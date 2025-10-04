ArtyA Luminity Wavy AMR-02 | ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Неужели коллекционеры часов недостаточно говорят об ArtyA?

Когда независимые часовые мастера, такие как ArtyA, часто работают с дерзкими формами или более яркими, экспериментальными материалами, их творения порой могут вызывать полярные мнения или даже пугать на запястье. Тем не менее, я считаю, что дизайн новой модели ArtyA Luminity Wavy AMR-02 — отличный старт для знакомства с миром этого инновационного бренда. Давайте рассмотрим её подробнее.

Корпуса

Круглый корпус диаметром 40 мм и толщиной 13 мм — вовсе не новинка, но удивительно, как детали и отделка корпуса могут выделить его и придать современный вид. Модель Luminity Wavy использует фирменный корпус Wavy, но AMR-02 предлагает его в двух вариантах: из титана 5-го класса и из сапфира. В вариантах из титана 5-го класса оба корпуса покрыты DLC-покрытием — но прозрачным DLC.

Признаюсь, до этого момента я не знал, что существует прозрачное DLC-покрытие. Обычно DLC-покрытия применяются для затемнения или затемнения корпуса, но основная задача алмазоподобного углеродного покрытия — сделать базовый материал более прочным и устойчивым к царапинам. Таким образом, с прозрачным DLC-покрытием вы получаете естественный вид титана 5-го класса, но с повышенной устойчивостью к царапинам. Конкретно, титан обычно имеет твердость по Виккерсу около 400, а прозрачное DLC-покрытие повышает её до 1200, а чёрное DLC — до 1800.

Корпуса из титана 5-го класса выглядят очень футуристично, почти инопланетно, с полностью пескоструйной матовой поверхностью. Однако, как и в случае с люксовым продуктом, здесь есть небольшой штрих изящества. ArtyA добавила тонкую полированную фаску, чтобы подчеркнуть контуры корпуса и его скульптурную форму. Это может показаться простым, но отделка титана такого рода — далеко не лёгкая задача.

Второй вариант корпуса, который имеет те же размеры, но чуть меньшую водонепроницаемость — 30 метров против 50 метров у титана, — это корпус из сапфира. Сапфировые поверхности отполированы вручную до идеальной прозрачности, открывая обзор на внутренний механический мир часов со всех сторон.

Циферблаты

Так же, как и с корпусами, для Luminity Wavy AMR-02 доступны несколько вариантов циферблатов. Все часы оснащены новым автоматическим калибром AMR-02 с микроротором от ArtyA, а циферблаты выполнены из сапфира, чтобы механизм был полностью виден. Вы можете выбрать тонированный сапфир для добавления цвета или даже натуральную вставку из камня, например, метеорит или авантюрин, чтобы добавить текстуру и оттенок.

Удивительно, как ArtyA вставляет камень в сапфировый циферблат на одном уровне с поверхностью — он не выступает над ней. Это свидетельство высокого уровня производственных возможностей бренда. Когда мы с Джейми и Маркусом были на Geneva Watch Days и снимали эти часы, мы спросили основателя ArtyA Ивана Арпа, как им удалось добиться такого эффекта. Иван не раскрыл точных деталей, чтобы конкуренты не смогли повторить, но намекнул на уникальный процесс фрезеровки, результат долгих исследований и разработок.

Кто-то может подумать, что открытый циферблат будет трудно читать, но здесь есть полный набор накладных часовых индексов и минутная шкала по внешнему краю, что облегчает считывание времени. Кроме того, часовая и минутная стрелки в стиле «дафина» имеют матовую шлифовку и алмазную полировку, что повышает их элегантность и читаемость.

Ремешки

Все модели Luminity Wavy AMR-02 поставляются на кожаных ремешках с классической застёжкой ArtyA с язычком, с покрытием DLC чёрного цвета или без него. Честно говоря, здесь особо нечего добавить — ремешки эффектные, удобные и оснащены застёжкой с красивой деталировкой.

Механизм

Собственный калибр AMR-02 — мощный и привлекательный автоматический механизм с микроротором, толщиной всего 3,6 мм. Он гарантирует 82 часа хронометрической точности благодаря двум бочкам, работающим параллельно — каждая оснащена более длинной и тонкой пружиной, которая раскручивается плавнее, обеспечивая более стабильный и линейный поток энергии. Вольфрамовый микроротор также повышает эффективность подзавода. Визуально основная плата и мосты покрыты антрацитовым покрытием и имеют пескоструйную отделку, что поддерживает футуристическую эстетику бренда. С точки зрения конструкции, калибр очень сбалансирован, и все рабочие компоненты открыты для обозрения.

Итог

В конечном счёте, можно с уверенностью сказать, что часы ArtyA, как и новая коллекция AMR-02, предназначены для коллекционеров, ищущих нечто выходящее за рамки привычного. Это предмет для разговора, выделяющийся своим уникальным внешним видом. При этом часы демонстрируют высокий уровень часового мастерства, удовлетворяя даже пуристов и приверженцев точности. Говорят, что калибр AMR-02 будет использоваться и в других коллекциях в будущем, а его толщина всего 3,6 мм открывает двери для новых форм и дизайнов корпусов.

Единственное, что я бы отметил — при толщине механизма 3,6 мм корпус мог бы быть немного тоньше. Но с другой стороны, корпус Wavy — это устоявшийся дизайн в каталоге, и он потерял бы часть своей скульптурной выразительности, если бы стал тоньше. Также хотелось бы увидеть более выраженную фаску на мостах калибра AMR-02, чтобы повысить уровень роскоши. В целом же, это очень впечатляющий продукт.

Цены и доступность ArtyA Luminity Wavy AMR-02

ArtyA Luminity Wavy AMR-02 доступна сейчас в ограниченной серии из 99 экземпляров.

Цена: от 17 900 швейцарских франков (без учета налогов). Полный прайс-лист представлен в таблице ниже:

Бренд ArtyA Модель Luminity Wavy AMR-02 Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 13 мм (толщина) Материал корпуса Титан 5-го класса (прозрачный или чёрный DLC) <br> Сапфир Водонепроницаемость 50 метров (титан) <br> 30 метров (сапфир) Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Прозрачный или тонированный сапфир, с или без вставок из натурального камня Ремешок Кожаный ремешок, застёжка ArtyA с язычком Механизм AMR-02, собственный, автомат с микроротором Запас хода 82 часа Функции Часы, минуты, секунды Доступность Ограниченная серия из 99 штук Цена 17 900 CHF (титан/чёрный DLC и прозрачный сапфировый циферблат) <br> 19 900 CHF (титан/DLC noir и каменный или тонированный сапфировый циферблат) <br> 37 900 CHF (сапфир и сапфировый циферблат) <br> 39 900 CHF (сапфир и каменный циферблат)

ArtyA Luminity Wavy AMR-02 — это смелый и инновационный выбор для тех, кто ценит уникальность и техническое совершенство в мире часов.