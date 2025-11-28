Главная » Мужские часы

Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer: подробный обзор

Сегодня мы рассмотрим новейшую модель Brellum — Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer.

Эта лимитированная версия на базе титана дополняет ранее выпущенную стальную модель и является самой функционально насыщенной в линейке бренда. Рассмотрим её особенности более подробно.

Содержание
  1. Особенности и дизайн корпуса
  2. Циферблат и функциональные элементы
  3. Механизм и технические характеристики
  4. Впечатления от использования и внешний вид
  5. Итог и доступность
  6. Технические характеристики Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer

Особенности и дизайн корпуса

Новая модель оснащена корпусом из титана 5-го класса с черным DLC-покрытием. Вес корпуса составляет всего 72 грамма (без ремешка), диаметр — 43 мм, а расстояние от ушка до ушка — 51,5 мм. Толщина корпуса — 15,9 мм, включая сапфировое стекло с антибликовым покрытием в форме «коробочки». Водозащита соответствует 100 метрам, что идентично стальной версии. В комплект входит черный ремешок Nebur Tec, плотно облегающий запястье, и складная застежка из титана с DLC-покрытием.

Циферблат и функциональные элементы

В отличие от стальной модели с «панда»-циферблатом, версия на титане выполнена в полностью черном цвете, включая четыре дополнительных счетчика. Контраст создают металлические накладные индексы, белый Super-LumiNova и белые детали. На индикаторе запаса хода и на центральной секундной стрелке хронографа присутствуют красные акценты. Расположение усложнено: бегущие секунды и индикатор запаса хода выполнены в виде углубленных счетчиков, а 30-минутный и 12-часовой счетчики имеют приподнятые внешние шкалы. В 12-часовом счетчике встроено окошко даты с белыми цифрами на черном фоне. Вокруг циферблата расположен тахиметр с алюминиевой вставкой.

Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer dial macro

Механизм и технические характеристики

Внутри установлен калибр Brellum BR-750RM на базе Valjoux 7750 — автоматический хронограф с ручным заводом и функцией остановки секунд, частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 46 часов. Особенность механизма — черный скелетонизированный ротор с нумерацией, а также декоративная отделка: перляж, гильоше в виде «женевских полос», синие винты и колонное колесо. Калибр сертифицирован COSC как хронометр. Через сапфировое стекло на задней крышке можно наблюдать работу механизма. Для настройки даты предусмотрен небольшой корректор на боковой части корпуса, а заводная головка и две кнопки хронографа расположены традиционно.

Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer case profile, non-crown side

Впечатления от использования и внешний вид

В отличие от более классической стальной версии с «панда»-дизайном, титановая модель выглядит более тактически и современно. При этом она достаточно элегантна, чтобы использоваться в деловой обстановке или на официальных мероприятиях. Размеры часов подходят не для очень тонких запястий, но благодаря легкости титана и темному цвету визуальная масса значительно снижена. Изогнутые ушки и ремешок с кожаной подкладкой обеспечивают комфортную посадку без длительного периода привыкания.

Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer on wrist with finger on chronograph pusher

Читаемость циферблата на высоком уровне, несмотря на большое количество элементов. Контрастные индексы и стрелки позволяют быстро определить время. Отсутствие излишних надписей на циферблате (только название бренда, обозначение хронометра и «Swiss Made») способствует лаконичности и удобству восприятия.

Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer on wrist, arms crossed

Итог и доступность

Как и все модели Brellum, Pandial Black Titanium LE Chronometer выпускается ограниченной серией — всего 23 экземпляра, каждый с индивидуальным номером на роторе. Цена в Швейцарии составляет 3 235 швейцарских франков, для экспорта — 2 950 франков. Это немного дороже стальной версии, что объясняется использованием титана. Несмотря на небольшой масштаб производства, бренд поддерживает тесный контакт с клиентами и предлагает высокий уровень сервиса. Новинка станет интересным предложением для коллекционеров и любителей технически продвинутых часов.

Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer tilted view

Технические характеристики Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer

Параметр Значение
Модель Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer
Циферблат Черный с многоуровневой структурой, алмазная огранка накладных индексов с Super-LumiNova, четыре счетчика, окно даты
Материал корпуса Титан 5-го класса с черным DLC-покрытием
Размеры корпуса 43 мм (диаметр) × 51,5 мм (ушко-ушко) × 15,9 мм (толщина с кристаллом)
Стекло Сапфировое «коробчатое» с антибликовым покрытием
Задняя крышка Титан 5-го класса с черным DLC и сапфировым стеклом, закреплена шестью винтами
Механизм Brellum BR-750RM (на базе Valjoux 7750): автоматический хронограф, ручной завод, остановка секунд, 28 800 полуколебаний/час, 46 часов запаса хода, 26 камней, отделка перляж, гильоше, синие винты, колонное колесо, нумерованный черный ротор, сертификация COSC
Водозащита 10 атм (100 метров)
Ремешок Черный Nebur Tec с посадкой по корпусу, кожаная подкладка, титановая складная застежка с DLC
Функции Часы, минуты, малые секунды, хронограф (30 минут, 12 часов, центральные секунды), дата, индикатор запаса хода, тахиметр, телеметр
Цена CHF 3 235 (Швейцария) / CHF 2 950 (экспорт)
Особенности Лимитированная серия — 23 пронумерованных экземпляра

Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer on branded travel case

Данный обзор раскрывает ключевые аспекты модели, обеспечивая экспертное понимание и оптимизирован для поисковых систем по тематике часов с функцией запаса хода, титановым корпусом и хронографом.

