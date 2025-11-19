Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm: экспертный обзор часов

Если вы интересуетесь часовой индустрией, то наверняка знакомы с феноменом «watch YouTube» — стремительным ростом популярности видеоконтента о часах за последние годы.
Среди самых влиятельных лиц в этом сегменте выделяется Тедди Балдасарре, который начал с обзоров и образовательных видео и сегодня управляет одной из крупнейших платформ, а также открыл собственный розничный магазин в Кливленде, штат Огайо.
Однако долгое время чего-то не хватало. Несмотря на многочисленные предложения о сотрудничестве, Тедди всегда ждал подходящего момента и правильного бренда. Этим брендом стал Brew — быстрорастущая американская компания. В 2018 году, на заре карьеры обоих основателей, Тедди и Джонатон Феррер, основатель Brew, провели совместное интервью, которое положило начало не только интересу к бренду, но и крепкой дружбе.
Сегодня представлена первая совместная модель — Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm. Это не просто часы, а уникальная версия уже знакомой модели Metric с несколькими эксклюзивными особенностями.
Дизайн и технические характеристики Brew Metric Teddy Baldassarre Edition
Brew Metric — это часы с интегрированным браслетом, корпусом в форме телевизора и тонкими, удобными пропорциями. В этой специальной версии сохранён корпус из нержавеющей стали диаметром 36 мм и толщиной 10,75 мм с матовой отделкой и аккуратными полированными элементами. Водозащита составляет 50 метров, что обеспечивает практичность наряду со стильным внешним видом. Заводная головка с нажимным механизмом и классические кнопки хронографа дополняют функциональность.
Циферблат с влиянием Тедди Балдасарре
Основное влияние Тедди проявляется в оформлении циферблата. Он выполнен в различных оттенках тёмно-синего цвета: основная плоскость имеет тонкую текстуру, а асимметричные счётчики — более светлые и тёмные тона. Сохраняется кофейная тема и углублённый малый секундный циферблат на отметке «6 часов». Центральная стрелка хронографа выделена нежно-голубым лаком.
Особое внимание уделено стрелкам: квадратные стрелки заменены на заострённые, в стиле карандаша, с голубым покрытием. Стрелки на дополнительных циферблатах остались квадратными, но теперь белого цвета. Примечательно, что исчезло спорное окошко даты на позиции «4:30», что визуально уравновешивает асимметричный дизайн циферблата.
Механизм и функциональность
На обратной стороне часов установлен механизм Seiko VK68 с мехакварцевым приводом. Это сочетание точности кварцевого хода и механического ощущения при работе хронографа — характерная черта модели Metric. Механически приводимая стрелка хронографа и тактильный отклик кнопок создают уникальный опыт использования. Высокое качество механизма делает эти часы отличным соотношением цены и качества.
Браслет и варианты ремешков
Фирменный интегрированный браслет из нержавеющей стали шириной 22 мм соединяется с корпусом с помощью быстросъёмных пружинных штифтов. В застёжке предусмотрена микрорегулировка для точной подгонки по запястью. Также можно снимать звенья традиционным способом. Brew предлагает широкий выбор дополнительных ремешков из резины и кожи, включая синие варианты, идеально сочетающиеся с этой моделью.
Цена и доступность Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm
Модель Brew Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm уже доступна для покупки на официальном сайте teddybaldassarre.com по цене 475 долларов США.
|Характеристика
|Значение
|Бренд
|Brew Watch Co.
|Модель
|Metric Teddy Baldassarre Edition 36mm
|Размер корпуса
|36 мм (диаметр), 10,75 мм (толщина), 41,5 мм (длина между ушками)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Водозащита
|50 метров
|Стекло
|Сапфировое
|Цвет циферблата
|Тональный синий
|Ширина ушек
|22 мм
|Ремешок
|Интегрированный браслет из нержавеющей стали с застёжкой и микрорегулировкой
|Механизм
|Seiko VK68, мехакварц
|Срок службы батареи
|Около 3 лет
|Функции
|Часы, минуты, малая секунда, хронограф
|Доступность
|В продаже
|Цена
|475 USD
Данная модель представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля 70-х и современных технических решений, что делает её привлекательной для коллекционеров и любителей часов с уникальной историей и качеством исполнения.