Awake Sơn Mài Fragments: инновации в искусстве часового дела

Основанная в 2019 году, компания Awake представляет собой независимого производителя часов с чёткой концепцией: использовать объект, измеряющий время, чтобы показать слияние традиционного ремесла и современного часового искусства.

Девиз бренда — «Artisanship, Awakened» — отражает миссию «раскрывать красоту мира через объект, символизирующий время». Эта философия проявляется в сотрудничестве с именитыми мастерами, а не анонимными поставщиками. Подход Awake не ограничивается одной локацией: циферблаты создаются мастерами лакировки в Ханое, визуальный стиль заимствует элементы японской техники raden, механизмы швейцарские, а ремешки изготавливаются во Франции — это осознанная международная цепочка производства.

Сознательное и поэтичное часовое искусство

В коммуникациях бренда часто встречается выражение «сознательное и поэтичное часовое искусство». Это краткое описание стремления Awake соединить романтику ручной работы с проверяемыми фактами. На практике это означает уважение к ремеслу и прозрачность происхождения материалов. Например, при упоминании техники raden бренд подчёркивает, что традиционно она включает инкрустацию фрагментами перламутра, раковин или слоновой кости в лак для усиления отражательной способности и глубины, а собственная интерпретация Awake — современная и кросс-культурная.

Основательница Лилиан Тибо описывает концепцию как объединение различных знаний и культур «в крошечном пространстве циферблата», что подчёркивает привычку бренда называть конкретных людей и места, стоящие за созданием часов.

Awake Sơn Mài Fragments Dial Making Process

Трио Sơn Mài Fragments: искусство на циферблате

Новое трио моделей Sơn Mài Fragments выводит циферблат на первый план: три варианта диаметром 39 мм из переработанной стали, поверхности которых вручную собираются как радужные мозаики из фрагментов перламутра, встроенных в вьетнамский лак sơn mài. Это современная интерпретация техники raden, меняющая цвет и плотность в зависимости от угла падения света. Создание каждого циферблата занимает около 15 часов: начинается с чёрной полированной базы, затем вручную накладываются инкрустации, лёгкий слой органических пигментов зелёного, синего или розового цвета и около дюжины слоёв лака, которые сушат, шлифуют и полируют для закрепления композиции. В итоге циферблат приобретает кинетический эффект на запястье, напоминая миниатюрный пейзаж, а не статичный узор.

Источник материалов и уникальность лака

Одной из ключевых особенностей Awake является внимание к происхождению материалов. Лак для проектов Sơn Mài получают из сока дерева Rhus verniciflua, растущего в северном Вьетнаме. Дерево начинает давать пригодный для сбора сок примерно через десять лет, а ежегодный объём сбора невелик — около 200 мл, традиционно собираемых ранним утром в июне и июле. Сок очищают и обезвоживают для достижения прозрачности и прочности, необходимых для циферблата. Этот уровень детализации подчёркивает «сознательный» подход Awake: небольшая, прослеживаемая цепочка поставок вместо обобщённой маркировки «лакированный».

Awake Sơn Mài Fragments Pink Lume Shot

Ночная читаемость и дизайн стрелок

Читаемость в темноте реализована в соответствии с общей концепцией. Вместо массивных светящихся элементов Awake использует «светящуюся подпись», вдохновлённую японским подходом к светотени (chiaroscuro). Стрелки и часовые метки покрыты Super-LumiNova BGW9 и дополнены фасетированными полированными стальными элементами — они сдержанны при дневном свете и мягко светятся в темноте.

Awake Sơn Mài Fragments Blue Lifestyle

Технические характеристики корпуса и механизма

Корпус выполнен из переработанной нержавеющей стали 316L, диаметром 39 мм, длиной от ушка до ушка 45,6 мм и толщиной 11,8 мм с учётом сапфирового стекла. Переднее стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка с завинчивающимся сапфировым окном. Водозащита — 50 метров. Особенностью является микрошлифованный безель с лазерной гравировкой, уникальной для каждой модели.

Awake Sơn Mài Fragments Case Back

Внутри установлен автоматический механизм La Joux-Perret G101 с запасом хода 68 часов, отделка которого видна через прозрачную заднюю крышку. Ротор из вольфрама украшен гравировкой «La Joux-Perret for Awake» и сочетает пескоструйную, полированную и микрошлифованную поверхности, отражая игру света на циферблате.

Awake Sơn Mài Fragments Blue Lifestyle 2

Ремешки и детали отделки

Ремешки поставляет парижский Maison Jean Rousseau. Стандартный вариант — матовая чёрная телячья кожа с цветной подкладкой из алькантары, соответствующей цвету циферблата: лесной зелёный, полуночный синий или фиолетовый. Используются быстросъёмные пружинные штифты, а застёжка — из переработанной стали. Выбор цветной подкладки вместо внешней кожи сохраняет сдержанность внешнего вида, придавая каждой модели индивидуальный акцент.

Awake Sơn Mài Fragments Green Wristshot

Итоговые выводы

Первая серия Sơn Mài сочетала вьетнамский лак с серебряной фольгой, а новая — с перламутром, что усиливает иризацию и глубину. Это обеспечивает большую вариативность восприятия циферблата в зависимости от угла и освещения, а также индивидуальность восприятия на каждом запястье. Основная идея остаётся прежней — структура из вьетнамского лака, но перламутр добавляет проекту более мощный световой эффект.

Awake Sơn Mài Fragments Pink Profile

В целом, трио Sơn Mài Fragments чётко отражает ценности Awake: прозрачное авторство материалов и методов, продуманная цепочка поставок, компоненты, выбранные для функциональности без излишних деталей, и цена, ориентированная на ремесло, а не на новизну. Это также удобный вариант для тех, кто интересуется циферблатами métiers d’art, но не готов платить за драгоценные металлы или сложные корпуса.

Цена и доступность Awake Sơn Mài Fragments

Трио моделей ограничено 100 экземплярами каждого цвета и доступно в онлайн-бутике бренда и у ритейлеров. Рекомендованная цена — 2250 евро (без учёта налогов).

