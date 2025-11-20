A. Lange & Söhne 1815 — лучшие классические наручные часы 2025 года

В течение последних четырёх недель у нас проходил сезон классических наручных часов.

Мы попросили вас выбрать лучшие классические часы 2025 года. Результаты подведены, и стало ясно: модель A. Lange & Söhne 1815 диаметром 34 мм признана лучшими классическими часами 2025 года! В финале скромные по размеру часы A. Lange & Söhne 1815 с самого начала имели преимущество над Breguet Classique Souscription 2025. В течение нескольких дней они не сдавались, что в итоге привело к их победе в первом сезоне Dress Watch Season. Давайте разберёмся, как эта небольшая модель Lange одержала победу.

Цель поиска лучших классических часов 2025 года

Когда мы начали этот проект около месяца назад, перед нами стояла простая задача — определить лучшие классические часы, выпущенные в 2025 году. Для этого мы отобрали 34 модели, появившиеся в этом году, и предложили вам, нашим читателям, выбрать фаворита из этого большого списка. Вы активно голосовали! Из 34 часов восемь лучших прошли в четвертьфинал. С этого момента наши эксперты защищали ваши выборы в серии личных поединков до выявления победителя. Рассмотрим подробнее, как 34-миллиметровая A. Lange & Söhne 1815 выиграла конкурс.

Предварительный этап Dress Watch Season

Идея найти лучшие классические часы года возникла на редакционном совещании, и мы решили подойти к ней нестандартно. В предыдущих турнирах редакторы Onewatch выбирали фаворитов, а затем устраивали серию личных поединков. На этот раз мы решили, что именно вы, Друзья, должны с самого начала выбрать любимые модели. Поэтому в предварительном раунде мы предложили 34 классические модели для голосования. В подборке были часы как от крупных, так и от небольших брендов с разным ценовым диапазоном.

В итоге восемь моделей прошли в четвертьфинал по результатам вашего голосования. В основном это были часы крупных брендов, как и ожидалось. Единственным исключением стал Daniel Roth, но этот недавно возрожденный бренд входит в группу LVMH, поэтому технически не является аутсайдером. Среди известных марок, которые неожиданно не прошли дальше, оказались Vacheron Constantin, Rolex и Piaget. Давайте вспомним четвертьфиналы и полуфиналы, чтобы понять, как Lange выиграл наш конкурс.

Раунд 1, Матч 1 — A. Lange & Söhne 1815 34 мм против Grand Seiko SBGH368

Наш будущий победитель появился сразу в первом поединке. В противостоянии двух философий 34-миллиметровая A. Lange & Söhne 1815 уверенно обошла великолепные Grand Seiko SBGH368 с результатом 62% голосов против 38%. Комментарии подтвердили итог, отметив, что именно Lange является настоящими классическими часами из двух моделей.

Некоторые удивлялись, как Grand Seiko попали в финал, ведь по мнению многих комментаторов, это не классические часы. Однако, учитывая, что понятие «классические часы» менялось со временем, и что именно вы, читатели, выбрали Grand Seiko, этот факт объясняет их участие. Тем не менее, победа Lange была однозначной.

Раунд 1, Матч 2 — Chopard L.U.C Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition против Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds

Во втором поединке я защищал Chopard L.U.C Qualité Fleurier 20th Anniversary Edition. Это было непросто, так как Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds стал явным фаворитом предварительного голосования. Лично я испытывал симпатию к Reverso, который стал одним из главных событий года.

Я пытался доказать, что Reverso не является классическими часами в полном смысле, что было одним из основных комментариев в первом матче. Однако это не помогло — Reverso получил 64% голосов против 36% у Chopard. Reverso подтвердил статус фаворита.

Раунд 1, Матч 3 — Daniel Roth Extra Plat Souscription против Patek Philippe Calatrava 6196P

Третий матч включал ещё одного фаворита публики, который, по ожиданиям команды Onewatch, должен был дойти до финала и, возможно, выиграть. Patek Philippe Calatrava 6196P начал путь к победе с уверенной победы над Daniel Roth Extra Plat Souscription, набрав 63% голосов против 37%.

Несмотря на успех, в комментариях Calatrava критиковали за излишнюю консервативность и скучность, некоторые называли её «популярной, но не выдающейся». Тем не менее, это не помешало модели выиграть матч.

Раунд 1, Матч 4 — Breguet Classique Souscription 2025 против Omega Seamaster 37 мм Milano Cortina 2026

Последний матч первого раунда оказался самым напряжённым. Breguet Classique Souscription 2025 победил Omega Seamaster 37 мм Milano Cortina 2026 с результатом 56% против 44%. Хотя победитель был ожидаем, разрыв оказался меньше, чем предполагалось.

В комментариях отмечали, что Classique Souscription — более классический выбор, но его однорукий циферблат не всегда удобен для чтения. Тем не менее, историческая значимость и романтика бренда перевесили практические недостатки, обеспечив Breguet выход в полуфинал.

Полуфинал 1 — Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds против A. Lange & Söhne 1815 34 мм

В полуфинале осталось четыре модели от Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne, Patek Philippe и Breguet — список достойных претендентов на звание классических часов. Первый полуфинальный матч преподнёс сюрприз: несмотря на уверенную победу Reverso в предварительном раунде и победу над Chopard, в поединке с Lange 1815 он проиграл.

Результат был близким — 53% голосов у Lange против 47% у Reverso. В комментариях аргументировали это тем, что Lange — настоящие классические часы, а Reverso в золоте слишком яркий и броский. Этот неожиданный исход обеспечил Lange место в финале.

Полуфинал 2 — Patek Philippe Calatrava 6196P против Breguet Classique Souscription 2025

Во втором полуфинале мы ожидали победу Patek Philippe Calatrava 6196P, но предполагали, что борьба будет напряжённой. Calatrava — одна из самых обсуждаемых новинок года, и она легко выиграла первый раунд. Кроме того, её классический двухстрелочный циферблат считался преимуществом по сравнению с Breguet.

Тем не менее, Breguet получил 51% голосов против 49% у Patek. В комментариях мнения разделились: одни считали Breguet слишком крупными для классических часов, другие — Calatrava слишком скучными. В итоге Breguet победил, будучи признан более элегантным и стильным выбором.

Финал платьевых часов — A. Lange & Söhne 1815 34 мм против Breguet Classique Souscription 2025

И вот мы подошли к финалу сезона классических часов. До начала конкурса мы не ожидали увидеть именно эти две модели в финале, хотя предполагали, что они смогут пройти далеко. Итоговый счёт — 60% голосов у A. Lange & Söhne 1815 и 40% у Breguet Classique Souscription — говорит о достаточно уверенной победе Lange.

Мы всегда знали, что самые маленькие модели 1815 будут успешны. Положительные отзывы фанатов и прессы подтвердили, что A. Lange & Söhne создали нечто особенное с этими скромными трёхстрелочными часами. Это открывает перспективы для появления новых небольших классических моделей от немецкого бренда. Ранее самой маленькой серией была Little Lange 1 диаметром 36,8 мм, но успех 34-миллиметровых моделей может стать началом новой эры размеров у A. Lange & Söhne.

Итоги: лучшие классические часы 2025 года найдены

На данный момент эксперимент A. Lange & Söhne с уменьшением размеров привёл к блестящей победе в нашем поиске лучших классических часов 2025 года! Поздравляем бренд. A. Lange & Söhne 1815 заслуженно стали лучшими классическими часами 2025 года!