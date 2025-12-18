Anders & Co AC2 Volcán: обзор шведских часов с каменными циферблатами

В современном часовом мире каменные циферблаты встречаются повсеместно.

Однако их притягательность не ослабевает, а новые модели Anders & Co AC2 Volcán наглядно демонстрируют, почему это так. Эти элегантные наручные часы сочетают в себе разнообразие натуральных камней — как привычных, так и редких. При этом форма корпуса и доступная цена делают их привлекательным выбором для коллекционеров и ценителей. Несмотря на то, что бренд Anders & Co пока не получил широкого признания, его новая коллекция показывает глубокое понимание современных запросов рынка.

Каменные циферблаты: разнообразие и уникальность

Главный акцент в модели Anders & Co AC2 Volcán сделан на циферблатах из натуральных камней. В коллекции представлено пять вариантов:

авантюрин

бирюза

чароит

рубилит

красный агат

Использование каменных циферблатов в классических наручных часах — не новинка, но Anders & Co удалось подчеркнуть природную красоту камней с помощью острых стрелок «дафина» и тонких батонных меток. Минималистичный дизайн без лишних элементов, кроме логотипа бренда, позволяет максимально раскрыть уникальный узор каждого камня.

Особое внимание вызывает авантюрин — даже если речь идет о синтетическом варианте, он сохраняет все характеристики натурального камня, создавая глубину и мерцание, которые сложно повторить другими материалами. Чароит с его гипнотизирующим узором — один из самых необычных и привлекательных вариантов, а бирюза, благодаря своей богатой истории в часовом деле, всегда привлекает взгляды. Красный агат доступен только с восточными арабскими цифрами и стоит немного дороже, но при этом придаёт часам особый характер.

Корпус: компактность и стиль 60-х годов

Корпус часов Anders & Co AC2 Volcán имеет следующие размеры:

диаметр — 37 мм

толщина — 5,65 мм

расстояние «ушко к ушку» — 44,6 мм

Это компактные часы, которые благодаря своей форме занимают заметное место на запястье, но при этом не создают дискомфорта. Форма корпуса — «подушка» — была популярна в 1960-х годах и сейчас возвращается в моду. Такая форма смягчает углы квадратного корпуса, делая часы более удобными и привычными для тех, кто привык к классическим круглым моделям.

Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L с тщательно отполированными гранями и углами, что подчёркивает элегантность и строгость дизайна, позволяя каменным циферблатам оставаться в центре внимания.

Механизм: кварцевый Miyota 9T22 для тонкости и надежности

Внутри установлен кварцевый механизм Miyota 9T22, который разработан для создания максимально тонких часов. Отсутствие секундной стрелки позволяет сохранить лаконичность циферблата и не выдаёт наличие батарейки. Такой выбор механизма снижает стоимость модели и обеспечивает стабильную точность без необходимости регулярной настройки.

Для тех, кто ищет тонкие и надёжные наручные часы с минимальными требованиями к обслуживанию, кварцевый механизм — оптимальное решение. Он идеально подходит для деловых и вечерних образов, когда важна элегантность и практичность.

Ремешок: классика с тиснением под крокодила

Все модели поставляются с кожаным ремешком с тиснением под крокодиловую кожу. Такой выбор подчёркивает формальный стиль часов и соответствует общей концепции коллекции. Ремешок оснащён бронзовой застёжкой, что добавляет изделию дополнительный акцент.

В будущем возможно появление моделей с металлическими браслетами, например, сетчатыми или «зернышками риса», что расширит возможности стилистического выбора.

Итог: шведские часы с каменными циферблатами для ценителей

Anders & Co AC2 Volcán — это умный выбор для тех, кто ценит сочетание классики и природной красоты. Компактный корпус, продуманный дизайн и уникальные каменные циферблаты создают гармоничное целое. Кварцевый механизм обеспечивает точность и удобство, а разнообразие камней позволяет подобрать модель под любой вкус.

Хотя некоторые коллекционеры предпочитают механические часы, данная модель занимает свою нишу на рынке, предлагая стиль и качество по доступной цене.

Технические характеристики Anders & Co AC2 Volcán

Параметр Значение Бренд Anders & Co Модель AC2 Volcán Размер корпуса 37 мм (диаметр) x 5,65 мм (толщина) x 44,6 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 30 метров Стекло Сапфировое переднее Циферблат Авантюрин, бирюза, чароит, рубилит, красный агат Ширина ремешка 20 мм Ремешок Натуральная кожа с тиснением под крокодила, бронзовая застёжка Механизм Miyota 9T22, кварцевый Запас хода Не применимо Функции Часы, минуты Наличие В продаже Цена £469, £535 (модель с красным агатом)

Где купить и цена

Модели Anders & Co AC2 Volcán с каменными циферблатами доступны для заказа напрямую у производителя. Стоимость варьируется от £469 до £535 в зависимости от выбранного камня.