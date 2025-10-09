Audemars Piguet переосмыслил хронограф с калибром 8100

Audemars Piguet отмечает своё 150-летие, представляя множество новинок — и не только часов.

Бренд из Ле Брассю также презентует новые механизмы. Например, последние модели вечных календарей получили инновационную заводную головку, но главной новостью года, безусловно, стал запуск Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5. В этих часах установлен калибр 8100 — совершенно новый взгляд на механический хронограф. Мастера AP отказались от векового принципа использования сердцевидной кулачковой системы. Можно с уверенностью сказать, что Audemars Piguet переизобрели хронограф с помощью нового калибра 8100.

История и контекст: революционные изобретения в часовом деле

Прежде чем углубиться в особенности нового хронографа AP, стоит вспомнить другие революционные изобретения в мире часовых механизмов и их судьбу. Сердце механических наручных часов существует уже 350 лет. Голландский полимат Кристиан Гюйгенс изобрёл современный осциллятор, объединив баланс с волосковой пружиной. Он поместил очень тонкую спираль в регулятор хода часов, и хотя механизм со временем уменьшился в размерах, принципы остались неизменными. Даже новая волосковая пружина TAG Heuer из углеродного волокна основана на изобретении Гюйгенса, которое доказало свою вечную актуальность. Его идея тонкой пружины, управляющей колебаниями баланса, позволила повысить точность и миниатюризировать часы.

Какие ещё недавние изобретения в часовом деле заслуживают внимания?

Сегодня существуют волосковые пружины из специальных сплавов с низким температурным коэффициентом, например, никель-железный Nivarox от Swatch Group, а у Rolex — Parachrom из ниобиевого сплава. Современные технологии также подарили нам кремниевые волосковые пружины, устойчивые к магнитным полям. TAG Heuer решил создать волосковую пружину из углеродного волокна. В 2019 году бренд представил прототип Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon с такой пружиной, а также коллекцию Autavia Isograph. Однако технология столкнулась с трудностями и коммерчески дебютировала лишь в 2025 году в ограниченных сериях Carrera и Monaco с TH-Carbonspring. TAG Heuer остался верен пути Гюйгенса, но некоторые бренды пошли дальше, создавая новые спуски. Знаете, о каких двух брендах идёт речь?

Отход от традиций: новые спуски Girard-Perregaux и Frederique Constant

Girard-Perregaux и Frederique Constant изобрели два революционных спуска. Начнём с Girard-Perregaux, который первым представил механизм с движущимся лезвием вместо традиционной пружины.

Constant Escapement от Girard-Perregaux

Constant Escapement использует уникальное интегрированное кремниевое лезвие. В 2008 году GP создали прототип на основе кремниевой технологии, благодаря сотрудничеству с Sigatec и развитию технологии глубокого реактивного ионного травления (DRIE). В 2013 году модель Constant Escapement L.M. получила премию GPHG Aiguille d’Or.

Современный Neo Constant Escapement — это эволюция механизма. В его конструкции появился пятый зубчатый колёс, который передаёт энергию двум спусковым колёсам с тремя зубьями, работающим синхронно с частотой 3 Гц. Колёса чередуются в передаче энергии, обеспечивая равномерный поток, который через качающийся рычаг передаётся на кремниевое лезвие — сердце механизма.

Тонкость и точность

Лезвие толщиной в шесть раз меньше человеческого волоса использует свои «упругие и би-стабильные» свойства для точного импульса балансу. Каждое колебание состоит из 20 последовательных этапов, обеспечивающих постоянную силу и стабильную амплитуду, что гарантирует точность. Симметричный дизайн лезвия и расположение спусковых колёс по обе стороны баланса обеспечивают равномерное распределение силы и плавное вращение.

Neo Constant Escapement установлен в титановом корпусе 45×14,8 мм (ref. 93510-21-1930-5CX) стоимостью €105,000. Этот эксклюзивный механизм не доступен в более доступных моделях и вряд ли появится в ближайшем будущем.

Быстрые колебания: Monolithic escapement от Frederique Constant

В 2021 году Frederique Constant представил кремниевый осциллятор с частотой 288,000 полуколебаний в час (40 Гц), что в 10 раз быстрее индустриального стандарта. Monolithic escapement вибрирует 80 раз в секунду вместо обычных 8, благодаря уникальной конструкции без волосковой пружины и традиционного баланса.

Амплитуда колебаний у FC всего 6 градусов вместо оптимальных 300, что улучшает точность при обычном ношении и не снижает запас хода — он составляет 80 часов. Эта технология дебютировала в классических Slimline Monolithic Manufacture стоимостью менее €5,000. Однако из-за сложности производства и регулировки в конце 2023 года FC прекратил выпуск таких механизмов. Возможно, технология вернётся, как и углеродная волосковая пружина TAG Heuer, но пока нет признаков.

Что делает Patek Philippe?

AP работает на вершине Haute Horlogerie, интересно посмотреть, что делают конкуренты. В 2005 году Patek Philippe создал отдел Advanced Research, занимающийся новыми материалами и технологиями. За это время выпущено шесть моделей с инновациями, в основном связанными с кремнием. Последняя — Fortissimo ref. 5750P-001 (2021) — минутный репетир с механической системой усиления звука, обеспечивающей высокую громкость и качество вне зависимости от материала корпуса. Модели Advanced Research — это прототипы, тестирующие технологии в реальных условиях, которые со временем переходят в серийное производство. Patek идёт путём постепенной эволюции, а AP пытается начать революцию с калибром 8100.

Переосмысление хронографа с калибром 8100

Audemars Piguet также работал над минутными репетирами. Серия RD началась с Royal Oak Concept RD#1 Acoustic Research, где R&D команда сосредоточилась на водозащите, громкости и чистоте звука. Механизмы с двойным спуском калибра 3132 не входят в серию RD. В отличие от спусков GP и FC, открытый калибр 3132 AP имеет два балансирных колеса с традиционными волосковыми пружинами, расположенными одно над другим на общей оси для точности.

Калибр 8100 не имеет принципиально нового спуска, но оснащён летающим турбийоном, вращающимся раз в минуту. Главное — стремление AP к интуитивной простоте.

Инновационная заводная головка

Первым проявлением стала заводная головка в моделях Royal Oak Perpetual Calendar из стали и 18К песочного золота, дебютировавшая в этом году. Универсальная головка упрощает настройку вечного календаря и снижает риск повреждения механизма. Калибр 8100 делает работу хронографа мягкой и тонкой благодаря полностью переработанной системе.

Лёгкий старт революционного хронографа

Отдел исследований и разработок AP потратил пять лет на создание калибра 8100 для Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5 (ref. 26545XT.OO.1240XT.01 / CHF 260,000) — финальной модели серии RD. Автоматический хронограф оснащён функцией flyback, минутным и часовым счётчиками с редкими мгновенными прыгающими стрелками, а также летающим турбийоном.

Идея инновационной конструкции калибра 8100 пришла Джулио Папи, директору по дизайну часового производства AP, во время локдауна из-за коронавируса. Он вдохновился лёгкостью нажатия кнопок смартфона — для включения хронографа обычно требуется гораздо больше усилий.

«При нажатии кнопки хронографа перемещается примерно на 1 мм с усилием 1,5 кг, — объяснил Папи на закрытой презентации весной. — Цель была сократить ход кнопки до 0,3 мм и снизить усилие до 300 граммов, как у смартфона.»

Минимальное энергопотребление

Разработка заняла много времени, так как традиционный механизм с кулачком и молотком заменили на инновационный реечный механизм. Новый запатентованный механизм накапливает энергию в рейке, удерживая её в напряжении и предотвращая вибрацию стрелки хронографа. Пружина трения, которая обычно действует как постоянный тормоз при работе и сбросе хронографа, больше не нужна. Энергия теперь сохраняется, а не рассеивается.

Сброс хронографа также требует энергии, и часовщики AP улучшили этот процесс, сделав его более плавным и с меньшей инерцией. При нажатии кнопки энергия из рейки освобождается, и секундная стрелка хронографа возвращается к нулю ретроградным движением. Использование лёгкого титана для стрелок и других деталей обеспечивает мгновенный сброс с минимальным энергопотреблением.

«Смотри, мама, без тормозов!»

Главный промышленный директор Лука Раджи наглядно объясняет работу механизма:

«Представьте традиционный хронограф как машину с затянутым ручным тормозом. Калибр 8100 — это машина без ручного тормоза. Вместо тормоза машина привязана к резинке, которая отталкивает её назад в гараж. Энергия, ранее теряемая на трение тормоза, теперь хранится в резинке — нашем запатентованном реечном механизме. При сбросе хронографа энергия высвобождается, и стрелка возвращается менее чем за 0,15 секунды. Мы много работали над поведением стрелок, чтобы сброс был почти незаметен глазу.»

Другие особенности калибра 8100

Заводная головка с двумя режимами, переключаемыми кнопкой

Инновационная вертикальная муфта для плавного запуска, остановки и сброса

Периферийный ротор

Высококлассная отделка с фасками и сатинированными мостами хронографа

Механизм состоит из 379 деталей и помещён в традиционный корпус «Jumbo» диаметром 39 мм. Калибр очень компактен и тонок — 31,4 мм в диаметре и всего 4 мм толщиной. Запас хода — 72 часа, что впечатляет для сложного механизма такого размера.

Почему бы и нет?

Революционного хронографа для празднования 150-летия AP оказалось недостаточно — в механическую композицию добавили турбийон. На вопрос, зачем добавлять, возможно, слишком заметный турбийон, Джулио Папи ответил:

«Новый механизм хронографа требует меньше деталей и занимает меньше места, чем традиционный. У нас осталось место для турбийона, так почему бы и нет?»

Кому это нужно?

Вопрос, который нельзя обойти: «Кому это нужно?» Кому нужны изобретения в параллельной вселенной механического часового дела? Сегодня эта вселенная живёт за счёт имиджа, сторителлинга, престижа и других трудноосязаемых качеств, а не инструментальной функциональности. Люди интересуются этим, потому что хотят, а не потому что нужно. Эволюция или революция в механике воспринимается субъективно.

Когда Frederique Constant пытался начать революцию, отклик был слабым. Возможно, репутация бренда была недостаточно престижной. Аналогично, Neo Constant Escapement от GP — одинокий боец, который не смог завоевать рынок. Если бы технология была проще и дешевле, мы бы увидели больше моделей с кремниевым лезвием, но этого не произошло.

Под циферблатом и на нём

Но, опять же, кому это нужно? Люди любят часы, а не часовое производство. Главное — имя на циферблате, а не революционная механика под ним. Audemars Piguet — престижный бренд Haute Horlogerie и один из самых значимых игроков. Если AP решит не ограничивать калибр 8100 150 экземплярами Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5, а начнёт выпускать его в больших количествах, механизм может появиться в более доступных моделях Royal Oak и Royal Oak Offshore. Тогда упрощённый, сверхплавный, вдохновлённый смартфоном хронограф действительно станет прорывом.

Имя на циферблате впечатляет окружающих, а технологии под ним — конкурентов. Патенты защищают уникальные элементы калибра 8100. Статус, харизма и желанность Royal Oak в сочетании с простым и производимым механизмом могут создать идеальный шторм. Не забывая, что хронограф — самая популярная и востребованная усложнённая функция в мире.

Ваше мнение

Что вы думаете об инновациях в области механических механизмов? Впечатляют ли вас новые технологии и творческие подходы к существующим усложнениям, или это не вызывает у вас интереса? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.