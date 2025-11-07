Awake Sơn Mài Fragments: инновации в искусстве часового дела

Основанная в 2019 году, компания Awake представляет собой независимого производителя часов с чёткой концепцией: использовать объект, измеряющий время, чтобы показать слияние традиционного ремесла и современного часового искусства.

Девиз бренда — «Artisanship, Awakened» — отражает миссию «раскрывать красоту мира через объект, символизирующий время». Эта философия проявляется в сотрудничестве с именитыми мастерами, а не анонимными поставщиками. Подход Awake не ограничивается одной локацией: циферблаты создаются мастерами лакировки в Ханое, визуальный стиль заимствует элементы японской техники raden, механизмы швейцарские, а ремешки изготавливаются во Франции — это осознанная международная цепочка производства.

Сознательное и поэтичное часовое искусство

В коммуникациях бренда часто встречается выражение «сознательное и поэтичное часовое искусство». Это краткое описание стремления Awake соединить романтику ручной работы с проверяемыми фактами. На практике это означает уважение к ремеслу и прозрачность происхождения материалов. Например, при упоминании техники raden бренд подчёркивает, что традиционно она включает инкрустацию фрагментами перламутра, раковин или слоновой кости в лак для усиления отражательной способности и глубины, а собственная интерпретация Awake — современная и кросс-культурная.

Основательница Лилиан Тибо описывает концепцию как объединение различных знаний и культур «в крошечном пространстве циферблата», что подчёркивает привычку бренда называть конкретных людей и места, стоящие за созданием часов.

Трио Sơn Mài Fragments: искусство на циферблате

Новое трио моделей Sơn Mài Fragments выводит циферблат на первый план: три варианта диаметром 39 мм из переработанной стали, поверхности которых вручную собираются как радужные мозаики из фрагментов перламутра, встроенных в вьетнамский лак sơn mài. Это современная интерпретация техники raden, меняющая цвет и плотность в зависимости от угла падения света. Создание каждого циферблата занимает около 15 часов: начинается с чёрной полированной базы, затем вручную накладываются инкрустации, лёгкий слой органических пигментов зелёного, синего или розового цвета и около дюжины слоёв лака, которые сушат, шлифуют и полируют для закрепления композиции. В итоге циферблат приобретает кинетический эффект на запястье, напоминая миниатюрный пейзаж, а не статичный узор.

Источник материалов и уникальность лака

Одной из ключевых особенностей Awake является внимание к происхождению материалов. Лак для проектов Sơn Mài получают из сока дерева Rhus verniciflua, растущего в северном Вьетнаме. Дерево начинает давать пригодный для сбора сок примерно через десять лет, а ежегодный объём сбора невелик — около 200 мл, традиционно собираемых ранним утром в июне и июле. Сок очищают и обезвоживают для достижения прозрачности и прочности, необходимых для циферблата. Этот уровень детализации подчёркивает «сознательный» подход Awake: небольшая, прослеживаемая цепочка поставок вместо обобщённой маркировки «лакированный».

Ночная читаемость и дизайн стрелок

Читаемость в темноте реализована в соответствии с общей концепцией. Вместо массивных светящихся элементов Awake использует «светящуюся подпись», вдохновлённую японским подходом к светотени (chiaroscuro). Стрелки и часовые метки покрыты Super-LumiNova BGW9 и дополнены фасетированными полированными стальными элементами — они сдержанны при дневном свете и мягко светятся в темноте.

Технические характеристики корпуса и механизма

Корпус выполнен из переработанной нержавеющей стали 316L, диаметром 39 мм, длиной от ушка до ушка 45,6 мм и толщиной 11,8 мм с учётом сапфирового стекла. Переднее стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка с завинчивающимся сапфировым окном. Водозащита — 50 метров. Особенностью является микрошлифованный безель с лазерной гравировкой, уникальной для каждой модели.

Внутри установлен автоматический механизм La Joux-Perret G101 с запасом хода 68 часов, отделка которого видна через прозрачную заднюю крышку. Ротор из вольфрама украшен гравировкой «La Joux-Perret for Awake» и сочетает пескоструйную, полированную и микрошлифованную поверхности, отражая игру света на циферблате.

Ремешки и детали отделки

Ремешки поставляет парижский Maison Jean Rousseau. Стандартный вариант — матовая чёрная телячья кожа с цветной подкладкой из алькантары, соответствующей цвету циферблата: лесной зелёный, полуночный синий или фиолетовый. Используются быстросъёмные пружинные штифты, а застёжка — из переработанной стали. Выбор цветной подкладки вместо внешней кожи сохраняет сдержанность внешнего вида, придавая каждой модели индивидуальный акцент.

Итоговые выводы

Первая серия Sơn Mài сочетала вьетнамский лак с серебряной фольгой, а новая — с перламутром, что усиливает иризацию и глубину. Это обеспечивает большую вариативность восприятия циферблата в зависимости от угла и освещения, а также индивидуальность восприятия на каждом запястье. Основная идея остаётся прежней — структура из вьетнамского лака, но перламутр добавляет проекту более мощный световой эффект.

В целом, трио Sơn Mài Fragments чётко отражает ценности Awake: прозрачное авторство материалов и методов, продуманная цепочка поставок, компоненты, выбранные для функциональности без излишних деталей, и цена, ориентированная на ремесло, а не на новизну. Это также удобный вариант для тех, кто интересуется циферблатами métiers d’art, но не готов платить за драгоценные металлы или сложные корпуса.

Цена и доступность Awake Sơn Mài Fragments

Трио моделей ограничено 100 экземплярами каждого цвета и доступно в онлайн-бутике бренда и у ритейлеров. Рекомендованная цена — 2250 евро (без учёта налогов).