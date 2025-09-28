Часы Celadon Haute Horlogerie Century Jump Hour Double Phoenix

В июне этого года мне посчастливилось лично познакомиться с потрясающей коллекцией Celadon Haute Horlogerie Century Cloisonné.

Она продемонстрировала невероятный уровень китайского мастерства, который я искренне восхищаюсь. Для следующего знакомства бренд прислал нам версию с прыгающим часом модели Century Cloisonné Double Phoenix. Хотя базовые характеристики схожи с двумя часами, которые я ранее рассматривал, есть и заметные отличия. Как вы поймёте, мне было интересно узнать больше о Celadon Haute Horlogerie Century Cloisonné Jump Hour Double Phoenix.

Каждый год, среди множества новых часов, которые появляются за 12 месяцев, несколько моделей оставляют особенно яркое впечатление. Время, проведённое с коллекцией Celadon Haute Horlogerie Century Cloisonné, стало именно таким. С момента, когда часы оказались на моём столе, и до написания финального обзора, я был искренне впечатлён. Эти часы сочетают вдохновляющий уровень мастерства с элегантностью и повествованием китайской культуры — то, что редко встречается в мире часового искусства.

Celadon HH Century Cloisonné Jump Hour Double Phoenix

Особую ценность моему опыту придало то, что одна из моделей была оснащена вручную выполненным синим и белым циферблатом, напоминающим знаменитый фарфор Delft Blue, который я очень люблю. Как я уже объяснял в предыдущем обзоре, этот сине-белый глазурованный фаянс широко распространён в Нидерландах.

Особенно мне нравятся современные интерпретации традиционного искусства. Модель Century Jump Hour Double Phoenix оснащена сине-белым циферблатом, схожим с циферблатом модели Double Dragons из моего первого обзора Celadon. Главное отличие — способ отображения времени. В то время как ранее рассмотренные часы имели классические часовую и минутную стрелки, в этой модели используются окошки для прыгающих часов и прокручивающихся минут.

Основы линии Celadon Haute Horlogerie Century

Для начала немного предыстории: рекомендую ознакомиться с обзором предыдущих моделей, где я подробно рассказываю о начале бренда. Важно знать, что основатель бренда, Бенджамин Чи (Benjamin Chee), создал Celadon HH, чтобы почтить традиционное мастерство, глубоко укоренённое в китайской культуре.

В линейке Century он предлагает покупателям выбор из нескольких стандартных вариантов. Основа — классический корпус «moon case» (лунный корпус). Этот корпус из нержавеющей стали размером 42 мм × 47,4 мм имеет толщину 11,5 мм и расстояние между ушками 22 мм. Поверхность корпуса сочетает матовые и полированные элементы.

Произведение искусства

Корпус и отделка содержат несколько дизайнерских элементов, навеянных традиционной китайской архитектурой, что делает историю ещё более интересной. Кроме того, они служат идеальным фоном для великолепных циферблатов. Celadon HH предлагает несколько прекрасных циферблатов с эмалью клуазоне. Эта особая техника эмалирования насчитывает 600 лет в китайской истории и связана со многими историческими артефактами и событиями. Создание таких произведений искусства требует 45 этапов.

Как я объяснял в предыдущей статье, каждый циферблат начинается с нанесения изображения на массивное серебряное основание и выбора индивидуальных цветов эмали. Палитра кажется простой, так как преобладают синий и белый цвета. Однако при увеличении становится понятно, что подобрать именно те оттенки синего, чтобы оживить циферблат, — задача не из лёгких. Затем вручную пинцетом укладываются золотые проволочки, формирующие контуры изображения. После этого каждый циферблат покрывается эмалью и обжигается 25 раз в специализированной печи при температуре 900° Цельсия.

Циферблат Century Cloisonné Double Phoenix

Циферблат Double Phoenix — один из 10 доступных вариантов. Его история уходит корнями в китайскую культуру. Феникс, или fènghuáng на китайском, — мотив, часто используемый в фарфоре и живописи. Мифическая птица символизирует Императрицу Китая, поэтому изображение имеет королевские корни. Для этого особого циферблата Double Phoenix дизайнеры создали образ двух птиц в цветовой гамме Минского синего и белого, напоминающей изящный фарфор Цинхуа.

Создание градиентного синего узора, оживляющего птиц, — настоящее произведение искусства. Как вы понимаете, выполнить это на столь маленьком полотне требует терпения и преданности делу. Результат — изображение двух птиц с изысканной глубиной, гораздо более живое, чем обычный сине-белый фарфор.

Кроме художественного оформления, на позиции «12 часов» расположено окошко с часами на гравированном и посеребрённом диске в рамке. Большое окошко на «6 часах» отображает минуты, также на посеребрённом диске. При этом Celadon HH предлагает опцию изменения цвета дисков и цифр для часов и минут.

Зачем нужен Century Jump Hour

Благодаря конфигурации с прыгающим часом вы можете полностью наслаждаться изображением мифических птиц. Отсутствие традиционных стрелок обеспечивает всегда свободный обзор произведения искусства. Изначально основатель бренда Бенджамин Чи хотел версию Century с прыгающим часом и попросил художников создать циферблат с изображением Chestnut — его любимого корги, который ушёл из жизни в 2022 году.

Лин Юн Хуа (Lin Yong Hua) создал версию с прыгающим часом на базе калибра CH5 бренда, чтобы обеспечить беспрепятственное изображение Chestnut. Этот механизм получил обозначение Calibre 4414 — по количеству дней, проведённых Чи и Chestnut вместе. Механизм с ручным заводом работает на частоте 18 000 полуколебаний в час и обеспечивает 45 часов запаса хода. Кроме того, мосты, баланс и собачка выполнены в виде гребня и хвостовых перьев феникса. Механизм оснащён спиралью Брегу, золотыми чатонами и красивым центральным колесом с спицами.

Калибр вручную отделан чёрной полировкой, китайскими узорами в виде завитков и тщательной ручной фаской на внутренних и внешних углах. Вид этого механизма впечатляет. Celadon HH предлагает широкий выбор индивидуальных опций, включая отделку из розового или белого золота, матовые или полосатые мосты. Наконец, планетарный механизм и пружины собачки в стиле grande sonnerie делают завод часов невероятно плавным.

Ношение Celadon Century Cloisonné Jump Hour Double Phoenix

Благодаря мягкому ремешку из синей замши, часы, полностью заведённые, удобно сели на моём запястье. Да, можно сказать, что часы достаточно крупные и не подойдут для тонких запястий — это правда. Однако ношение таких часов — это прежде всего визуальное впечатление от произведения искусства. Изображение с его насыщенными и яркими цветами просто поражает.

Итоговые впечатления о Celadon HH Century Cloisonné Jump Hour Double Phoenix

Практически время легко считывать благодаря крупным окошкам для часов и минут. Кроме того, эти окошки дают двум мифическим птицам достаточно пространства, чтобы элегантно «сиять» на циферблате. Плюс, благодаря значительному белому пространству между фениксами, циферблат воспринимается легче для глаза, чем вариант Double Dragons. Честно говоря, мне больше нравится циферблат Double Dragons, но это исключительно вопрос личных предпочтений. Обе модели — невероятные произведения искусства, которые выбираешь, потому что они тебе близки.

Хотя я предпочитаю классическую версию Celadon HH Century, это нисколько не умаляет невероятного мастерства, вложенного в создание этих часов. Уровень художественного мастерства, необходимый для разработки и исполнения циферблатов, и часового мастерства, требуемого для создания калибров, просто поражает. Поэтому я аплодирую Celadon HH за ещё одно впечатляющее творение.

Цена и доступность

Часы, которые вы видите на фотографиях, стоят 34 900 долларов США, но цена может варьироваться в зависимости от выбранного калибра и опций кастомизации. Для примера, версия с прыгающим часом на более скромном калибре CH1 стоит 19 900 долларов США. Пусть эти часы станут ярким примером того, что возможно, а полную коллекцию с её вариантами вы можете посмотреть на официальном сайте Celadon Haute Horlogerie. Вы будете удивлены и восхищены тем, что предлагает традиционное китайское мастерство.