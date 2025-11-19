Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm: экспертный обзор часов

Если вы интересуетесь часовой индустрией, то наверняка знакомы с феноменом «watch YouTube» — стремительным ростом популярности видеоконтента о часах за последние годы.

Среди самых влиятельных лиц в этом сегменте выделяется Тедди Балдасарре, который начал с обзоров и образовательных видео и сегодня управляет одной из крупнейших платформ, а также открыл собственный розничный магазин в Кливленде, штат Огайо.

Однако долгое время чего-то не хватало. Несмотря на многочисленные предложения о сотрудничестве, Тедди всегда ждал подходящего момента и правильного бренда. Этим брендом стал Brew — быстрорастущая американская компания. В 2018 году, на заре карьеры обоих основателей, Тедди и Джонатон Феррер, основатель Brew, провели совместное интервью, которое положило начало не только интересу к бренду, но и крепкой дружбе.

Сегодня представлена первая совместная модель — Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm. Это не просто часы, а уникальная версия уже знакомой модели Metric с несколькими эксклюзивными особенностями.

Дизайн и технические характеристики Brew Metric Teddy Baldassarre Edition

Brew Metric — это часы с интегрированным браслетом, корпусом в форме телевизора и тонкими, удобными пропорциями. В этой специальной версии сохранён корпус из нержавеющей стали диаметром 36 мм и толщиной 10,75 мм с матовой отделкой и аккуратными полированными элементами. Водозащита составляет 50 метров, что обеспечивает практичность наряду со стильным внешним видом. Заводная головка с нажимным механизмом и классические кнопки хронографа дополняют функциональность.

Циферблат с влиянием Тедди Балдасарре

Основное влияние Тедди проявляется в оформлении циферблата. Он выполнен в различных оттенках тёмно-синего цвета: основная плоскость имеет тонкую текстуру, а асимметричные счётчики — более светлые и тёмные тона. Сохраняется кофейная тема и углублённый малый секундный циферблат на отметке «6 часов». Центральная стрелка хронографа выделена нежно-голубым лаком.

Особое внимание уделено стрелкам: квадратные стрелки заменены на заострённые, в стиле карандаша, с голубым покрытием. Стрелки на дополнительных циферблатах остались квадратными, но теперь белого цвета. Примечательно, что исчезло спорное окошко даты на позиции «4:30», что визуально уравновешивает асимметричный дизайн циферблата.

Механизм и функциональность

На обратной стороне часов установлен механизм Seiko VK68 с мехакварцевым приводом. Это сочетание точности кварцевого хода и механического ощущения при работе хронографа — характерная черта модели Metric. Механически приводимая стрелка хронографа и тактильный отклик кнопок создают уникальный опыт использования. Высокое качество механизма делает эти часы отличным соотношением цены и качества.

Браслет и варианты ремешков

Фирменный интегрированный браслет из нержавеющей стали шириной 22 мм соединяется с корпусом с помощью быстросъёмных пружинных штифтов. В застёжке предусмотрена микрорегулировка для точной подгонки по запястью. Также можно снимать звенья традиционным способом. Brew предлагает широкий выбор дополнительных ремешков из резины и кожи, включая синие варианты, идеально сочетающиеся с этой моделью.

Цена и доступность Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm

Модель Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm уже доступна для покупки на официальном сайте teddybaldassarre.com по цене 475 долларов США.

Характеристика Значение Бренд Brew Watch Co. Модель Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm Размер корпуса 36 мм (диаметр), 10,75 мм (толщина), 41,5 мм (длина между ушками) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое Цвет циферблата Тональный синий Ширина ушек 22 мм Ремешок Интегрированный браслет из нержавеющей стали с застёжкой и микрорегулировкой Механизм Seiko VK68, мехакварц Срок службы батареи Около 3 лет Функции Часы, минуты, малая секунда, хронограф Доступность В продаже Цена 475 USD

Данная модель представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля 70-х и современных технических решений, что делает её привлекательной для коллекционеров и любителей часов с уникальной историей и качеством исполнения.