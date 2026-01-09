A. Lange & Söhne Zeitwerk Date в розовом золоте

Часы с функцией отображения времени и даты редко ассоциируются с высокой сложностью в области высокой часовой механики.

Даже с добавленным индикатором запаса хода они не звучат впечатляюще или сложно, верно? Тем не менее, A. Lange & Söhne Zeitwerk Date доказывают, что иногда самые простые решения требуют самых сложных технических подходов.

Мне посчастливилось провести некоторое время с этой моделью в корпусе из розового золота. Впечатления остались самые сильные. В этом обзоре мы подробно разберёмся во всех деталях!

Для начала рассмотрим базовые характеристики. Перед нами механические часы с цифровым прыгающим отображением времени через окошки (à guichets). Это значит, что часы показывают время цифровым способом: прыгающие часы и минуты отображаются в специальных окнах. Дополнительно на циферблате расположены малая секундная стрелка в положении «6 часов», индикатор запаса хода в положении «12 часов» и кольцевой указатель даты по периметру циферблата.

Всё это заключено в внушительный корпус из 18-каратного розового золота размером 44,2 мм в диаметре и толщиной 12,3 мм. Если кажется, что корпус слишком крупный — так оно и есть. Однако критиковать пропорции бессмысленно, ведь внутри корпуса скрывается не менее 516 деталей, выполненных в типичном для немецкой часовой школы объёмном трёхмерном стиле. A. Lange & Söhne не стремятся к миниатюризации — для этого лучше искать другие модели.

Механизм с ручным заводом калибра L043.8 работает с частотой 18 000 полуколебаний в час и обеспечивает 72 часа автономной работы при полном заводе. В нём применяется запатентованный механизм постоянной силы, о котором мы поговорим позже. Также, как и положено, механизм украшен платинами из немецкого серебра с ручной отделкой. Часы комплектуются коричневым ремешком из кожи аллигатора.

Механические особенности и сложности

Zeitwerk отображает время с помощью трёх дисков и двух окошек. Кнопка на «4 часах» позволяет быстро корректировать часы — особенно удобно при путешествиях. Вот где начинается сложность: запатентованный механизм постоянной силы передаёт импульс дискам с точностью в 60 секунд. Все три диска переключаются одновременно, приводимые в движение достаточно высоким для часов крутящим моментом в 28 ньютон-милиметров. Диски мгновенно ускоряются и тормозятся, при этом используется маховик с регулятором для гашения колебаний и предотвращения износа. Таким образом, даже, казалось бы, простое цифровое отображение времени требует сложных механических решений.

Индикатор даты также скрывает неожиданные технические тонкости. По периметру циферблата расположено кольцо из стекла с отпечатанными в негативе цифрами от 1 до 31. Красный индикатор под циферблатом подсвечивает текущую дату. Это можно назвать классическим указателем даты, но с той разницей, что стрелка находится под циферблатом и отмечает дату с обратной стороны. Вторая кнопка на «8 часах» позволяет мгновенно корректировать дату. Завод и установка времени осуществляются с помощью заводной головки в положении «2:30».

Эти функции демонстрируют мастерство часовых мастеров A. Lange & Söhne в тонкой и незаметной форме — сложные технические решения для простых задач. Такая философия легко может привести к излишнему усложнению, но здесь сложность служит лишь для создания визуально простой и понятной компоновки.

Дизайн циферблата Zeitwerk

Циферблат изготовлен из стерлингового серебра (925 пробы). Основная серая поверхность имеет тонкую порошковую текстуру, которая выглядит одновременно лаконично и элегантно. Время отображается на абстрактном мосту из немецкого серебра, напоминающем форму футболки. Интересно, что поверхность моста украшена концентрической шлифовкой, ориентированной на воображаемый круг, значительно больше и смещённый относительно центра циферблата. Трудно точно объяснить, но это визуально меняет восприятие баланса циферблата, расширяя его границы за пределы самого корпуса часов.

В целом линия Zeitwerk доказывает, что классика и современный дизайн не обязательно противопоставлены друг другу. Коллекция объединяет оба направления. Можно представить, что если бы классически обученный часовщик разрабатывал костюм Железного Человека, он мог бы следовать именно такому стилю. Это подтверждает, что для развития нового не обязательно разрушать старое.

Высокоточная часовая механика A. Lange & Söhne Zeitwerk Date

Мой опыт использования этих часов оказался даже интереснее, чем можно было ожидать. На самом деле у меня было сразу две модели A. Lange & Söhne — Zeitwerk Date и Richard Lange Jumping Seconds, обзор которых я опубликовал ранее.

В том обзоре я отметил, что эти часы создают ощущение «высокого разрешения». Не все читатели могут иметь возможность лично держать такие часы, поэтому я сравню это с просмотром видео в 4K впервые. Это касается и циферблата, и механизма. Детализация настолько тонкая, а обработка и отделка настолько безупречны, что часы выглядят четче практически любого привычного объекта.

Даже печать на циферблате отличается исключительной точностью и чёткостью. В итоге, не обладая никакими знаниями о часах, можно сразу понять, что перед вами нечто особенное и очень дорогое.

Итоговые выводы

A. Lange & Söhne Zeitwerk Date обладает очарованием винтажных часов Lange. Все лучшие качества саксонского дома присутствуют в полной мере: немецкий подход к часовому делу и архитектуре механизма, сверхтонкая отделка и уникальный, продуманный дизайн.

В случае Zeitwerk добавляется ещё один важный аспект — солидность. Значительные размеры корпуса из 18-каратного розового золота создают ощутимый вес (в переносном смысле). Это постоянное напоминание о том, что на руке — нечто особенное. Если боитесь, что у вас будут неравномерно развиты бицепсы, можно приобрести сразу две модели! Шутки в сторону — вес только усиливает впечатление. Забавно, что при всех своих размерах и золоте Zeitwerk Date не кричит на руке. Его утончённость и сочетание классики с современностью делают часы почти парадоксально скромными.

Что вы думаете о A. Lange & Söhne Zeitwerk Date? Поделитесь своим мнением в комментариях!