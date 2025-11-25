Blancpain Grande Double Sonnerie: подробный обзор сложных часов с боем

Blancpain Grande Double Sonnerie — это неожиданная новинка, которая демонстрирует мастерство бренда в создании сложных часов с боем.
Модель впервые в мире предлагает возможность выбора между двумя мелодиями, звучащими четырьмя разными нотами. Несмотря на неоднозначные отзывы о некоторых последних релизах Blancpain, эта новинка подтверждает стремление бренда занять лидирующие позиции среди производителей сложных часов.
- Механизм: сердце сложных функций
- Основные функции механизма включают:
- Корпус: оптимизация звука и эргономика
- Циферблат: открытая архитектура и функциональность
- На циферблате расположены:
- Ремешок: классика и надёжность
- Итог: возвращение Blancpain в высшую лигу часового искусства
- Blancpain Grande Double Sonnerie: технические характеристики и цена
Механизм: сердце сложных функций
В обзорах обычно начинают с внешнего вида, но для Grande Double Sonnerie ключевым элементом является именно механизм — калибр 15GSQ, который виден как с лицевой, так и с обратной стороны корпуса.
Основные функции механизма включают:
- Grande double sonnerie с четырьмя нотами
- Две переключаемые мелодии: классический Вестминстерский бой и уникальная мелодия, созданная рок-музыкантом Эриком Сингером (ударник группы Kiss)
- Режимы grande sonnerie, petite sonnerie и минутный репетир
- Вечный календарь с ретроградной датой
- Летающий турбийон
Внутри механизма 1053 компонента, для разработки которых Blancpain получил 21 патент (использовано 13). Создание заняло восемь лет.
Особое внимание уделено бою: точность исполнения мелодий достигается микронной подгонкой зубцов гребенки, которая активирует молоточки. Часовщик многократно тестирует и корректирует механизм, добиваясь идеального звучания.
Для регулировки скорости боя используется бесшумный магнитный регулятор, что исключает посторонние шумы и позволяет слышать только мелодию.
Точная настройка нот (E, G, F, B) достигается с помощью научных методов измерения частоты вибраций гонгов. Каждый гонг имеет квадратное сечение, что предотвращает резонанс и искажения звука. Изменение формы и длины гонга — процесс необратимый, поэтому ошибки ведут к утилизации детали.
Кроме боя, механизм интегрирует вечный календарь и летающий турбийон, что обеспечивает компактность и высокую сложность конструкции. Турбийон получает энергию от одного из двух барабанов, второй отвечает за боевые функции. Это разделение позволяет отказаться от бокового слайдера и обеспечивает запас хода до 96 часов (12 часов в режиме grande sonnerie).
Безопасность при настройке обеспечивают встроенные защитные механизмы, позаимствованные и усложнённые из модели Villeret Complete Calendar Moonphase. Это позволяет владельцу самостоятельно корректировать календарь без риска повредить механизм.
Корпус: оптимизация звука и эргономика
Для улучшения звучания Blancpain тщательно подошёл к выбору материала корпуса. В отличие от распространённого использования титана, бренд остановился на золоте, которое обеспечивает более насыщенный и гармоничный звук.
В безеле встроена тонкая золотая мембрана, задача которой — улучшить передачу звука в воздух. Эта инновация позволяет максимально чётко слышать каждую ноту при ношении часов на запястье.
Подушечные корректоры вечного календаря, знакомые по модели Villeret, здесь интегрированы в механизм, а не в корпус, чтобы не мешать звуку и сохранить удобство настройки.
Размеры корпуса составляют 47 мм в диаметре и 14,5 мм в толщину. Несмотря на внушительные габариты, часы выглядят пропорционально и сравнимы по размеру с моделями, оснащёнными лишь хронографом и датой. Это не повседневные часы, а статусный аксессуар.
Циферблат: открытая архитектура и функциональность
Циферблат полностью открыт, с элементами скелетонизации, что создаёт насыщенный визуальный образ и позволяет рассмотреть сложную архитектуру механизма.
На циферблате расположены:
- Римские цифры, нанесённые на правую половину окружности
- Ретроградная дата слева, создающая контраст по цвету и плотности цифр
- Индикаторы дня, месяца и високосного года в двух дополнительных циферблатах справа
- Иконка звонка, показывающая активацию защитного механизма
- Маленькие буквы W или B, указывающие выбранную мелодию (Westminster или Blancpain)
Под циферблатом виден летающий турбийон с классическим мостом Blancpain, а также четыре молоточка, покрытые чёрным лаком. Их количество и расположение — редкость даже для часов с Вестминстерским боем.
Модель полностью настраивается под заказчика, за исключением рекомендации не выбирать платину из-за акустических особенностей. Однако из-за ограниченного производства (максимум 2 экземпляра в год) увидеть разные варианты будет сложно.
Ремешок: классика и надёжность
Часы комплектуются ремешком из кожи аллигатора, цвет которого выбирает покупатель. Возможна замена на более экзотические материалы, например, страусиную кожу.
Застёжка — складная из золота, обеспечивающая дополнительную безопасность при ношении.
Итог: возвращение Blancpain в высшую лигу часового искусства
Blancpain Grande Double Sonnerie — это смелое заявление бренда с богатой историей. Модель возвращает Blancpain в число ведущих производителей сложных часов, демонстрируя высочайший уровень мастерства.
Последний подобный прорыв был в 1991 году с выпуском модели 1735 — самой сложной серийной модели того времени с вечным календарём, большим боем и хронографом с разделённой секундой.
Вопрос остаётся открытым: появится ли механизм двойного боя в других моделях Blancpain? Это было бы логичным продолжением успеха.
Blancpain Grande Double Sonnerie: технические характеристики и цена
|Параметр
|Значение
|Бренд
|Blancpain
|Модель
|Grande Double Sonnerie
|Референс
|15GSQ 1513 55B / 15GSQ 3613 55B
|Размер корпуса
|47 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина) x 54,6 мм (длина между ушками)
|Материал корпуса
|Драгоценный металл по выбору покупателя
|Водозащита
|10 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Открытый, скелетонизированный
|Ширина между ушками
|23 мм
|Ремешок
|Кожа аллигатора, складная застёжка из золота
|Механизм
|Калибр 15GSQ, мануфактурный, ручной завод
|Запас хода
|96 часов, 12 часов в режиме grande sonnerie
|Функции
|Часы, минуты, секунды, большой бой, малый бой, минутный репетир, ретроградный вечный календарь
|Доступность
|Максимум 2 экземпляра в год
|Цена
|По запросу (от 1,7 млн швейцарских франков)
Blancpain Grande Double Sonnerie — это пример высочайшего часового искусства, сочетающего сложнейшие механизмы и инновационные решения для идеального звучания. Эта модель станет предметом интереса коллекционеров и экспертов, ценящих традиции и техническое совершенство.