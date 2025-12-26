Baltic Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition: экспертный обзор хронографа для любителей гонок

Если вы увлекаетесь гонками, скорее всего, вас заинтересуют и хронографы — часы для измерения промежутков времени с высокой точностью.

Хронографы изначально создавались для фиксации времени прохождения конкретных соревнований и событий. В числе таких часов — Baltic Scalegraph, выполненный в классическом дизайне, который благодаря незначительным модификациям можно адаптировать под разные виды гонок — будь то автогонки или парусные регаты.

В начале текущего года дизайн Scalegraph был обновлён в честь сотрудничества Baltic как официального таймкипера Transat Café L’Or — трансатлантической парусной гонки, прошедшей с 26 октября по 6 ноября. Эта ограниченная серия состоит из 200 экземпляров, и отличительной особенностью модели стал редкий в хронографах регатный таймер, размещённый в одном из вспомогательных циферблатов.

Исторический контекст и дизайн винтажного хронографа

Одним из привлекательных элементов винтажных хронографов являются так называемые «большие глаза» — крупные вспомогательные циферблаты, впервые появившиеся в пилотских часах, чтобы облегчить считывание минут. Со временем эта деталь стала декоративным элементом, который ценят коллекционеры и любители часового искусства. Scalegraph отличается размером корпуса из нержавеющей стали — 39,7 мм в диаметре, расстоянием между ушками 47 мм и толщиной 14,1 мм, из которых 2,8 мм занимает двойное выпуклое сапфировое стекло. Такие габариты оптимальны для хронографа и избегают эффекта «перебора» с увеличенным размером.

Спереди корпус обрамлён классическим фиксированным синим безелем с тахиметрической шкалой, градуированной в узлах на 1/10 морской мили. Этот технический элемент подчёркивает назначение часов для морских гонок. По бокам расположены винтовые заводная головка и кнопки управления хронографом — редкость в современных моделях. Задняя крышка — винтовая, с гравировкой и водозащитой до 100 метров, а также индивидуальным номером из 200 экземпляров и символикой гонки Transat Café.

Дизайн циферблата и функциональность регатного таймера

Новый циферблат Scalegraph выполнен в стиле 1960-х годов по аналогии с моделью Tricompax 2022 года, но с дополнительной отделкой — отполированными кольцами вокруг вспомогательных циферблатов на металлическом шампанском фоне. Отсутствие вспомогательного циферблата в позиции «6 часов» компенсируется окошком даты. Такое решение может разделять мнения пуристов, однако визуально оно делает дизайн более интересным, особенно благодаря большому циферблату в положении «3 часа».

Основной регатный таймер разделён на три 5-минутных интервала для отсчёта обратного времени до старта гонки. Контрастные синие сегменты на фоне ярко-оранжевых стрелок придают циферблату спортивный, морской характер. Качество исполнения — на высоком уровне: идеально отделаны стрелки и нанесённые аплимированные индексы. Сочетание цвета шампанского с бледно-голубым кольцом обеспечивает гармоничный и эффектный внешний вид.

Механика и технические характеристики

Чтобы сохранить винтажную концепцию, Baltic выбрала для Scalegraph калибр Sellita SW511 BH с ручным заводом. Такой механизм придаёт часам характер и вовлечённость владельца в процесс использования, в отличие от повсеместных автоматов. Запас хода составляет внушительные 63 часа — отличный показатель для часового калибра с функцией хронографа и регатного таймера с кулачковым механизмом и системой антивибрационной защиты Incabloc. Рабочая частота механизма — 28 800 колебаний в час, что обеспечивает плавное движение секундной стрелки, несмотря на закрытый корпус.

Браслеты и комфорт эксплуатации

Особое внимание Baltic уделяет браслетам, и Scalegraph не исключение. Часы поставляются с браслетом из нержавеющей стали в стиле «бисер риса» с раскладывающейся застёжкой, обеспечивающим высокий комфорт и завершающим винтажный образ. Матовые уши корпуса сочетаются с матовыми внешними звеньями браслета, а внутренние «рисовые» звенья отполированы до блеска для создания контраста. Кроме того, в комплект входит классический FKM-ремешок из каучука, идеально подходящий для использования в море во время гонок, и прекрасно гармонирующий с цветом циферблата.

Baltic Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition: цена и наличие

Ограниченная серия Baltic Scalegraph Transat Café L’Or представлена 200 экземплярами. Рекомендованная цена — 1750 евро.

Параметр Характеристика Бренд Baltic Модель Scalegraph Transat Café L’Or Limited Edition Размеры корпуса 39,7 мм (диаметр) × 14,1 мм (толщина) × 47 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 100 метров (завинчивающаяся заводная головка и кнопки хронографа) Стекло Выпуклое сапфировое Циферблат Металлический в цвете шампань с большим регатным таймером Ширина ушек 20 мм Браслет Металлический «бисер риса» с раскладывающейся застёжкой, дополнительный FKM каучуковый ремешок с классической пряжкой Механизм Sellita SW511BH, ручной завод Запас хода 63 часа Функции Часы, минуты, дата, хронограф, регатный таймер Наличие Ограниченная серия из 200 экземпляров Цена 1750 евро

Данный хронограф является идеальным выбором для экспертов и фанатов парусных гонок, сочетающий исторический стиль, современную точность и практичность для морских соревнований.