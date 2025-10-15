Blancpain Villeret Golden Hour | ОБЗОР ЧАСОВ

Семейство Villeret в коллекции Blancpain — самая недооценённая линия в современном каталоге, но благодаря новым обновлениям Golden Hour для трёх ключевых моделей, оно наконец-то получит заслуженное внимание.

В то время как коллекция Fifty Fathoms в последние годы привлекала основное внимание Blancpain — и это справедливо, учитывая её легендарную репутацию и историю — линия Villeret имеет корни, уходящие в эпоху основания Blancpain в 1700-х годах, а также прямые связи с одними из лучших часов бренда, выпущенных в эпоху Жан-Клода Бивера.

Новая коллекция Golden Hour Villeret объединяет всё лучшее, что умеет Blancpain: сложные и надёжные механизмы, изысканную эстетику и историческое наследие. Хотя новые модели выглядят очень похоже на текущую коллекцию, в дизайне произошли небольшие изменения, которые придают им свежесть и выделяют их как новинки, но при этом не нарушают ДНК линии Villeret. Внесение таких тонких дизайнерских корректировок — это искусство, балансирующее между изменениями и постепенной эволюцией. Эти часы дают представление о том, как будет выглядеть обновлённая, но не переосмысленная коллекция Villeret в будущем.

Обзор моделей

Прежде чем перейти к деталям, кратко опишем три модели и 16 референсов, представленных в новой коллекции. В наличии:

Полный календарь с фазами Луны в корпусе 40 мм,

Время и дата в корпусе 40 мм,

Календарь с фазами Луны в корпусе 33,2 мм с дополнительной опцией безеля с бриллиантами.

Все модели доступны в 18-каратном красном золоте или нержавеющей стали с циферблатами опалиновым или золотисто-коричневым.

Blancpain представил два новых цвета циферблата в этой линейке: яркий опалиновый — светлый, белый, более традиционный вариант, и золотисто-коричневый с солнечным узором, который при движении играет светом. Оба цвета создают совершенно разное впечатление на запястье: опалиновый — более консервативный и классический для Blancpain, а золотисто-коричневый — более динамичный и живой.

Макет циферблата у моделей с календарём и фазами Луны остался прежним, однако фаза Луны получила небольшое обновление. Знаменитое «лицо» Луны, ставшее иконой часов Blancpain с эпохи Бивера, теперь выполнено на фоне синего керамического неба с нанесённой вручную, матовой золотой Луной. Этот небольшой «эмодзи» Луны всегда был объектом внимания коллекционеров Blancpain, и теперь у них появилась новая версия для коллекционирования.

Аппликованные часовые метки также слегка обновлены: римские цифры по краю циферблата получили сатинированную поверхность сверху и полированные фаски, что придаёт им выразительность. Традиционная цифра XII заменена логотипом JB бренда в верхней части циферблата. Стрелки тоже изменились — теперь они оснащены люминесцентными вставками, что редко встречается в классических наручных часах такого типа. Лично я бы пропустил этот элемент, но он повышает читаемость и функциональность в условиях низкой освещённости.

Корпус

Как уже упоминалось, доступны два варианта корпуса: нержавеющая сталь и 18-каратное красное золото. Каждый из них создаёт разное визуальное впечатление и отличается ценой. Красное золото в сочетании с золотисто-коричневым циферблатом — самый роскошный из четырёх вариантов. Это выбор для тех, кто не боится заявить о себе. В то же время стальной корпус с опалиновым циферблатом выглядит более сдержанно и элегантно.

Конструкция корпуса также претерпела небольшие изменения, которые сделали часы визуально легче и изящнее на запястье. Безель стал тоньше, что расширяет пространство циферблата и уменьшает визуальный вес корпуса — ключевой фактор для элегантных наручных часов. Ушки корпуса также стали уже, усиливая этот эффект. Хотя официально это пока не подтверждено, вероятно, эти изменения вскоре будут применены ко всей коллекции Villeret. Поэтому, примерив эти часы, вы получите представление о будущем дизайне всей линии.

Что осталось без изменений — это корректоры под ушками у модели с полным календарём и фазами Луны, запатентованные ещё в 2005 году. Эти удобные и интуитивные корректоры значительно упрощают использование календаря по сравнению с традиционными решениями, где корректоры встроены в корпус и требуют специального инструмента или подручных средств вроде зубочистки. Здесь достаточно просто нажать под ушком, при этом профиль часов не нарушается выступающими кнопками.

Механизм

Здесь наблюдается наибольшая преемственность. Механизмы всех трёх моделей остались прежними, что подтверждает принцип «если не сломано — не чинить». Однако есть два важных обновления. Во-первых, ротор стал скелетонированным, что позволяет лучше рассмотреть отделку механизма, выполненную на высочайшем уровне Blancpain. Во-вторых, гарантия на все механизмы увеличена до пяти лет.

Продолжение использования проверенных механизмов означает сохранение всех преимуществ предыдущих моделей: надёжность калибра 6654.4 даёт уверенность в корректировках без риска поломок. В сочетании с 72 часами запаса хода и пятилетней гарантией это механизм «установил и забыл». Для модели с временем и датой калибр 1151 предлагает впечатляющие 100 часов запаса хода.

Ремешок

Все три модели доступны с разнообразными ремешками, тщательно подобранными для подчёркивания их классического стиля. Можно выбрать ремешок из кожи синевато-серого, медового, бежевого или коричневого цвета. Если сложно выбрать один, все ремешки оснащены быстросъёмными пружинными штифтами, что позволяет легко менять ремешок под настроение и ситуацию. Это удобное решение для наручных часов, которые вы планируете носить на разные мероприятия.

Итог

Обновления в новых моделях линии Villeret лишь усиливают уже прочную основу. Небольшие изменения придают часам дополнительный уровень роскоши и элегантности. Эти часы не нуждались в кардинальных переменах, но именно совокупность мелких улучшений делает их достойным выбором, если вы ищете классические наручные часы с изюминкой. Связь этих моделей с ранними часами бренда, а также культовыми экземплярами 80-х и 90-х годов… После знакомства с Fifty Fathoms сложно не обратить внимание на классические часы Blancpain.

Blancpain Villeret Golden Hour — цены и доступность

Новые модели линии Blancpain Villeret уже доступны.

Модель Цена (USD) Цена (GBP) Цена (CHF) Villeret Quantième Complet Phases de Lune (красное золото) 36,000 27,500 27,200 Villeret Quantième Complet Phases de Lune (нержавеющая сталь) 20,400 15,600 15,400 Villeret Utraplate (красное золото) 27,200 20,800 20,500 Villeret Utraplate (нержавеющая сталь) 13,100 10,100 9,900 Villeret Quantième Phases de Lune (красное золото) 25,700 19,700 19,400 Villeret Quantième Phases de Lune (нержавеющая сталь) 15,400 11,800 11,600 Villeret Quantième Phases de Lune с бриллиантовым безелем (красное золото) 32,300 24,700 24,400 Villeret Quantième Phases de Lune с бриллиантовым безелем (нержавеющая сталь) 21,700 16,600 16,400

Характеристика Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune Villeret Utraplate Villeret Quantième Phases de Lune Размер корпуса 35 мм (Ш) x 8.2 мм (Т) x 41 мм (Д) 35 мм (Ш) x 8.2 мм (Т) x 41 мм (Д) 33.2 мм (Ш) x 8.2 мм (Т) x 41 мм (Д) Материал корпуса Нержавеющая сталь или 18к красное золото Нержавеющая сталь или 18к красное золото Нержавеющая сталь или 18к красное золото Водозащита 30 метров 30 метров 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Сапфировое спереди и сзади Сапфировое спереди и сзади Циферблат Опалиновый или золотисто-коричневый Опалиновый или золотисто-коричневый Опалиновый или золотисто-коричневый Ремешок Кожа (синий-серый, медовый, бежевый, коричневый), застёжка в цвет корпуса Кожа (синий-серый, медовый, бежевый, коричневый), застёжка в цвет корпуса Кожа (синий-серый, медовый, бежевый, коричневый), застёжка в цвет корпуса Механизм Калибр 6654.4, автоматический, собственное производство Калибр 1151, автоматический, собственное производство Калибр 913QL.P, автоматический, собственное производство Запас хода 72 часа 100 часов 40 часов Функции Часы, минуты, секунды, дата, полный календарь, фазы Луны Часы, минуты, секунды, дата Часы, минуты, секунды, полный календарь, фазы Луны Доступность В продаже В продаже В продаже

Эти обновления делают коллекцию Blancpain Villeret Golden Hour привлекательным выбором для ценителей классики с современными акцентами и историческим наследием.