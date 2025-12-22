Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts: Новый взгляд на авангардное сотрудничество в часовом искусстве

Китайская компания Behrens и российский мастер Константин Чайкин вновь объединились для создания уникальных «лицевых» часов — Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts.

Выпущенные Behrens, эти часы оснащены асимметричным корпусом «Ultralight» и эксклюзивным механизмом, вдохновлённым серией «Wristmons» Чайкина, где на циферблате изображены лица с человеческими или животными чертами. Модель Ace of Hearts представлена в нескольких лимитированных версиях с использованием как минимум двух видов материалов корпуса и разнообразной цветовой палитрой.

История сотрудничества Behrens и Константина Чайкина

Первый совместный проект Behrens и Константина Чайкина — лимитированная серия Behrens x Konstantin Chaykin Joker — был выпущен в 2023 году. Одновременно с анонсом Ace of Hearts Behrens представила более дорогую лимитированную модель KWH, созданную в сотрудничестве с часовщиком Вианни Хальтером. В отличие от KWH, Ace of Hearts позиционируется как более доступный и игривый продукт, сохраняя при этом признаки высокой часовой моды: ручную отделку, использование экзотических материалов и уникальный механический калибр собственного производства.

Механизм и особенности циферблата Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts

Внутри часов установлен ручной калибр Behrens BM07, который отличается визуальной выразительностью и «шутовским» стилем индикации времени. Часы и минуты отображаются на отдельных «глазных» субциферблатах. Механизм работает на частоте 4 Гц и обеспечивает 46 часов запаса хода. Светящиеся «глаза» расположены между индикатором запаса хода в верхней части циферблата и секундной стрелкой, имитирующей движение «рта». Последняя выполнена по классической механической схеме, изначально применявшейся в мельничных и камнедробильных механизмах. В центре «рта» находится хорошо заметный регулятор хода. Эта мрачная, но завораживающая деталь подчёркивает характер «лицевых» часов Чайкина, созданных мастерами микро-механики Behrens.

Позиционирование бренда Behrens на рынке часов

Behrens занимает уникальную нишу: часы компании не являются бюджетными, но значительно доступнее большинства аналогичных механических моделей европейских брендов. Константин Чайкин также известен своей высокой ценовой политикой, особенно после успеха сложных и оригинальных моделей. Behrens предлагает значительную часть швейцарского высокого часового мастерства — ручную отделку, качественные материалы и инновационные механизмы — при этом цена зачастую составляет около 80% и менее от стоимости швейцарских аналогов. Однако в ассортименте Behrens есть и более дорогие модели, например, коллаборация KWH с корпусами из золота, стоимость которых достигает примерно 50 000 долларов.

Дизайн корпуса и материалы Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts

Дизайн корпуса Ace of Hearts основан на концепции, представленной Behrens в 2023 году в коллекции Ultra-Light. Асимметричный корпус выпускается в нескольких материалах и является основой для ультралёгких часов весом всего 11 граммов с изогнутой формой. Корпус тонкий (7,9 мм), элегантный и визуально привлекательный, с трапециевидной формой размером 42×37 мм и водозащитой около 50 метров. Behrens предлагает три варианта корпуса для Ace of Hearts:

Титан

SPSCF — многослойное углеродное волокно с эффектными цветами, а также в чёрном и белом исполнении

Тонированный сапфировый кристалл

Различия в материалах влияют на стоимость, но разрыв между самой дешёвой и самой дорогой версиями не столь значителен, как можно было бы ожидать.

Особенности дизайна циферблата и комфорт ношения

Циферблат Ace of Hearts — это не просто лицо, а образ безумного механического создания, который не оставит равнодушным. Для ношения таких часов требуется особое настроение — энергичное и авантюрное. Тем не менее, часы достаточно удобны для ежедневного использования. Асимметричный корпус с «роботом» на скелетонизированном циферблате плотно прилегает к запястью и не мешает движениям. Ремешок выполнен из фторэластомера с быстросъёмным механизмом, аналогично моделям Behrens 11G Ultra-Light, и доступен в различных цветах.

Лимитированные версии и цены на Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts

Особый интерес представляют люксовые версии Ace of Hearts с корпусами из сапфирового кристалла. Behrens планирует ограниченный выпуск модели в нескольких вариантах:

Материал корпуса Тираж (шт.) Цена (USD) Титан 600 от 7 500 SPSCF (разные цвета) 150 каждого в диапазоне Сапфировый кристалл 80 каждого до 13 600 Тонированный розовый сапфир 20 в верхнем ценовом сегменте

Таким образом, цена на Behrens x Konstantin Chaykin Ace of Hearts варьируется от 7 500 долларов за титановую версию до 13 600 долларов за модель с корпусом из сапфирового кристалла.

Данная модель демонстрирует новый уровень авангардного сотрудничества в часовом искусстве, объединяя инновационный дизайн, сложные механизмы и уникальную эстетику «лицевых» часов, что делает Ace of Hearts заметным явлением на рынке эксклюзивных механических часов.