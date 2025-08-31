Bianchet UltraFino Sapphire — ультратонкий турбийон с сапфировым корпусом

Часы с сапфировым корпусом в последнее время привлекают всё больше моего внимания.

Раньше я воспринимал их как хрупкие экспонаты, предназначенные скорее для хранения в сейфе, чем для ношения на запястье, но что-то изменилось. Всё, вероятно, началось с коллекции ArtyA Luminity Wavy, которая заставила меня задуматься о том, что сапфир — это не просто эффектный материал. Теперь, с выходом новой модели от Bianchet, интерес только усиливается. Новый UltraFino Sapphire — это полностью прозрачная версия ультратонкого скелетонизированного турбийона бренда, и на бумаге он отвечает многим моим требованиям.

Пока что я не видел часы вживую, но с приближением Geneva Watch Days надеюсь получить такую возможность. Судя по пресс-фотографиям, это может быть одни из самых впечатляющих сапфировых часов за последнее время.

Более тонкий и удобный Bianchet

Коллекция UltraFino уже стала поворотным моментом для Bianchet. Это была самая компактная линейка бренда на сегодняшний день, предлагающая корпус в форме бочонка (tonneau) с пропорциями, которые кажутся более удобными для повседневного ношения по сравнению с более массивными моделями прошлого. При диаметре 40 мм, длине 47,5 мм и толщине всего 9,8 мм новый UltraFino Sapphire стал самым тонким турбийоном с полностью сапфировым корпусом на рынке. Для сравнения, большинство сапфировых часов других брендов имеют толщину от 11,5 до 23 мм.

Это уменьшение размера — не просто косметический ход. Сапфир чрезвычайно сложен в обработке, а Bianchet придал корпусу изгиб с радиусом 1,2 мм, что значительно усложняет производство. Создать корпус толщиной менее 10 мм удалось благодаря мастерству работы с материалом и ультратонкому механизму. Это достижение — своего рода заявление: сапфир может быть не только красивым, но и эргономичным, а не просто кристаллом с механизмом внутри.

Читаемость — на втором месте

Если вы не любите скелетонизированные часы, возможно, стоит отложить чтение. Bianchet делает ставку на открытый дизайн, вдохновлённый спиралями Фибоначчи и Золотым сечением. Эта философия придаёт UltraFino Sapphire выразительный архитектурный облик. Конечно, скелетонизация — это компромисс. Читаемость уступает трёхстрелочным моделям с яркими люминесцентными метками, но никто не покупает сапфировый скелетон-турбийон ради максимальной ясности. Главная привлекательность — наблюдать, как свет проходит сквозь корпус и механизм, как золотой ротор в форме спирали Фибоначчи танцует при каждом движении запястья, и следить за вращением турбийона на отметке «6 часов».

Это часовое искусство как театр, и в этом контексте UltraFino Sapphire играет свою роль великолепно.

Механизм UT01 в UltraFino Sapphire

Внутри корпуса установлен автоматический калибр UT01 с турбийоном, толщиной всего 3,85 мм и устойчивостью к ударам до 5000 g. Редко встретишь сочетание ударопрочности и ультратонкого дизайна, но Bianchet явно сделал ставку на надёжность. Мосты выполнены из титана 5-го класса, отшлифованы и отполированы, а затем вручную фасованы в течение 15 часов. Это кропотливая работа, но результат впечатляет.

Ротор в форме спирали Фибоначчи — не просто украшение. Его 18-каратный золотой груз обеспечивает надёжный завод, а переплетённый спиральный дизайн отражает увлечение бренда математической гармонией. Здесь становится очевидна архитектурная концепция Bianchet: часы — это не только механика, но и пропорции, и геометрия.

Практичность сапфировых часов в повседневной жизни

Часы с сапфировым корпусом часто воспринимаются как «для показа», но Bianchet постарался сделать эту модель пригодной для ежедневного использования. Твердость и устойчивость к царапинам сапфира — очевидные преимущества, но водозащита — это то, где многие подобные часы уступают. Обычно они имеют защиту до 3 ATM, что позволяет лишь незначительные брызги. UltraFino Sapphire же выдерживает давление до 5 ATM благодаря белому резиновому уплотнителю, который одновременно служит дизайнерским акцентом. Вместо того чтобы скрывать его, Bianchet подчёркивает уплотнитель, обрамляя корпус чистой белой линией, которая продолжается в ремешке.

Ремешок выполнен из натурального вулканизированного каучука, в стандартной комплектации — белого цвета, а в качестве опции доступен чёрный. Оба варианта оснащены титановым раскладывающимся замком, что соответствует лёгкому и высокотехнологичному подходу Bianchet.

Трилогия материалов

Что мне нравится в Bianchet, так это то, что сапфир не является просто изолированным приёмом. Коллекция UltraFino также включает версии из титана и углеродного композита, каждый из которых выбран для достижения определённого баланса прочности, веса и отделки. Сапфировая версия завершает эту «триаду» материалов, предлагая кристальную прозрачность там, где другие модели демонстрируют матовую глубину или металлический блеск. В совокупности семейство UltraFino выглядит как исследование контрастов, где сапфир, на мой взгляд, естественно становится центром внимания.

Почему UltraFino Sapphire важен

Розничная цена Bianchet UltraFino Sapphire составит 85 500 швейцарских франков до налогов. Это немалая сумма, но она вполне оправдана для турбийона с полностью сапфировым корпусом толщиной менее 10 мм. Помимо цены, меня больше всего радует то, что Bianchet создал сапфировые часы, которые, по крайней мере на бумаге, выглядят удобными для ношения. Они тонкие, изогнутые и достаточно прочные для повседневного использования.

Окончательное мнение я сформирую после того, как примерю часы на Geneva Watch Days на следующей неделе, но сейчас мой интерес к сапфировым корпусам только растёт. UltraFino Sapphire от Bianchet может стать ещё одним важным шагом в этой истории.