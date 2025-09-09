Behrens и Vianney Halter объединились для создания часов KWH

Я уже говорил это раньше и с радостью повторю: Behrens — один из самых захватывающих независимых брендов на сегодняшний день.

Немногие компании заставляют меня с интересом наклоняться вперед в кресле, когда их письма появляются в моем почтовом ящике, но Behrens — одна из них. Команда из Шэньчжэня заслужила репутацию благодаря часам, которые одинаково игривы и механически изобретательны. У меня даже есть несколько моделей этого бренда, что, пожалуй, самый явный знак того, насколько мне нравится их работа. Тем не менее, когда я впервые услышал, что для коллекции Master готовится новая модель, я не мог представить, что она будет такой, как сегодняшние часы KWH.

За ужином с Линь Бинцянем и Эриком Со во время Watches and Wonders в прошлом году, где-то между вторым пивом и моей неудачной попыткой правильно произнести название французского десерта, я мельком увидел несколько черновых рендеров. Контекста не было, объяснений тоже, только достаточно, чтобы понять — что-то необычное готовится. Теперь, спустя несколько месяцев, занавес поднят, и перед нами KWH — совместная работа с самим Виннеем Хальтером. Честно говоря, это не было в моих планах.

Встреча умов

Если вы хоть немного знакомы с независимым часовым делом, то знаете, что имя Виннея Хальтера имеет вес. Это одна из тех фигур, о которых слышишь рано и обычно с восхищением и легким трепетом. Его знают по принципу «кто в теме, тот поймет». Его Antiqua, так называемый «реликт из будущего», остается одними из самых узнаваемых независимых часов за последние три десятилетия. Работа Хальтера — это равные части механики, индустриального дизайна и футуризма с щепоткой стимпанка.

История KWH начинается с чего-то удивительно обыденного — старинного электросчетчика. Хальтер имел такой в своей мастерской, Линь — дома. Этот момент узнавания перерос в разговор о том, как перенести визуальный язык этих приборов в часовое искусство. Звучит почти слишком просто, но в истинном стиле Behrens исполнение оказалось совсем не простым. Электросчетчики вдохновляют дизайн высококлассных часов? И это тоже не было в моих планах.

Пиксели и электросчетчики вдохновили KWH

Корпус сразу же дает понять, откуда пришло вдохновение. Он квадратный и компактный с диаметром 35 мм, длиной 41 мм и толщиной 10,9 мм, что делает его похожим на уменьшенную панель управления. Но, как и положено Behrens, команда добавила еще один слой ностальгии — на этот раз из старых видеоигр, а именно Snake и Tetris.

Часы показывают часы с помощью запатентованной системы микроланцюга с рубиновыми подшипниками. Представьте себе механическую змейку из пикселей, которая ползет по циферблату, семь точек движутся с каждым часом. Это по-настоящему «нердово», в лучшем смысле слова — то, что заставит коллекционеров улыбаться, как детей, тайком играющих в Snake на Nokia 3310. Упаковка даже отдает дань уважения Tetris — блоки расположены в маленькие сцены, вдохновленные игрой. Это часовое искусство, которое не принимает себя слишком серьезно, и именно поэтому оно работает.

Серьезная механика за игривостью

Под игривым фасадом скрывается серьезное часовое мастерство. Калибр BM06 был совместно разработан Behrens и Хальтером, и это не простая задача. Механизм с ручным заводом, двумя барабанами, обеспечивающими запас хода 72 часа, и в общей сложности 870 компонентами. Он работает на частоте 4 Гц и даже оснащен системой температурной компенсации, чтобы микроланцюг оставался стабильным в любых условиях.

Циферблат использует систему роликового отображения Behrens. Слева расположены индикаторы запаса хода и день/ночь, стилизованные под старинные счетчики. Справа минуты отображаются цифровым роликом. Переверните часы, и вы найдете еще больше интересного — индикатор фаз Луны и календарь в положении «12 часов», которые регулируются быстрыми кнопками, аккуратно встроенными в корпус.

Это не просто причудливый дизайнерский эксперимент ради эксперимента. Я держал в руках достаточно моделей Behrens, чтобы знать: бренд всегда подкрепляет театральность настоящим часовым мастерством, и KWH — не исключение.

Два варианта, оба редкие

Как будто дизайн не был достаточно смелым, KWH выпускается в двух ярких версиях. Есть модель из 18-каратного белого золота с циферблатом цвета туманной пурпуры и соответствующим ремешком, а также версия из 18-каратного розового золота с циферблатом цвета лунного камня, дополненным вспышками сумеречного оранжевого. Каждая ограничена всего девятью экземплярами по всему миру и стоит 49 000 долларов США. Трудно выбрать явного фаворита, но если уж выбирать, я склоняюсь к розовому золоту — он чуть более сдержанный (хотя описывать эти часы как сдержанные — это уже вызов).

Ремешки двусторонние, из кожи, вручную прошитые, с быстросъемными креплениями. Даже здесь видно, как тщательно продуман весь комплект. Цвета могли бы выглядеть слишком ярко, но вместо этого они кажутся удивительно носибельными. Пурпурный и оранжевый могут напомнить спорный ремонт кухни в стиле 1970-х, но на деле они выглядят именно так, как надо.

Behrens демонстрирует свои амбиции

С момента запуска в 2012 году Behrens стремится доказать, что китайское независимое часовое производство может конкурировать с швейцарскими брендами. Готовность бренда экспериментировать принесла ему множество поклонников, включая меня. Сотрудничество с Виннеем Хальтером — это установка флага в более широком ландшафте независимой часовой индустрии.

Что делает этот релиз особенно захватывающим, так это то, что KWH не кажется разбавленным компромиссом. Это по-прежнему часы Behrens, но с добавлением механического воображения Хальтера. Это сочетание, которое на бумаге не должно работать, но в реальности работает идеально.

KWH — это бредовая мечта, которая работает

Когда я вспоминаю тот ужин в прошлом году, я никогда бы не подумал, что все пойдет именно так. Электросчетчики, Snake, Tetris и Винней Хальтер… Звучит как бредовая мечта или, может быть, самая нишевая викторина в пабе. Но вот мы здесь, и все как-то складывается. Финальный дизайн немного эволюционировал по сравнению с ранней концепцией, которую я видел, но результат впечатляет. Я часто задавался вопросом, что бы Behrens сделал, если бы поднялся в более высокий ценовой сегмент, и бренд не разочаровал.

Полюбят ли эти часы все? Наверное, нет, но в этом и суть. Независимое часовое производство — это про характер, риск и рассказы, а не про массовую привлекательность. KWH обладает всеми тремя качествами в избытке. Всего 18 человек смогут стать их владельцами, но остальные могут наслаждаться ими как доказательством того, что Behrens не боится рисковать. И честно говоря, именно поэтому я продолжаю возвращаться к ним снова и снова.