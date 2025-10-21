Бренд Minim и его дебютная коллекция Meridian

Minim — независимый часовой бренд, основанный Хлоей Чан, который, как и сама основательница, представляет собой гармоничное сочетание Востока и Запада.

По словам Хлои, три модели из дебютной коллекции Meridian отражают её путь из Гонконга в Лондон и являются современным данью традиционному часовому искусству. Вдохновение винтажными карманными часами и классическим гильошированием заметно невооружённым глазом.

Когда Хлоя Чан показала нам свои часы на мероприятии Geneva Jardin Anglais за бокалом напитка после насыщенного дня, посвящённого новинкам Geneva Watch Days, у меня возникли сильные ассоциации с Chronoswiss. Это не проблема, так как я давно являюсь поклонником Chronoswiss. Меня особенно впечатлили три момента — сочетание рифлёного безеля и заводной головки, универсальный размер корпуса 36,5 мм и отделка ярких циферблатов. История создания этих часов тоже заслуживает внимания.

Minim и коллекция Meridian

Основательница Minim, Хлоя Чан, раньше работала в финансовой сфере, но её страсть к часовому делу изменила жизнь. Название дебютной коллекции бренда — Meridian — отражает географию и философию. Часы созданы на стыке культур, отдавая дань путешествию Хлои от корней на Востоке к жизни на Западе. Меридианы соединяют долготы по всему миру, а эти часы объединяют языки и культуры.

Коллекция Meridian представлена в трёх вариантах. Первый — зелёный 碧 (Bik1), напоминающий глубокие нефритовые воды и древние леса, символизирующий спокойную силу и обновление. Второй — ледяной голубой 晶 (Zing1), вызывающий ассоциации с кристально чистым небом и ледниковыми потоками, излучающий ясность и лёгкость. Третий — фиолетовый 蘭 (Laan4), названный в честь орхидеи — цветка, почитаемого за изящество и утончённость. Вместе эти цвета образуют естественную палитру.

Китайские и римские цифры

Циферблаты с гильошированием CNC и китайскими цифрами 碧 (Bik1) и 晶 (Zing1) украшены мотивами soleil и sunburst, которые ловят и отражают свет с тонким блеском. В то же время циферблат с римскими цифрами 蘭 (Laan4) представляет собой богатую комбинацию узоров soleil, écaille de poisson и clous de Paris.

Под яркими циферблатами с традиционным гильошированием скрывается механизм Sellita SW261-1 M с ручным заводом и 23 камнями. Этот калибр работает на частоте 4 Гц и обеспечивает запас хода до 43 часов. Хлоя отказалась от автоматического механизма, поскольку ей нравится ритуал, связанный с заводом часов вручную.

Итоговые факты

Цена предзаказа на три модели Meridian составляет £999 (с НДС) в Великобритании, US$1,199 (с учётом таможенных сборов) в США и £999 (без налогов и импортных пошлин) для остального мира. Такая цена действует только в период предзаказа. После пополнения запасов рекомендованная розничная цена составит £1,199.

Цель Хлои — создать часы, которые показывают, что традиции могут оставаться вне времени, при этом быть яркими, выразительными и полными жизни. Как вы думаете, ей это удалось? Согласны ли вы, что наличие циферблата с гильошированием CNC в доступных по цене часах — это сильный аргумент для покупателей? И чувствуете ли вы, как и я, отголоски Chronoswiss, которые совсем не мешают? Оставляйте свои ответы и комментарии ниже.

Для дополнительной информации посетите официальный сайт Minim Watches.

Технические характеристики часов

Параметр Описание Циферблат Зелёный (碧 / Bik1) или ледяной голубой (晶 / Zing1) с гильошированием CNC soleil и sunburst, китайские цифры на кольце из стали с круговой шлифовкой / Фиолетовый (蘭 / Laan4) с гильошированием soleil, écaille de poisson и clous de Paris, римские цифры на кольце из стали с круговой шлифовкой Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Размеры корпуса 36,5 мм (диаметр) × 43,5 мм (между ушками) × 9,5 мм (толщина) Стекло Плоское сапфировое с антиотпечатковым и антибликовым покрытием Механизм Sellita SW261-1 M: ручной завод с остановкой секунд, 28 800 полуколебаний в час (4 Гц), запас хода 43 часа, 23 камня Ремешок Серый (碧 / Bik1), сине-серый (晶 / Zing1) или коричневый (蘭 / Laan4) из кожи Epsom шириной 20 мм от HasNoBounds с матовой стальной пряжкой и лазерной гравировкой логотипа Minim Функции Только время (часы, минуты, малая секундная стрелка) Цена Предзаказ: £999 (с НДС) в Великобритании / US$1,199 (с таможенными сборами) в США / £999 (без налогов/пошлин) для остального мира Особые условия Розничная цена после периода предзаказа — £1,199

Minim и коллекция Meridian — это пример того, как традиции и современность могут гармонично сочетаться в часах, доступных широкой аудитории, сохраняя при этом уникальность и культурное наследие.