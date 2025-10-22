Часы Panerai Luminor GMT Ceramica PAM01460

К настоящему времени мы привыкли к Panerai и их постоянному графику выпуска новинок в течение года.

Однако сегодня нас ждала неожиданность — новая модель с высокой степенью водонепроницаемости и новым керамическим корпусом. И, кстати, новый Luminor GMT Ceramica PAM01460 представлен в размере всего 40 мм! Давайте разберёмся подробнее.

Недавний успех Panerai и решение для владельцев тонких запястий

Всего месяц назад Panerai произвела фурор с выпуском Luminor Marina Militare PAM05218. Эта модель — дань уважения прошлому с чёрным покрытием корпуса и люминесцентным материалом с эффектом старения на циферблате. Однако для многих из нас проблема всегда была в том, что такие часы слишком крупные. Именно здесь 40-миллиметровый Luminor GMT Ceramica предлагает решение для обладателей тонких запястий. Это не точная копия PAM05218, но модель унаследовала некоторые стилистические черты. Кроме того, это единственные меньшие по размеру GMT-часы с повышенной глубиной водонепроницаемости.

Panerai Luminor GMT Ceramica PAM01460

PAM01460 — это 40-миллиметровые часы из чёрной керамики с матовой пескоструйной обработкой. Важно отметить, что фирменный рычаг заводной головки и её корпус также выполнены из того же материала. К сожалению, Panerai не раскрывает толщину корпуса и расстояние от ушка до ушка, но у других моделей этого семейства профиль примерно 15 мм. Главное отличие — новая Luminor GMT Ceramica стала первой моделью в линейке с водонепроницаемостью до 300 метров. Для сравнения, у существующих версий этот показатель составляет всего 100 метров, что вызывало недовольство у некоторых поклонников Panerai. Чтобы максимально использовать эту улучшенную водозащиту, Panerai комплектует часы двумя ремешками: чёрным резиновым шириной 22 мм и чёрным из телячьей кожи с белой прострочкой. Оба ремешка оснащены фирменной системой быстрой замены PAM Click Release, позволяющей легко менять как ремешок, так и пряжку.

Циферблат с «сэндвич»-конструкцией

Новая Luminor GMT Ceramica оснащена чёрным циферблатом с эффектом солнечных лучей и «сэндвич»-конструкцией. Для тех, кто не знаком с терминологией Panerai, это означает, что на циферблате есть вырезы для часовых цифр и индексов, через которые просвечивает белый люминесцентный состав Super-LumiNova X2. Поклонники бренда предпочитают именно такой способ подсветки, а не нанесённый люм. Кроме того, на 3 часах расположено окошко даты с белыми цифрами на чёрном фоне, а на 9 часах — индикатор малой секунды. Чёрные часовая и минутная стрелки сочетаются с люминесцентной стрелкой GMT с наконечником в виде стрелы. Внизу циферблата белой краской нанесена надпись «BiTempo» (двойное время). Особое внимание заслуживает тот факт, что это первые часы BiTempo без минутной разметки по краю циферблата, что значительно меняет внешний вид и делает дизайн более лаконичным и созвучным с крупными моделями Luminor.

Механизм Panerai P.900/GMT 12 H

Luminor GMT Ceramica демонстрирует свой механизм через заднюю крышку из титана 5-го класса с винтовым креплением и сапфировым стеклом с дымчатым оттенком. Внутри установлен автоматический калибр P.900/GMT 12 H с 23 камнями. Механизм оснащён одним заводным барабаном, обеспечивает запас хода до 72 часов и работает с частотой 28 800 полуколебаний в час. Также предусмотрена функция быстрой настройки даты и 12-часовой стрелки GMT.