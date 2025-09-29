Casio демонстрируют объединение современного и традиционного

Мы в Onewatch — большие поклонники G-Shock, и это, вероятно, не новость.

Поэтому неудивительно, что нам особенно нравится флагманская коллекция бренда — MR-G. Эта серия премиальных моделей берет знакомые силуэты и превращает их в настоящие люксовые версии классики. Для достижения этого G-Shock сочетает инновационные технологии с традиционным японским мастерством. В результате получается коллекция, которая выделяется по многим параметрам. В этой статье мы подробно расскажем, что такое коллекция MR-G. Как вы узнаете, серия G-Shock MR-G заслуженно считается флагманской у бренда.

За годы работы в Onewatch мне довелось тестировать множество моделей G-Shock. Это всегда было увлекательным опытом. С подросткового возраста я носил множество разных G-Shock, поэтому бренд занимает особое место в моем сердце. Как и многие из нас, я до сих пор время от времени надеваю несколько моделей G-Shock. В основном это достаточно обычные варианты из серии Square 5600 и Triple Graph 6900.

Однако впервые с моделью из серии MR-G я познакомился только после прихода в Onewatch. Сначала меня удивила цена, но вскоре я понял, что делает эту серию по-настоящему особенной. После этого цена стала лишь деталью в гораздо более увлекательной истории. Серия MR-G стала моей любимой в каталоге, полном ярких моделей. Позвольте объяснить почему.

Сделано в Японии

Как вы, вероятно, знаете, G-Shock — это суббренд японской компании Casio. Однако не все часы G-Shock производятся в Японии. Для массового производства многих стандартных моделей бренд имеет заводы в Таиланде и Китае. Но линия MR-G полностью разрабатывается и создается на заводе Casio в Ямагате, в городе Хигашине, префектура Ямагата. Именно там производятся высококлассные серии MR-G и MTG, а также специальные лимитированные выпуски.

Печать «Сделано в Японии» гарантирует высокий уровень производственных технологий и контроля качества. Но это далеко не всё. Часы MR-G также воплощают философию и инновационные традиции ремесленного производства, глубоко укоренившиеся в японской культуре.

Это отражается в дизайне, материалах и технологиях создания часов. В итоге модели MR-G производят неизгладимое впечатление. Если у вас когда-нибудь будет возможность примерить такие часы, вы поймете, что «Сделано в Японии» — это гораздо больше, чем просто место производства.

Созданы с нуля

Как и в случае с любыми часами, создание серии G-Shock MR-G начинается с дизайна. Можно подумать, что у G-Shock уже есть готовые дизайны, ведь многие модели MR-G — это люксовые вариации культовых моделей бренда. В определенной степени это так, но все часы MR-G полностью переработаны с нуля. Причина в том, что бренд создает новые конструкции корпусов, используя новые материалы и технологии производства. Кроме того, G-Shock сотрудничает с настоящими японскими мастерами, чтобы добавить детали, демонстрирующие тщательные традиционные методы производства, глубоко укоренившиеся в японской культуре.

Как вы понимаете, это требует от дизайнерской команды полной переработки классических моделей, особенно учитывая, что часы MR-G изготавливаются из металла и должны сохранять высочайший уровень защиты от ударов и царапин, характерный для G-Shock. В итоге это делает их идеальными для повседневного ношения, независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь. Надев одну из моделей MR-G, вы сразу почувствуете, насколько качественно сделаны эти часы. Хотя они могут напоминать классические «Square» или «CasiOak», между ними есть заметные отличия, при этом сохраняя связь с оригиналом.

Использование высококачественных материалов и уникальных цветов

В современной часовой индустрии стало обычной практикой экспериментировать с новыми материалами. Многие известные люксовые бренды имеют собственные версии различных сплавов. Это увлекательное направление, но стоит отметить, что многие из этих сплавов создаются скорее для эстетики, чем для практических целей. Как и следовало ожидать, инженеры G-Shock применяют передовые материалы по практическим причинам. Эти материалы помогают создавать лучшие часы, и это захватывающий процесс.

Если вы ознакомитесь с описаниями некоторых моделей, то увидите, что титановая версия G-Shock в контексте титана в часовой индустрии не является чем-то революционным. Однако инженеры G-Shock не используют обычный титан. Кроме того, материалы должны идеально подходить для конструкции, чтобы обеспечить практические характеристики, которых добивается G-Shock. Хорошим примером является серия MRG-B2100. На первый взгляд, это просто люксовая титановая версия CasiOak. Но если углубиться в детали, вы быстро поймете, что история гораздо интереснее.

Разбор конструкции корпуса G-Shock

«Безель» модели MRG-B2100 (в терминологии G-Shock — внешний корпус) представляет собой многослойную конструкцию из 27 компонентов, выполненных из различных материалов. Восьмиугольное верхнее кольцо изготовлено из кобариона — кобальт-хромового сплава, который в четыре раза тверже чистого титана и имеет блеск, похожий на платину. Другие части безеля и корпус сделаны из Ti64, а звенья браслета — из DAT55. Оба этих материала — сверхтвердые и высоко устойчивые к царапинам титановые сплавы.

Кроме того, специальная многослойная конструкция корпуса и безеля обеспечивает повышенную ударопрочность часов. Все детали покрыты алмазоподобным углеродным (DLC) покрытием для еще большей устойчивости к царапинам. Аналогичные технологии используются и в других моделях MR-G. Как вы понимаете, материалы и технологии применяются для создания улучшенных люксовых версий стандартных моделей G-Shock. Прочитав эту увлекательную историю и надев такие часы на запястье, вы лучше поймете, что делает их особенными.

Высококлассная отделка

Но на этом история не заканчивается. Каждая деталь часов отделана на высочайшем уровне. И под этим я подразумеваю действительно впечатляющую отделку. Я уже писал об этом в нескольких обзорах, но общее качество отделки и все тонкие детали значительно превосходят многие бренды с часами в аналогичном ценовом сегменте. Это придает моделям MR-G визуальное великолепие, которое вы будете замечать снова и снова при ношении.

То же самое касается циферблатов моделей MR-G. Часто их дизайн вдохновлен традиционной японской культурой. Если вернуться к серии MRG-B2100, то вы увидите особый 3D-дизайн циферблата.

Он вдохновлен японским методом деревообработки под названием kigumi (木組), который предполагает соединение деревянных деталей без использования металла. Эта известная техника широко применяется в Японии для строительства лодок, домов и мебели. Прекрасно то, что, казалось бы, простая деревянная конструкция часто содержит гениальные соединения, создавая нечто по-настоящему особенное. Используя это как вдохновение для циферблата, в дизайне идеально сочетаются два мира.

Часы MR-G также включают множество других креативных концепций, объединяющих традиционную и современную Японию.

Сотрудничество с известными японскими художниками

В то же время дизайнеры серии MRG-B5000 сохраняют уважение к оригинальному дизайну G-Shock Square. Хотя для полностью цифровых Square циферблат не требуется, это не значит, что все просто. Наоборот, мы видели фантастические версии MRG-B5000, созданные в сотрудничестве с японскими художниками.

Отличным примером является недавно выпущенная модель G-Shock MRG-B5000HT-1 «Tsuiki», лимитированная серия из 500 экземпляров. Эта особая версия модели B5000 выделяется уникальным внешним видом благодаря ручной ковке безеля и браслета, выполненной Казуей Ватанабе.

Он обучался традиционной технике ковки, известной как tsuiki (鎚起), которую применил к часам. Такие коллаборации делают часы MR-G уникальными и придают им исключительные истории, делая их еще более интересными.

Коллекция MR-G — настоящий флагман бренда G-Shock

Но даже если это не одна из специальных коллаборационных моделей, любая модель MR-G не оставит вас равнодушным. Наденьте на запястье одну из высококлассных моделей G-Shock, и вы сразу почувствуете разницу по сравнению с другими часами бренда.

Это изменит ваше восприятие бренда G-Shock, его культовых моделей и цен на эти часы. Вы ощутите время и усилия, вложенные в создание этих люксовых G-Shock, и поймете, почему коллекция MR-G — это настоящая флагманская серия бренда.

По многочисленным просьбам, модели с синим циферблатом G-Shock MRG-B2100R-2A и G-Shock MRG-B5000B-1, упомянутые в статье, снова поступят в продажу. Ознакомьтесь с официальным сайтом G-Shock для полного обзора доступных моделей.