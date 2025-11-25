Blancpain Grande Double Sonnerie: подробный обзор сложных часов с боем

Blancpain Grande Double Sonnerie — это неожиданная новинка, которая демонстрирует мастерство бренда в создании сложных часов с боем.

Модель впервые в мире предлагает возможность выбора между двумя мелодиями, звучащими четырьмя разными нотами. Несмотря на неоднозначные отзывы о некоторых последних релизах Blancpain, эта новинка подтверждает стремление бренда занять лидирующие позиции среди производителей сложных часов.

Механизм: сердце сложных функций

В обзорах обычно начинают с внешнего вида, но для Grande Double Sonnerie ключевым элементом является именно механизм — калибр 15GSQ, который виден как с лицевой, так и с обратной стороны корпуса.

Основные функции механизма включают:

Grande double sonnerie с четырьмя нотами

Две переключаемые мелодии: классический Вестминстерский бой и уникальная мелодия, созданная рок-музыкантом Эриком Сингером (ударник группы Kiss)

Режимы grande sonnerie, petite sonnerie и минутный репетир

Вечный календарь с ретроградной датой

Летающий турбийон

Внутри механизма 1053 компонента, для разработки которых Blancpain получил 21 патент (использовано 13). Создание заняло восемь лет.

Особое внимание уделено бою: точность исполнения мелодий достигается микронной подгонкой зубцов гребенки, которая активирует молоточки. Часовщик многократно тестирует и корректирует механизм, добиваясь идеального звучания.

Для регулировки скорости боя используется бесшумный магнитный регулятор, что исключает посторонние шумы и позволяет слышать только мелодию.

Точная настройка нот (E, G, F, B) достигается с помощью научных методов измерения частоты вибраций гонгов. Каждый гонг имеет квадратное сечение, что предотвращает резонанс и искажения звука. Изменение формы и длины гонга — процесс необратимый, поэтому ошибки ведут к утилизации детали.

Кроме боя, механизм интегрирует вечный календарь и летающий турбийон, что обеспечивает компактность и высокую сложность конструкции. Турбийон получает энергию от одного из двух барабанов, второй отвечает за боевые функции. Это разделение позволяет отказаться от бокового слайдера и обеспечивает запас хода до 96 часов (12 часов в режиме grande sonnerie).

Безопасность при настройке обеспечивают встроенные защитные механизмы, позаимствованные и усложнённые из модели Villeret Complete Calendar Moonphase. Это позволяет владельцу самостоятельно корректировать календарь без риска повредить механизм.

Корпус: оптимизация звука и эргономика

Для улучшения звучания Blancpain тщательно подошёл к выбору материала корпуса. В отличие от распространённого использования титана, бренд остановился на золоте, которое обеспечивает более насыщенный и гармоничный звук.

В безеле встроена тонкая золотая мембрана, задача которой — улучшить передачу звука в воздух. Эта инновация позволяет максимально чётко слышать каждую ноту при ношении часов на запястье.

Подушечные корректоры вечного календаря, знакомые по модели Villeret, здесь интегрированы в механизм, а не в корпус, чтобы не мешать звуку и сохранить удобство настройки.

Размеры корпуса составляют 47 мм в диаметре и 14,5 мм в толщину. Несмотря на внушительные габариты, часы выглядят пропорционально и сравнимы по размеру с моделями, оснащёнными лишь хронографом и датой. Это не повседневные часы, а статусный аксессуар.

Циферблат: открытая архитектура и функциональность

Циферблат полностью открыт, с элементами скелетонизации, что создаёт насыщенный визуальный образ и позволяет рассмотреть сложную архитектуру механизма.

На циферблате расположены:

Римские цифры, нанесённые на правую половину окружности

Ретроградная дата слева, создающая контраст по цвету и плотности цифр

Индикаторы дня, месяца и високосного года в двух дополнительных циферблатах справа

Иконка звонка, показывающая активацию защитного механизма

Маленькие буквы W или B, указывающие выбранную мелодию (Westminster или Blancpain)

Под циферблатом виден летающий турбийон с классическим мостом Blancpain, а также четыре молоточка, покрытые чёрным лаком. Их количество и расположение — редкость даже для часов с Вестминстерским боем.

Модель полностью настраивается под заказчика, за исключением рекомендации не выбирать платину из-за акустических особенностей. Однако из-за ограниченного производства (максимум 2 экземпляра в год) увидеть разные варианты будет сложно.

Ремешок: классика и надёжность

Часы комплектуются ремешком из кожи аллигатора, цвет которого выбирает покупатель. Возможна замена на более экзотические материалы, например, страусиную кожу.

Застёжка — складная из золота, обеспечивающая дополнительную безопасность при ношении.

Итог: возвращение Blancpain в высшую лигу часового искусства

Blancpain Grande Double Sonnerie — это смелое заявление бренда с богатой историей. Модель возвращает Blancpain в число ведущих производителей сложных часов, демонстрируя высочайший уровень мастерства.

Последний подобный прорыв был в 1991 году с выпуском модели 1735 — самой сложной серийной модели того времени с вечным календарём, большим боем и хронографом с разделённой секундой.

Вопрос остаётся открытым: появится ли механизм двойного боя в других моделях Blancpain? Это было бы логичным продолжением успеха.

Blancpain Grande Double Sonnerie: технические характеристики и цена

Параметр Значение Бренд Blancpain Модель Grande Double Sonnerie Референс 15GSQ 1513 55B / 15GSQ 3613 55B Размер корпуса 47 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина) x 54,6 мм (длина между ушками) Материал корпуса Драгоценный металл по выбору покупателя Водозащита 10 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Открытый, скелетонизированный Ширина между ушками 23 мм Ремешок Кожа аллигатора, складная застёжка из золота Механизм Калибр 15GSQ, мануфактурный, ручной завод Запас хода 96 часов, 12 часов в режиме grande sonnerie Функции Часы, минуты, секунды, большой бой, малый бой, минутный репетир, ретроградный вечный календарь Доступность Максимум 2 экземпляра в год Цена По запросу (от 1,7 млн швейцарских франков)

Blancpain Grande Double Sonnerie — это пример высочайшего часового искусства, сочетающего сложнейшие механизмы и инновационные решения для идеального звучания. Эта модель станет предметом интереса коллекционеров и экспертов, ценящих традиции и техническое совершенство.