцарских гор Юра, сочетают в себе уникальный голландский язык
Компания Bremont только что выпустила часы Longitude, которые, помимо того, что являются полностью новой коллекцией, также ознаменовали дебют долгожданного
С каждым новым поколением Apple Watch компания Apple расширяет функциональность и разнообразие доступных циферблатов часов, которые пользователи могут
Поскольку китайский рынок продолжает расти как движущая сила в глобальном пространстве роскоши, часовые бренды все чаще обращаются к дизайну и усложнениям
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Время от времени появляется книга о часах и часовом деле, которую просто обязан прочитать каждый серьезный любитель часов, потому что эти сотни страниц
У Jaquet Droz снова юбилейная пора, которая совпала с 300-летием со дня рождения легендарного часовщика Пьера Жаке-Дро. Родившийся 28 июля 1721 года на
WT Author — относительно новая часовая компания, расположенная в Шропшире, Великобритания. Если вы никогда не слышали о них, то это либо потому
Калибр SH21 — возможно, самый заветный механизм компании Christopher Ward. Выпущенный в 2014 году, он стал первым собственным механизмом компании.
El Primero, первый. Имя, навсегда вошедшее в историю часового дела как самый первый автоматический хронограф, представленный публике в январе 1969 года.
Несмотря на то, что 2021 год был не совсем «нормальным», на что мы надеялись в прошлом году, не похоже, чтобы часовая индустрия сильно расстроилась из-за этого.