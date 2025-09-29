Berneron Quantième Annuel | ОБЗОР ЧАСОВ

В наши дни кажется, что каждую неделю в Instagram появляется новый независимый бренд с пустым профилем, который загадочно анонсирует нечто грандиозное в будущем.

Быстрый поиск по имени бренда часто раскрывает впечатляющее резюме — будь то реставрация старинных сложных часов или работа на мастерских известных создателей усложнений. История Berneron во многом схожа с этим сценарием, хотя у Сильвена Бернерона более выраженный дизайнерский бэкграунд, что вполне логично, учитывая золотистый, асимметричный Mirage.

В эпоху, когда необычные формы часов стали настоящим трендом, можно было бы ожидать, что Berneron выпустит ещё один размер или циферблат с драгоценными камнями для Mirage или продолжит использовать проверенную формулу. Однако его вторая модель на первый взгляд не может быть более отличной, хотя при более глубоком изучении она явно является продуктом изобретательного ума Сильвена Бернерона.

Очень другой второй акт

Mirage прославлял кажущуюся простоту, при этом инженерная задача была весьма сложной — максимально уместить всё в крошечный механизм и обернуть корпус вокруг него так, чтобы это оставалось красивым. В некотором смысле, он предлагал механическое удобство, подчинённое всему остальному — кроме использования как можно большего количества золота.

Новые Berneron Quantième Annuel явно отходят от такого подхода, где форма следует функции совершенно иным образом. Вместо того чтобы впихнуть как можно больший барабан в невероятно маленькое пространство, Бернерон поставил цель создать максимально простые в использовании и надёжные календарные часы в рамках новой коллекции Quantième, уделяя приоритетное внимание читаемости и механической прочности.

Всё начинается с циферблата — какой смысл в прекрасно сделанных календарных часах, если приходится напрягаться, чтобы понять, на какую именно дату указывает крошечная стрелка субциферблата? Здесь на помощь приходит новая «крестовая архитектура» дисплея от Berneron, которая разделяет показания времени и даты по двум осям. По оси Y расположено время: прыгающие часы в большом окне на отметке 12 часов, центральная минутная стрелка с контрвесом в виде круга и малый секундный счётчик внизу, который также интегрирует индикатор дня и ночи.

На фото ниже можно прочитать время — 11:09:37. По оси X, слева направо, календарь проще: день недели в левом окне, дата в центре с ретроградной стрелкой и месяц рядом с заводной головкой.

Теперь, когда мы познакомились с компоновкой, удалось ли Бернерону объединить форму и функцию? Хотя часы явно отличаются от Mirage — сохраняя при этом фирменные секторные элементы и смещённое название бренда — я бы ответил однозначным «да». Они не следуют традициям и могут показаться странными на первый взгляд, но трудно отрицать их красоту. Мне повезло провести больше времени с серебристо-синей версией, которая мне нравится больше, чем чёрная (обе версии выполнены на цельнозолотом основании с белозолотыми стрелками), но если контрастный стиль не по душе, есть более монохромный вариант.

Инновационный корпус

Quantième Annuel, который выполнен преимущественно из платины 950 пробы с добавлением (внимание!) нержавеющей стали 904L. Berneron не первый, кто сочетает эти материалы, но у него есть весьма разумные причины. Шесть деталей корпуса сделаны из стали, которая служит своего рода защитным щитом для корпуса из платины (85% от общего веса), покрывая верхнюю часть безеля, каждое ушко и центр заводной головки.

Причина Бернерона? Хотя многие покупатели, вероятно, уже забронировали для часов место в сейфе, компания надеется, что часы будут носить, а платина не славится устойчивостью к царапинам. Поэтому самые подверженные износу участки покрыты сталью 904L и сделаны легко заменяемыми для обновления при следующем обслуживании.

Размеры Quantième Annuel — 38 мм в диаметре, 10 мм в толщину и 45 мм от ушка до ушка. Это не только модные сегодня параметры, но и делают часы ненавязчивыми и удобными на любом запястье, если вы не против постоянно ощущать на руке крупный кусок платины (и золота, и стали).

Несмотря на сложную конструкцию, Quantième Annuel удивительно сдержан, с несколькими ступенчатыми элементами дизайна, подчёркивающими сочетание стали и платины. Оба корректора аккуратно интегрированы в боковые части корпуса на позициях 4 и 8 часов, хотя и не полностью скрыты, и доступны только с помощью штифта, который вы, скорее всего, забудете после упаковки в коробку. Это было осознанным дизайнерским решением команды Berneron, и я полностью его поддерживаю.

Механизм (ах, какой механизм)

Если вам интересно увидеть механизм, который Бернерон разработал для новой компоновки циферблата (а это стоит сделать), нужно нажать на пружинный толкатель заводной головки и открыть офицерскую заднюю крышку. Прежде чем рассказать о внутренностях, сразу отмечу, что Бернерон спроектировал петлю так, чтобы крышка открывалась почти на 180 градусов, а не на неудобные 90, как у многих брендов. Это облегчает фотографирование и позволяет владельцам любоваться работой мастеров.

И действительно, стоит восхищаться новым калибром 595.

Прежде всего, нужно отметить, что это не вечный календарь. Цитируя Сильвена, он посчитал его излишне сложным — достаточно понятное объяснение. Какие же усложнения он считает необходимыми для простых и надёжных календарных часов? Механизм достаточно умен, чтобы перепрыгнуть, например, с 31 января сразу на 1 февраля, если случайно нажать корректор месяца в последний день января.

Заводная головка позволяет регулировать время и ретроградную дату в любом направлении, а кнопки для дня и месяца быстро переключают соответствующие диски. Два барабана механизма обеспечивают достаточный крутящий момент, чтобы все индикаторы прыгали мгновенно — по одному или все пять одновременно в полночь 31 декабря. Запас хода — внушительные 100 часов, чтобы не заводить часы слишком часто.

Нельзя не упомянуть и внешний вид калибра 595. Как и в Mirage, мосты и основная плата выполнены из 18-каратного золота, а архитектура механизма больше ориентирована на симметрию циферблата, чем на экономию пространства. При вращении заводной головки приводится в движение горизонтально расположенный ход коронного колеса, затем защёлка в стиле соннерии и, наконец, храповик на первом барабане, который связан с вторым.

Второй барабан виден под табличкой Berneron, напротив цельного моста с балансом переменной инерции — это зрелище, которое впечатляет на фоне зернистой отделки. В целом отделка великолепна: гильоше на золотых мостах превосходит любые гравировки Женевы, чёрно-полированные стальные детали, такие как головки винтов и балансный мост с круглой полировкой, а также ручная фаска.

Заключительные мысли

Производство ограничено, цена высокая, но мне сложно найти что-то, что могло бы омрачить заслуженный успех Berneron. Бренд мог бы выпустить ещё более сложные часы — например, турбийон с карильоном в стиле Бивера — но эти часы чётко показывают, что Berneron и команда делают то, что хотят, так, как хотят. К счастью для них, часы нравятся широкой аудитории, и, как любой нетерпеливый ребёнок на Рождество, я уже с нетерпением жду Berneron Fiasco, запланированных к запуску в сентябре 2027 года. Может, на них я уже смогу позволить себе.

Цена и доступность Berneron Quantième Annuel

Berneron Quantième Annuel будет выпускаться ограниченной серией — 24 экземпляра каждого цвета в год. Ценовая политика ступенчатая: стартовая цена — 120 000 швейцарских франков в 2025 и 2026 годах, с увеличением на 10 000 франков в 2027 и 2028 годах, достигая максимума в 140 000 CHF.