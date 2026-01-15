Benrus DTU Shield: Надёжные и эргономичные военные полевые часы

Benrus как бренд часов всегда вызывал у меня определённый интерес и загадочность.

Я часто встречал их модели в Instagram и специализированных часовых изданиях. Каждая модель Benrus производит впечатление — часы выглядят качественно и обладают особой атмосферой. После месяца использования Benrus DTU Shield я понял, в чём секрет их привлекательности.

Benrus специализируется на военных часах, созданных по строгим спецификациям для выдерживания экстремальных условий эксплуатации солдатами. Модель DTU Shield — это высококлассные полевые часы, которые можно сравнить с Hamilton Khaki Field, но выполненные из более качественных материалов и с более тщательной отделкой. Помимо этого, часы лучше сидят на запястье, имеют более сбалансированные пропорции и, на мой взгляд, выглядят эстетичнее.

Дизайн и форма корпуса

На фотографиях корпус часов может показаться простым и незамысловатым, однако при первом контакте сразу бросается в глаза его удивительная тонкость для военных полевых часов. Обычно, основываясь на моём опыте обзоров, термин «военные часы» ассоциируется с массивностью и избыточной защитой. В данном случае ситуация обратная — корпус очень тонкий и компактный, с диаметром 38 мм, толщиной 10,7 мм и изящно изогнутыми дужками.

Отдельного внимания заслуживает отделка корпуса и его цвет. При личном рассмотрении часы напоминают титановые, но на самом деле корпус выполнен из нержавеющей стали 316L с пескоструйной обработкой. Текстура пескоструйной поверхности чрезвычайно тонкая и равномерная, почти незаметная на ощупь. Визуально такая отделка придаёт корпусу матовость, характерную для инструментальных часов. Задняя крышка имеет такую же отделку, украшена гравировкой с логотипом Benrus и эмблемой щита, а благодаря отличной шлифовке комфортно ощущается на запястье.

Дужки корпуса тонкие и идеально изогнуты, что подчёркивает гармоничность пропорций. Меня впечатлило, насколько тщательно проработаны размеры — часы идеально подходят для моего запястья 16,5 см. Ширина между дужками стандартная — 20 мм, что позволяет легко менять ремешки, а расстояние от дужки до дужки всего 44,9 мм. Заводная головка плоская, как и корпус, что исключает зацепки за одежду или снаряжение, при этом она отлично прорезинена и удобна в использовании.

Циферблат со старым радиевым оттенком

Полевые часы обычно отличаются простотой дизайна, но при более внимательном рассмотрении DTU Shield раскрывает множество деталей. Циферблат серебристого цвета с вертикальной текстурой, которая проявляется только при попадании прямого света. Часовые цифры и метки нанесены краской, а не накладными элементами, что соответствует утилитарной концепции модели и не превращает её в более «гламурные» часы.

Особое внимание заслуживает люминесцентное покрытие Super-Luminova, которое Benrus называет «Old Radium». Несмотря на название, здесь отсутствуют радиоактивные вещества: это искусственно состаренный оттенок люма, имитирующий винтажные часы с радиевым покрытием. При этом такая подсветка улучшена для работы в темноте, а кремовый оттенок отлично сочетается с ярким серебристым циферблатом при дневном свете.

Остальная компоновка циферблата достаточно стандартна и напоминает Hamilton Khaki Field: арабские цифры от 1 до 12 расположены по внешнему кольцу, а военный 24-часовой формат — внутри, меньшим шрифтом. Часовые и минутные стрелки имеют «заострённую» форму, которую я называю «игольчатыми». Контраст чёрных стрелок и светлого фона обеспечивает отличную читаемость времени — ключевой параметр для полевых часов.

Механизм

Возникает вопрос: какой механизм помещён в такой тонкий корпус толщиной 10,7 мм? Ответ — ETA 2892, швейцарский автоматический калибр премиального уровня. В часовой индустрии его часто называют «тонким ETA», и он широко используется в моделях, где важна компактность и пропорции, как в DTU Shield. Механизм работает на частоте 4 Гц, оснащён 21 камнем и обеспечивает запас хода до 42 часов. Несмотря на закрытую заднюю крышку, ETA 2892 считается эстетично выполненным механизмом. Его толщина всего 3,6 мм, что впечатляет, а учитывая общую толщину корпуса, часы сохраняют достаточную прочность для амортизации ударов.

Преимущества Benrus DTU Shield

Высокое качество материалов и сборки

Тонкий и эргономичный корпус с диаметром 38 мм

Удобное крепление ремешков шириной 20 мм

Уникальный люминесцентный состав «Old Radium» с улучшенной видимостью в темноте

Надёжный и тонкий автоматический механизм ETA 2892

Матовая пескоструйная отделка корпуса из нержавеющей стали 316L

Отличная читаемость и пропорции, адаптированные для военного использования

Заключение

Benrus DTU Shield — это редкий пример военных полевых часов, сочетающих в себе функциональность, качество и современный дизайн. Модель предлагает премиальное исполнение классической концепции, при этом оставаясь удобной для повседневного ношения. На данный момент цена часов составляет около 1480 швейцарских франков. Для получения дополнительной информации рекомендуется посетить официальный сайт производителя.

Данный обзор демонстрирует, как Benrus DTU Shield гармонично вписывается в нишу высококлассных полевых часов, предлагая сбалансированное сочетание эстетики, надёжности и удобства.