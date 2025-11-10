Часы Hz Watches HZ.03 Blue Marble: экспертный обзор

Hz Watches — молодой австралийский бренд, который быстро завоевал уважение в мире микробрендов благодаря качеству и доступности своих моделей.
Основатель компании Мэтт Зиллман известен своей поддержкой сообщества и продвижением независимых производителей часов. В этом обзоре мы подробно рассмотрим модель HZ.03 Blue Marble — третью коллекцию бренда, которая продолжает традиции высокого качества и оригинального дизайна по разумной цене.
Дизайн и концепция модели HZ.03 Blue Marble
Название «Blue Marble» — отсылка к знаменитому изображению Земли из космоса, которое заставляет задуматься о единстве и масштабах нашего мира. В Hz Watches подчёркивают, что часы созданы, чтобы напоминать владельцу о связи с чем-то большим, чем он сам. Маленькая планета, вращающаяся на секундном циферблате, символизирует эту идею.
Корпус: титановое качество по доступной цене
Корпус HZ.03 выполнен из титана 5-го класса с преимущественно матовой обработкой и полированными боковыми гранями безеля. Титан — дорогой материал, обычно встречающийся в часах значительно выше ценового сегмента, поэтому наличие титана в модели стоимостью менее 400 австралийских долларов — редкость и преимущество.
- Диаметр корпуса: 36 мм
- Длина «ушек» (lug-to-lug): 43,5 мм
- Толщина: 11,5 мм (включая выпуклое сапфировое стекло)
- Вес: минимальный, комфортный для повседневного ношения
На задней крышке корпуса размещён эмалевый медальон с логотипом Hz Watches — деталь, подчеркивающая внимание к мелочам.
Циферблат: сочетание эстетики и функциональности
Циферблаты HZ.03 — одна из главных сильных сторон модели. На выбор предлагается четыре варианта:
- Белый эмалевый
- Синий эмалевый
- Чёрный эмалевый
- Авентуриновый (напоминает ночное небо или космос)
Эмалевые циферблаты выполнены с высоким качеством, белый вариант особенно выделяется своей молочной глубиной. Авентуриновый циферблат добавляет модели уникальности и соответствует космической тематике.
Дизайн циферблата выдержан в стиле секторного: часовые метки расположены по периметру в виде чётких линий. На отметке «12 часов» находится небольшой аппликативный логотип Hz. Стрелки — длинные, элегантные, в форме feuille, что придаёт циферблату изысканность.
Особый акцент — маленький секундный циферблат в положении «6 часов», выполненный из чёрной эмали с изображением Земли — «голубой мрамор». Этот элемент добавляет модели игривости и оригинальности, не переходя в излишнюю вычурность.
Ремешок: натуральная кожа и титановая застёжка
Часы комплектуются ремешком из натуральной кожи с титановым классическим штифтовым замком. Цвет ремешка соответствует цвету циферблата:
- Белый циферблат — бежевый ремешок
- Синий циферблат — синий ремешок
- Чёрный циферблат — чёрный ремешок
- Авентуриновый циферблат — серый ремешок
Единственное замечание — качество кожи не самое высокое, поэтому для длительного использования рекомендуется заменить ремешок на более премиальный вариант. Однако наличие быстросъёмных пружинных штифтов облегчает замену.
Механизм: надёжный кварц Seiko VD78
Вся продукция Hz Watches оснащается кварцевыми механизмами. В модели HZ.03 установлен японский калибр Seiko VD78, известный своей надёжностью и точностью.
- Тип: кварцевый, с функцией малых секунд
- Точность: ±10–20 секунд в месяц (по отзывам владельцев — до ±1 секунды в неделю)
- Срок службы батареи: около 3 лет
- Функции: часы, минуты, малая секунда
Использование проверенного механизма Seiko обеспечивает стабильную работу и простоту обслуживания.
Цена и доступность модели HZ.03 Blue Marble
Часы уже доступны для заказа на официальном сайте Hz Watches. Модель была впервые представлена на WatchFest в Сиднее и на SpringSprangSprung в Сингапуре в ноябре.
|Параметр
|Значение
|Цена (эмалевые циферблаты)
|£179 / €199 / US$239
|Цена (авентуриновый циферблат)
|£209 / €239 / US$279
|Материал корпуса
|Титан 5-го класса
|Диаметр корпуса
|36 мм
|Толщина корпуса
|11,5 мм
|Водозащита
|100 метров
|Стекло
|Сапфировое
|Ремешок
|Натуральная кожа, титановая застёжка
|Механизм
|Seiko VD78, кварц
Заключение
Hz Watches HZ.03 Blue Marble — это пример того, как можно сочетать высококачественные материалы, продуманный дизайн и доступную цену. Модель подойдёт тем, кто ценит лёгкие, комфортные часы с оригинальной концепцией и надёжным механизмом. Особое внимание заслуживают эмалевые и авентуриновые циферблаты, а также титановый корпус, редко встречающийся в этом ценовом сегменте.
Для любителей микробрендов и ценителей качественных кварцевых часов HZ.03 Blue Marble станет достойным выбором, сочетающим эстетику и функциональность.