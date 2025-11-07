Главная » Обзор часов

Bovet Récital 30: революционный мировой хронометр в компактном корпусе

Bovet Récital 30 представляет собой уменьшенную версию инновационного мирового хронометра бренда, сохраняя при этом все ключевые преимущества оригинальной модели.

Контекст создания Bovet Récital 30

daniil medvedev bovet récital 30 collage

Bovet — уникальный производитель часов с богатой историей и нестандартным подходом к дизайну. Как отмечает владелец и генеральный директор Pascal Raffy, «дом» Bovet создаёт не просто часы, а произведения искусства. Корпуса часов часто выполнены в форме письменного столика, а некоторые модели могут трансформироваться из наручных часов в карманные или настольные часы. Производство расположено в замке XIV века недалеко от места основания бренда в 1822 году.

Несмотря на инновации, Bovet сохраняет глубокие традиции часового мастерства, что подтверждается пятью наградами GPHG за последние семь лет.

bovet recital 28 prowess 1 dial
Bovet Récital 28 Prowess.

Особенности модели Récital 28 Prowess

Одной из знаковых моделей стал Récital 28 Prowess 1, получивший премию Mechanical Exception на GPHG 2024 за революционное решение проблемы перехода на летнее время с помощью запатентованной системы роликов. Однако эта модель отличается крупными размерами — 46,3 мм в диаметре и 17,85 мм в толщину, а также сложным механизмом с 10-дневным запасом хода, летающим турбийоном и вечным календарём. Производство ограничено всего шестью экземплярами в год.

bovet récital 30 15

Именно для расширения аудитории и был создан Récital 30 — более компактная версия с фокусом на инновационном мировом времени.

bovet récital 30 25

Корпус Bovet Récital 30: компактность и инновации

Корпус Récital 30 выполнен из титана 5-го класса или 18-каратного красного золота. Его размеры — 42 мм в диаметре и 12,9 мм в толщину, включая высоко выпуклое сапфировое стекло. Расстояние от ушка до ушка составляет 51,3 мм, что делает часы более удобными для большинства запястий по сравнению с Récital 28.

bovet récital 30 16

Важно отметить, что корпус Récital 30 — первый полностью изготовленный внутри компании корпус Bovet в современной истории бренда. Несмотря на более классическую круглую форму, дизайн корпуса может ввести в заблуждение: две кнопки на правой стороне напоминают хронограф. Это сделано намеренно, чтобы упростить взаимодействие с уникальной функцией мирового времени и сделать часы более привычными для пользователя.

  • Верхняя кнопка поворачивает ролики на 90 градусов.
  • Нижняя кнопка переводит центральный 24-часовой диск на один час вперёд.

Циферблат и система роликов

bovet récital 30 12

Уникальная роликовая система, управляемая верхней кнопкой, позволяет настраивать часы под четыре временных периода в году: UTC, AST, EAS и EWT. Благодаря этому все 24 часовых пояса, включая Нью-Дели с его нестандартным смещением в 30 минут, отображаются точно круглый год.

Bovet предлагает индивидуальные настройки: изменение названий городов на роликах, цвета 24-часового диска и минутной шкалы, а также выбор между универсальной версией и индийской, где основное время синхронизировано с Нью-Дели. На циферблате присутствует третья центральная стрелка — минутная для Нью-Дели, самая длинная из всех.

Механизм Bovet R30-70-001

bovet récital 30 13

Сердцем часов служит автоматический калибр R30-70-001 с запасом хода 62 часа. Корпус оснащён прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла, однако механизм с обратной стороны практически не виден из-за полного ротора. Ротор может быть украшен гравировкой или полезной глоссарийной таблицей мирового времени, напоминающей о смене четырёх временных периодов в году.

bovet récital 30 39

Итоговая оценка модели

Цена Récital 30 на момент выхода составляла CHF 68,000 за титановую версию и CHF 96,800 за модель из красного золота. Это значительно доступнее по сравнению с Récital 28 Prowess 1, стоимостью свыше CHF 700,000.

bovet récital 30 35

Производство ограничено 30 экземплярами в год, что примерно в пять раз больше, чем у Récital 28. Таким образом, Bovet успешно расширяет доступность своей революционной системы мирового времени.

bovet récital 30 31

Лично для меня главное достоинство Récital 30 — это сочетание узнаваемого дизайна и удобства ношения без потери уникального часового мастерства Bovet. Модель делает бренд более доступным для широкой аудитории коллекционеров, сохраняя при этом фирменный стиль и техническую сложность.

Технические характеристики Bovet Récital 30

bovet récital 30 38

Параметр Значение
Бренд Bovet
Модель Récital 30
Размеры корпуса 42 мм (диаметр) x 12,9 мм (толщина) x 51,3 мм (ушко-ушко)
Материал корпуса 18k красное золото / титан 5-го класса
Водонепроницаемость 30 метров
Стекло Выпуклое сапфировое спереди и сзади
Циферблат Чёрно-белый, ролики с PVD-покрытием
Ремешок Синий резиновый или тканевый, с пружинными шпильками
Механизм R30-70-001, автоматический
Запас хода 62 часа

