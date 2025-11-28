Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer: подробный обзор

Сегодня мы рассмотрим новейшую модель Brellum — Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer.
Эта лимитированная версия на базе титана дополняет ранее выпущенную стальную модель и является самой функционально насыщенной в линейке бренда. Рассмотрим её особенности более подробно.
Особенности и дизайн корпуса
Новая модель оснащена корпусом из титана 5-го класса с черным DLC-покрытием. Вес корпуса составляет всего 72 грамма (без ремешка), диаметр — 43 мм, а расстояние от ушка до ушка — 51,5 мм. Толщина корпуса — 15,9 мм, включая сапфировое стекло с антибликовым покрытием в форме «коробочки». Водозащита соответствует 100 метрам, что идентично стальной версии. В комплект входит черный ремешок Nebur Tec, плотно облегающий запястье, и складная застежка из титана с DLC-покрытием.
Циферблат и функциональные элементы
В отличие от стальной модели с «панда»-циферблатом, версия на титане выполнена в полностью черном цвете, включая четыре дополнительных счетчика. Контраст создают металлические накладные индексы, белый Super-LumiNova и белые детали. На индикаторе запаса хода и на центральной секундной стрелке хронографа присутствуют красные акценты. Расположение усложнено: бегущие секунды и индикатор запаса хода выполнены в виде углубленных счетчиков, а 30-минутный и 12-часовой счетчики имеют приподнятые внешние шкалы. В 12-часовом счетчике встроено окошко даты с белыми цифрами на черном фоне. Вокруг циферблата расположен тахиметр с алюминиевой вставкой.
Механизм и технические характеристики
Внутри установлен калибр Brellum BR-750RM на базе Valjoux 7750 — автоматический хронограф с ручным заводом и функцией остановки секунд, частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 46 часов. Особенность механизма — черный скелетонизированный ротор с нумерацией, а также декоративная отделка: перляж, гильоше в виде «женевских полос», синие винты и колонное колесо. Калибр сертифицирован COSC как хронометр. Через сапфировое стекло на задней крышке можно наблюдать работу механизма. Для настройки даты предусмотрен небольшой корректор на боковой части корпуса, а заводная головка и две кнопки хронографа расположены традиционно.
Впечатления от использования и внешний вид
В отличие от более классической стальной версии с «панда»-дизайном, титановая модель выглядит более тактически и современно. При этом она достаточно элегантна, чтобы использоваться в деловой обстановке или на официальных мероприятиях. Размеры часов подходят не для очень тонких запястий, но благодаря легкости титана и темному цвету визуальная масса значительно снижена. Изогнутые ушки и ремешок с кожаной подкладкой обеспечивают комфортную посадку без длительного периода привыкания.
Читаемость циферблата на высоком уровне, несмотря на большое количество элементов. Контрастные индексы и стрелки позволяют быстро определить время. Отсутствие излишних надписей на циферблате (только название бренда, обозначение хронометра и «Swiss Made») способствует лаконичности и удобству восприятия.
Итог и доступность
Как и все модели Brellum, Pandial Black Titanium LE Chronometer выпускается ограниченной серией — всего 23 экземпляра, каждый с индивидуальным номером на роторе. Цена в Швейцарии составляет 3 235 швейцарских франков, для экспорта — 2 950 франков. Это немного дороже стальной версии, что объясняется использованием титана. Несмотря на небольшой масштаб производства, бренд поддерживает тесный контакт с клиентами и предлагает высокий уровень сервиса. Новинка станет интересным предложением для коллекционеров и любителей технически продвинутых часов.
Технические характеристики Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer
|Параметр
|Значение
|Модель
|Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer
|Циферблат
|Черный с многоуровневой структурой, алмазная огранка накладных индексов с Super-LumiNova, четыре счетчика, окно даты
|Материал корпуса
|Титан 5-го класса с черным DLC-покрытием
|Размеры корпуса
|43 мм (диаметр) × 51,5 мм (ушко-ушко) × 15,9 мм (толщина с кристаллом)
|Стекло
|Сапфировое «коробчатое» с антибликовым покрытием
|Задняя крышка
|Титан 5-го класса с черным DLC и сапфировым стеклом, закреплена шестью винтами
|Механизм
|Brellum BR-750RM (на базе Valjoux 7750): автоматический хронограф, ручной завод, остановка секунд, 28 800 полуколебаний/час, 46 часов запаса хода, 26 камней, отделка перляж, гильоше, синие винты, колонное колесо, нумерованный черный ротор, сертификация COSC
|Водозащита
|10 атм (100 метров)
|Ремешок
|Черный Nebur Tec с посадкой по корпусу, кожаная подкладка, титановая складная застежка с DLC
|Функции
|Часы, минуты, малые секунды, хронограф (30 минут, 12 часов, центральные секунды), дата, индикатор запаса хода, тахиметр, телеметр
|Цена
|CHF 3 235 (Швейцария) / CHF 2 950 (экспорт)
|Особенности
|Лимитированная серия — 23 пронумерованных экземпляра
