Часы H. Moser & Cie. Streamliner Perpetual Moonphase Concept Meteorite: подробный обзор
Коллекция часов H. Moser & Cie. Streamliner с момента своего дебюта несколько лет назад значительно улучшилась.

Streamliner — это ответ швейцарского бренда H. Moser & Cie. на категорию часов с интегрированным браслетом. Модель завоевала признание среди ценителей премиальных часов благодаря уникальному стилю и комфортному ношению, предлагая различные размеры корпуса и материалы. Впервые в серии Streamliner появилась модель Perpetual Moon Concept Meteorite с индикатором фаз Луны. Особенностью часов стал циферблат из метеоритного камня золотистого оттенка, который усиливает космическую тематику дизайна. Как и все концептуальные модели бренда, циферблат максимально упрощён и сосредоточен на главном.

Содержание
  1. Дизайн и особенности корпуса и браслета Streamliner
  2. Механизм и точность работы индикатора фаз Луны
  3. Уникальность дизайна циферблата и метеоритного материала
  4. Итог и цена модели
  5. Основные преимущества модели:

Дизайн и особенности корпуса и браслета Streamliner

Корпус и браслет Streamliner сразу выделяют часы как продукт H. Moser & Cie. Характерная форма стрелок — часовая и минутная с массивными люминесцентными вставками Globolight, секундная — с покрытием Super-LumiNova — не оставляют сомнений в происхождении модели. Однако стоит отметить, что минималистичные циферблаты без меток подходят не всем. В некотором смысле H. Moser & Cie. Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite напоминает перевёрнутую версию знаменитого Museum Dial от Movado (хотя у Movado на циферблате изображено солнце, а не Луна).

  • Корпус: стальной, подушкообразной формы
  • Диаметр: 40 мм
  • Толщина: 13,2 мм
  • Водозащита: 120 метров
  • Браслет: стальной с интегрированной конструкцией и звеньями с плавным сужением к застёжке-бабочке

Использование стали оправдано: материал легко полируется и достаточно прочен. Золотой корпус значительно увеличил бы стоимость, а титан быстро потерял бы презентабельный вид из-за царапин. Благодаря укороченным ушкам часы удобно сидят на запястье, а общая ширина корпуса придаёт им выразительность. Особое внимание уделено браслету с одноуровневыми горизонтальными звеньями, которые плавно уменьшаются по направлению к застёжке. Создание такого браслета — сложная инженерная задача, и усилия бренда заметны, что объясняет популярность коллекции Streamliner.

Механизм и точность работы индикатора фаз Луны

Внутри Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite установлен автоматический калибр H. Moser & Cie HMC 270 собственной разработки. Механизм работает на частоте 3 Гц и обеспечивает запас хода до 72 часов. Ротор из 18-каратного красного золота виден через прозрачную сапфировую заднюю крышку. Механизм тщательно отделан и собран, однако эксперты ожидают, что в будущем бренд повысит частоту работы до 4 Гц для улучшения точности.

H. Moser & Cie. — одна из немногих независимых мануфактур, способных производить собственные спирали баланса. Эти сложные компоненты отвечают за точность хода механизма.

Сам термин «Perpetual» в названии модели относится к индикатору фаз Луны. Система Moser для отслеживания лунных циклов считается одной из самых точных на рынке. Большинство подобных индикаторов требуют корректировки вручную примерно раз в 2–3 года. В отличие от них, механизм Moser нуждается в единственной корректировке только раз в 1027 лет — благодаря сложной зубчатой передаче. Теперь остаётся только позаботиться о долговечности часов, чтобы они работали столь долго. К счастью, модель оснащена автоматическим заводом.

Уникальность дизайна циферблата и метеоритного материала

На рынке представлено много часов с индикатором фаз Луны, но ни одна модель не похожа на Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite. Сочетание дизайна корпуса и браслета с уникальным материалом циферблата создаёт оригинальный и запоминающийся образ. Несмотря на отсутствие меток на циферблате, часы очаровывают своей эстетикой и гармонией.

  • Циферблат: золотистый метеоритный камень
  • Стрелки: с люминесцентным покрытием для удобства чтения в темноте
  • Индикатор фаз Луны: точный и минималистичный

Эта модель демонстрирует новый подход бренда к использованию астрономических усложнений и редких материалов, что расширяет возможности коллекции Streamliner.

Итог и цена модели

H. Moser & Cie. Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite — это не лимитированная серия, а постоянная модель с артикулом 6270-1200. Розничная цена составляет 43 700 долларов США. Часы привлекают внимание как коллекционеров, так и ценителей точных и эстетичных астрономических усложнений.

Основные преимущества модели:

  • Высокоточный индикатор фаз Луны с рекордной точностью
  • Уникальный метеоритный циферблат с золотистым оттенком
  • Элегантный и удобный стальной корпус и браслет
  • Собственный автоматический калибр с 72-часовым запасом хода
  • Минималистичный дизайн, подчёркивающий техническую изысканность

Таким образом, Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite — это пример успешного сочетания инноваций и традиций швейцарского часового искусства, достойный внимания экспертов и коллекционеров.

