Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer: подробный обзор

Сегодня мы рассмотрим новейшую модель Brellum — Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer.

Эта лимитированная версия на базе титана дополняет ранее выпущенную стальную модель и является самой функционально насыщенной в линейке бренда. Рассмотрим её особенности более подробно.

Особенности и дизайн корпуса

Новая модель оснащена корпусом из титана 5-го класса с черным DLC-покрытием. Вес корпуса составляет всего 72 грамма (без ремешка), диаметр — 43 мм, а расстояние от ушка до ушка — 51,5 мм. Толщина корпуса — 15,9 мм, включая сапфировое стекло с антибликовым покрытием в форме «коробочки». Водозащита соответствует 100 метрам, что идентично стальной версии. В комплект входит черный ремешок Nebur Tec, плотно облегающий запястье, и складная застежка из титана с DLC-покрытием.

Циферблат и функциональные элементы

В отличие от стальной модели с «панда»-циферблатом, версия на титане выполнена в полностью черном цвете, включая четыре дополнительных счетчика. Контраст создают металлические накладные индексы, белый Super-LumiNova и белые детали. На индикаторе запаса хода и на центральной секундной стрелке хронографа присутствуют красные акценты. Расположение усложнено: бегущие секунды и индикатор запаса хода выполнены в виде углубленных счетчиков, а 30-минутный и 12-часовой счетчики имеют приподнятые внешние шкалы. В 12-часовом счетчике встроено окошко даты с белыми цифрами на черном фоне. Вокруг циферблата расположен тахиметр с алюминиевой вставкой.

Механизм и технические характеристики

Внутри установлен калибр Brellum BR-750RM на базе Valjoux 7750 — автоматический хронограф с ручным заводом и функцией остановки секунд, частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 46 часов. Особенность механизма — черный скелетонизированный ротор с нумерацией, а также декоративная отделка: перляж, гильоше в виде «женевских полос», синие винты и колонное колесо. Калибр сертифицирован COSC как хронометр. Через сапфировое стекло на задней крышке можно наблюдать работу механизма. Для настройки даты предусмотрен небольшой корректор на боковой части корпуса, а заводная головка и две кнопки хронографа расположены традиционно.

Впечатления от использования и внешний вид

В отличие от более классической стальной версии с «панда»-дизайном, титановая модель выглядит более тактически и современно. При этом она достаточно элегантна, чтобы использоваться в деловой обстановке или на официальных мероприятиях. Размеры часов подходят не для очень тонких запястий, но благодаря легкости титана и темному цвету визуальная масса значительно снижена. Изогнутые ушки и ремешок с кожаной подкладкой обеспечивают комфортную посадку без длительного периода привыкания.

Читаемость циферблата на высоком уровне, несмотря на большое количество элементов. Контрастные индексы и стрелки позволяют быстро определить время. Отсутствие излишних надписей на циферблате (только название бренда, обозначение хронометра и «Swiss Made») способствует лаконичности и удобству восприятия.

Итог и доступность

Как и все модели Brellum, Pandial Black Titanium LE Chronometer выпускается ограниченной серией — всего 23 экземпляра, каждый с индивидуальным номером на роторе. Цена в Швейцарии составляет 3 235 швейцарских франков, для экспорта — 2 950 франков. Это немного дороже стальной версии, что объясняется использованием титана. Несмотря на небольшой масштаб производства, бренд поддерживает тесный контакт с клиентами и предлагает высокий уровень сервиса. Новинка станет интересным предложением для коллекционеров и любителей технически продвинутых часов.

Технические характеристики Brellum Pandial Power Reserve Black Titanium LE Chronometer