Часы Hz Watches HZ.03 Blue Marble: экспертный обзор

Hz Watches — молодой австралийский бренд, который быстро завоевал уважение в мире микробрендов благодаря качеству и доступности своих моделей.

Основатель компании Мэтт Зиллман известен своей поддержкой сообщества и продвижением независимых производителей часов. В этом обзоре мы подробно рассмотрим модель HZ.03 Blue Marble — третью коллекцию бренда, которая продолжает традиции высокого качества и оригинального дизайна по разумной цене.

Дизайн и концепция модели HZ.03 Blue Marble

Название «Blue Marble» — отсылка к знаменитому изображению Земли из космоса, которое заставляет задуматься о единстве и масштабах нашего мира. В Hz Watches подчёркивают, что часы созданы, чтобы напоминать владельцу о связи с чем-то большим, чем он сам. Маленькая планета, вращающаяся на секундном циферблате, символизирует эту идею.

Корпус: титановое качество по доступной цене

Корпус HZ.03 выполнен из титана 5-го класса с преимущественно матовой обработкой и полированными боковыми гранями безеля. Титан — дорогой материал, обычно встречающийся в часах значительно выше ценового сегмента, поэтому наличие титана в модели стоимостью менее 400 австралийских долларов — редкость и преимущество.

Диаметр корпуса: 36 мм

Длина «ушек» (lug-to-lug): 43,5 мм

Толщина: 11,5 мм (включая выпуклое сапфировое стекло)

Вес: минимальный, комфортный для повседневного ношения

На задней крышке корпуса размещён эмалевый медальон с логотипом Hz Watches — деталь, подчеркивающая внимание к мелочам.

Циферблат: сочетание эстетики и функциональности

Циферблаты HZ.03 — одна из главных сильных сторон модели. На выбор предлагается четыре варианта:

Белый эмалевый

Синий эмалевый

Чёрный эмалевый

Авентуриновый (напоминает ночное небо или космос)

Эмалевые циферблаты выполнены с высоким качеством, белый вариант особенно выделяется своей молочной глубиной. Авентуриновый циферблат добавляет модели уникальности и соответствует космической тематике.

Дизайн циферблата выдержан в стиле секторного: часовые метки расположены по периметру в виде чётких линий. На отметке «12 часов» находится небольшой аппликативный логотип Hz. Стрелки — длинные, элегантные, в форме feuille, что придаёт циферблату изысканность.

Особый акцент — маленький секундный циферблат в положении «6 часов», выполненный из чёрной эмали с изображением Земли — «голубой мрамор». Этот элемент добавляет модели игривости и оригинальности, не переходя в излишнюю вычурность.

Ремешок: натуральная кожа и титановая застёжка

Часы комплектуются ремешком из натуральной кожи с титановым классическим штифтовым замком. Цвет ремешка соответствует цвету циферблата:

Белый циферблат — бежевый ремешок

Синий циферблат — синий ремешок

Чёрный циферблат — чёрный ремешок

Авентуриновый циферблат — серый ремешок

Единственное замечание — качество кожи не самое высокое, поэтому для длительного использования рекомендуется заменить ремешок на более премиальный вариант. Однако наличие быстросъёмных пружинных штифтов облегчает замену.

Механизм: надёжный кварц Seiko VD78

Вся продукция Hz Watches оснащается кварцевыми механизмами. В модели HZ.03 установлен японский калибр Seiko VD78, известный своей надёжностью и точностью.

Тип: кварцевый, с функцией малых секунд

Точность: ±10–20 секунд в месяц (по отзывам владельцев — до ±1 секунды в неделю)

Срок службы батареи: около 3 лет

Функции: часы, минуты, малая секунда

Использование проверенного механизма Seiko обеспечивает стабильную работу и простоту обслуживания.

Цена и доступность модели HZ.03 Blue Marble

Часы уже доступны для заказа на официальном сайте Hz Watches. Модель была впервые представлена на WatchFest в Сиднее и на SpringSprangSprung в Сингапуре в ноябре.

Параметр Значение Цена (эмалевые циферблаты) £179 / €199 / US$239 Цена (авентуриновый циферблат) £209 / €239 / US$279 Материал корпуса Титан 5-го класса Диаметр корпуса 36 мм Толщина корпуса 11,5 мм Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое Ремешок Натуральная кожа, титановая застёжка Механизм Seiko VD78, кварц

Заключение

Hz Watches HZ.03 Blue Marble — это пример того, как можно сочетать высококачественные материалы, продуманный дизайн и доступную цену. Модель подойдёт тем, кто ценит лёгкие, комфортные часы с оригинальной концепцией и надёжным механизмом. Особое внимание заслуживают эмалевые и авентуриновые циферблаты, а также титановый корпус, редко встречающийся в этом ценовом сегменте.

Для любителей микробрендов и ценителей качественных кварцевых часов HZ.03 Blue Marble станет достойным выбором, сочетающим эстетику и функциональность.