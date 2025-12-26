Baltic Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition: экспертный обзор хронографа для любителей гонок

Если вы увлекаетесь гонками, скорее всего, вас заинтересуют и хронографы — часы для измерения промежутков времени с высокой точностью.
Хронографы изначально создавались для фиксации времени прохождения конкретных соревнований и событий. В числе таких часов — Baltic Scalegraph, выполненный в классическом дизайне, который благодаря незначительным модификациям можно адаптировать под разные виды гонок — будь то автогонки или парусные регаты.
В начале текущего года дизайн Scalegraph был обновлён в честь сотрудничества Baltic как официального таймкипера Transat Café L’Or — трансатлантической парусной гонки, прошедшей с 26 октября по 6 ноября. Эта ограниченная серия состоит из 200 экземпляров, и отличительной особенностью модели стал редкий в хронографах регатный таймер, размещённый в одном из вспомогательных циферблатов.
Исторический контекст и дизайн винтажного хронографа
Одним из привлекательных элементов винтажных хронографов являются так называемые «большие глаза» — крупные вспомогательные циферблаты, впервые появившиеся в пилотских часах, чтобы облегчить считывание минут. Со временем эта деталь стала декоративным элементом, который ценят коллекционеры и любители часового искусства. Scalegraph отличается размером корпуса из нержавеющей стали — 39,7 мм в диаметре, расстоянием между ушками 47 мм и толщиной 14,1 мм, из которых 2,8 мм занимает двойное выпуклое сапфировое стекло. Такие габариты оптимальны для хронографа и избегают эффекта «перебора» с увеличенным размером.
Спереди корпус обрамлён классическим фиксированным синим безелем с тахиметрической шкалой, градуированной в узлах на 1/10 морской мили. Этот технический элемент подчёркивает назначение часов для морских гонок. По бокам расположены винтовые заводная головка и кнопки управления хронографом — редкость в современных моделях. Задняя крышка — винтовая, с гравировкой и водозащитой до 100 метров, а также индивидуальным номером из 200 экземпляров и символикой гонки Transat Café.
Дизайн циферблата и функциональность регатного таймера
Новый циферблат Scalegraph выполнен в стиле 1960-х годов по аналогии с моделью Tricompax 2022 года, но с дополнительной отделкой — отполированными кольцами вокруг вспомогательных циферблатов на металлическом шампанском фоне. Отсутствие вспомогательного циферблата в позиции «6 часов» компенсируется окошком даты. Такое решение может разделять мнения пуристов, однако визуально оно делает дизайн более интересным, особенно благодаря большому циферблату в положении «3 часа».
Основной регатный таймер разделён на три 5-минутных интервала для отсчёта обратного времени до старта гонки. Контрастные синие сегменты на фоне ярко-оранжевых стрелок придают циферблату спортивный, морской характер. Качество исполнения — на высоком уровне: идеально отделаны стрелки и нанесённые аплимированные индексы. Сочетание цвета шампанского с бледно-голубым кольцом обеспечивает гармоничный и эффектный внешний вид.
Механика и технические характеристики
Чтобы сохранить винтажную концепцию, Baltic выбрала для Scalegraph калибр Sellita SW511 BH с ручным заводом. Такой механизм придаёт часам характер и вовлечённость владельца в процесс использования, в отличие от повсеместных автоматов. Запас хода составляет внушительные 63 часа — отличный показатель для часового калибра с функцией хронографа и регатного таймера с кулачковым механизмом и системой антивибрационной защиты Incabloc. Рабочая частота механизма — 28 800 колебаний в час, что обеспечивает плавное движение секундной стрелки, несмотря на закрытый корпус.
Браслеты и комфорт эксплуатации
Особое внимание Baltic уделяет браслетам, и Scalegraph не исключение. Часы поставляются с браслетом из нержавеющей стали в стиле «бисер риса» с раскладывающейся застёжкой, обеспечивающим высокий комфорт и завершающим винтажный образ. Матовые уши корпуса сочетаются с матовыми внешними звеньями браслета, а внутренние «рисовые» звенья отполированы до блеска для создания контраста. Кроме того, в комплект входит классический FKM-ремешок из каучука, идеально подходящий для использования в море во время гонок, и прекрасно гармонирующий с цветом циферблата.
Baltic Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition: цена и наличие
Ограниченная серия Baltic Scalegraph Transat Café L’Or представлена 200 экземплярами. Рекомендованная цена — 1750 евро.
|Параметр
|Характеристика
|Бренд
|Baltic
|Модель
|Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition
|Размеры корпуса
|39,7 мм (диаметр) × 14,1 мм (толщина) × 47 мм (ушко-ушко)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь 316L
|Водозащита
|100 метров (завинчивающаяся заводная головка и кнопки хронографа)
|Стекло
|Выпуклое сапфировое
|Циферблат
|Металлический в цвете шампань с большим регатным таймером
|Ширина ушек
|20 мм
|Браслет
|Металлический «бисер риса» с раскладывающейся застёжкой, дополнительный FKM каучуковый ремешок с классической пряжкой
|Механизм
|Sellita SW511BH, ручной завод
|Запас хода
|63 часа
|Функции
|Часы, минуты, дата, хронограф, регатный таймер
|Наличие
|Ограниченная серия из 200 экземпляров
|Цена
|1750 евро
Данный хронограф является идеальным выбором для экспертов и фанатов парусных гонок, сочетающий исторический стиль, современную точность и практичность для морских соревнований.