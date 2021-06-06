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Omega Seamaster 300M — совершенство спортивных часов с белым циферблатом
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Цвет имеет большее значение, чем когда-либо в сфере изысканных часов. Дело не только в том, что потребители заинтересованы в постоянно расширяющейся палитре
Наручные часы всех известных брендов
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Первый взгляд на впечатляющий Krayon Anywhere для Only Watch 2021
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Мы продолжаем обзор часов, которые будут выставлены на аукцион Only Watch 2021, благотворительный аукцион роскошных часов, проводимый раз в два года и
Наручные часы всех известных брендов
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Обзор лимитированной серии A. Lange & Söhne Lange 1 Perpetual Calendar с великолепным циферблатом из розового золота
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Существует множество часов, которые мы называли «знаковыми» или «эмблематическими» на протяжении многих лет, но лишь немногие современные
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Абсолютное инфракрасное излучение Girard-Perregaux Laureato Absolute Infrared (характеристики и цена)
1260
Несмотря на то, что Girard-Perregaux часто рассматривается как бренд классических часов, недавно он решил добавить немного современности и смелости своим
Наручные часы всех известных брендов
Умные-smart часы
Montblanc представляет умные smart-часы Summit 3
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Трудно не заметить многочисленные практические преимущества ношения смарт-часов, но для многих коллекционеров и энтузиастов большинство доступных на рынке
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Наручные часы: Seiko Prospex Seigaiha SLA053 и SLA059 USA Edition
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Сегодня мы рассмотрим две специальные версии высококлассных дайверских часов Seiko Prospex SLAXXX, которые являются эксклюзивными моделями для Соединенных Штатов.
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Обзор часов: Zenith Defy Extreme
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Помимо всего прочего, современные часы Zenith за последние два десятилетия успели обзавестись множеством «экстремальных» циферблатов.
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Обзор часов Tornek-Rayville TR-660
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На протяжении последних 10 с лишним лет, с тех пор как микробренды начали заполонять рынок энтузиастов, устоявшаяся модель оставалась практически неизменной
Наручные часы всех известных брендов
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MW Timepieces Legatodiver — удивительные дайверские часы, вдохновленные гитарой
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Категория часов для подводного плавания является, пожалуй, самой популярной. Ее однородность дизайна, отмеченная обилием моделей-самоделок, просто поражает.
Наручные часы всех известных брендов
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Представляем новый хронограф IWC Portofino 39 в трех цветах
1790
Впервые представленная в 1984 году, модель Portofino стала одной из самых популярных коллекций IWC, рассчитанных как на мужчин, так и на женщин.
Наручные часы всех известных брендов
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Представляем Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic
3840
Если что и стоит запомнить в Bell & Ross, так это то, насколько бренд привержен летным приборам. Парижский бренд действительно известен своей страстью
Наручные часы всех известных брендов
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Представляем Vanguart Watches, новую инди-часовую компанию и турбийон «Черная дыра»
1470
Если вы являетесь постоянным читателем ONEWATCH, вы, вероятно, знаете, что мы неравнодушны к независимым и смелым часам. Нам нравятся часы, созданные небольшими
Наручные часы всех известных брендов
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Представляем новую коллекцию Cuervo Y Sobrinos Historiador 1519
1200
Если что и выделяет часы Cuervo y Sobrinos, так это ярко выраженный латинский колорит, исходящий от каждого из них. Несмотря на то, что на сегодняшний
Наручные часы всех известных брендов
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Новые спортивные часы Meistersinger Unomat
1510
2021 год обещает стать большим годом для немецкой часовой марки MeisterSinger. Выпустив несколько весьма интригующих моделей, включая Bell Hora и Stratoscope
Наручные часы всех известных брендов
Последние статьи
Побег в .BLU с последней коллекцией Fromanteel
1710
Часы Fromanteel, разработанные в бьющемся сердце Амстердама и созданные в спокойной тени швейцарских гор Юра, сочетают в себе уникальный голландский язык
Наручные часы всех известных брендов
Последние статьи
Коллекция часов Bremont Longitude демонстрирует новый мануфактурный механизм
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Компания Bremont только что выпустила часы Longitude, которые, помимо того, что являются полностью новой коллекцией, также ознаменовали дебют долгожданного
Наручные часы всех известных брендов
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Apple Watch Series 5: выбрали лучшие функции которые ценят!
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С каждым новым поколением Apple Watch компания Apple расширяет функциональность и разнообразие доступных циферблатов часов, которые пользователи могут
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Blancpain выпускает лимитированную серию часов Villeret с традиционным китайским календарем
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Поскольку китайский рынок продолжает расти как движущая сила в глобальном пространстве роскоши, часовые бренды все чаще обращаются к дизайну и усложнениям
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TAG Heuer выпускает ограниченную серию часов Monaco Titan
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В нынешней гонке вооружений материалов среди производителей элитных часов, когда на сцену выходят такие экзотические решения, как углеродные композиты
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Книга для любителей часов — Константин Чайкин: Высокое часовое искусство с русской душой
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Время от времени появляется книга о часах и часовом деле, которую просто обязан прочитать каждый серьезный любитель часов, потому что эти сотни страниц
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Представляем Jaquet Droz Grande Seconde Moon 300th Anniversary в корпусах диаметром 41 мм
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У Jaquet Droz снова юбилейная пора, которая совпала с 300-летием со дня рождения легендарного часовщика Пьера Жаке-Дро. Родившийся 28 июля 1721 года на
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Обзор часов с автоподзаводом WT Author No 1953 White
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WT Author — относительно новая часовая компания, расположенная в Шропшире, Великобритания. Если вы никогда не слышали о них, то это либо потому
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Новые концептуальные часы C60 от Christopher Ward
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Калибр SH21 — возможно, самый заветный механизм компании Christopher Ward. Выпущенный в 2014 году, он стал первым собственным механизмом компании.
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Руководство по покупке 6 последних часов Zenith
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El Primero, первый. Имя, навсегда вошедшее в историю часового дела как самый первый автоматический хронограф, представленный публике в январе 1969 года.
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Одни из лучших часов по мнению команды ONEWATCH за 2021 года
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Несмотря на то, что 2021 год был не совсем «нормальным», на что мы надеялись в прошлом году, не похоже, чтобы часовая индустрия сильно расстроилась из-за этого.
Наручные часы всех известных брендов
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