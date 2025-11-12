Часы Roger Dubuis Hommage La Placide: экспертный обзор

2025 год отмечается множеством юбилеев в мире часового искусства.

Известные бренды празднуют многовековые традиции, а молодые и опытные мануфактуры выпускают исключительные памятные модели. Некоторые из них — сложные шедевры, демонстрирующие мастерство создателей, другие — эволюция исторических эталонов. Roger Dubuis Hommage La Placide сочетает в себе оба подхода. Эта лимитированная серия из 28 экземпляров — сложные часы с би-ретроградным вечным календарём, оснащённые обновлённым механизмом и модулем QP, являющиеся переосмыслением модели, которая вывела бренд на мировой уровень 29 лет назад. Да, именно 29, а не 30: марка основана в 1995 году, а первая модель Hommage с вечным календарём появилась в 1996-м.

Почему именно «Hommage La Placide»?

Может показаться странным, что бренд не использовал название «Hommage Biretrograde Perpetual Calendar», а выбрал «Hommage La Placide». Это добавляет загадочности, но также умышленно опускает упоминание о би-ретроградной индикации, которая вызвала фурор в часовом сообществе три десятилетия назад. Такой подход характерен для Roger Dubuis, который также создал часы, рассказывающие историю Мерлина и Леди Озера. La Placide — не мифический волшебник, а прозвище самого Роджера Дюбюи, полученное им в детстве за спокойный и мягкий характер и использовавшееся всю жизнь. Первая модель Hommage была данью уважения людям, вдохновившим и обучившим Роджера Дюбюи, а новая — празднование самого мастера, что делает её двойным оммажем.

Особенности модели Roger Dubuis Hommage La Placide

Если после выхода 40-миллиметровых Excalibur Biretrograde Calendar вы задумывались о переиздании или переосмыслении би-ретроградного вечного календаря, то Hommage La Placide — именно то, что вы ожидали. В отличие от Excalibur с характерным зубчатым безелем и тройными ушками, Hommage La Placide выполнены в более классическом корпусе, напоминающем оригинал. Интересно, что 38-миллиметровый корпус из розового золота изготовлен на мануфактуре Roger Dubuis впервые в истории бренда. Но ещё более примечательно то, что скрывается внутри.

Механизм 1472: сочетание 14 и 72

В корпусе диаметром 38 мм и толщиной 11 мм установлен калибр Roger Dubuis 1472 — автоматический механизм, состоящий из базы RD14 и модуля RD72. Для этой модели бренд выбрал исторический путь, восстановив оригинальные калибры RD14 — первые автоматические механизмы собственной разработки, представленные в 2004 году. Каждый механизм прошёл тщательную реставрацию: от диагностики до контроля качества, чтобы вернуть детали к почти первозданному состоянию.

Особенность RD14 — регулятор с лебединой шеей, традиционный элемент высокой часовой точности и изысканной отделки. Механизм сохранил оригинальную балансировочную пружину RD, инновацию начала 2000-х, которая принесла бренду статус официальной мануфактуры. Кроме реставрации, была проведена полная перенастройка ходовой части с изменением положения осей колес для повышения эффективности.

Реставрация и доработка модуля вечного календаря

Базовый механизм RD14 дополнен модулем вечного календаря RD72, впервые представленным в 1999 году и одним из любимых Роджера Дюбюи. Модуль отображает день недели, дату, месяц, високосный год и фазы Луны. Для интеграции механизма бренд полностью переработал главную платину, мост и почти половину деталей — рычаги, пружины, колёса и шестерни — изготовив их самостоятельно. Особый механизм с двумя звёздами (12 и 48 зубьев) отображает месяц и високосный год на одном счётчике.

Ранее RD14 и RD72 сочетались только один раз, образуя калибр 1472. В новой версии механизм состоит из 307 компонентов, оснащён розовым золотым ротором и украшен 15 традиционными техниками отделки: гравировка, круговое зернение, зеркальная полировка, перляж и другие. Как и положено оммажу Роджеру Дюбюи — выпускнику часового училища с часами уровня Poinçon de Genève — Hommage La Placide имеет Женевское клеймо качества.

Дизайн циферблата с перламутром

Как и в Excalibur Biretrograde Calendar, в Hommage La Placide использован перламутр. Этот мягкий, мерцающий материал придаёт циферблату спокойный, сдержанный блеск. Би-ретроградная индикация, напротив, выразительна: большие стрелки и крупная типографика создают расширяющиеся к краям и сужающиеся к центру шкалы, сохраняя оригинальную геометрию. Это формирует эллиптическую композицию, которая естественно направляет взгляд по циферблату.

Циферблат состоит из пяти слоёв:

Внешний фланец с полированными углами, круговой шлифовкой и нанесёнными цифрами и минутной разметкой.

Перламутровые сегменты календаря с нанесёнными надписями и вручную обработанными краями.

Основной лаковый слой «Leman Blue», отдающий дань Женевскому озеру, с апплицированными часовыми метками, текстом и лунными месяцами.

Перламутровые субциферблаты с концентрическим зернением, сбалансированные по дизайну.

Слой фаз Луны из синего авентюрина с металлическим блеском и двумя изогнутыми жёлтыми золотыми лунами.

Цена и заключение

Excalibur Biretrograde Calendar показал потенциал, а Hommage La Placide реализует его полностью. Модель сохраняет вечные качества оригинала, технически и визуально обновляя их. Часы сочетают выразительные цвета и детали с мягкими, почти трогательными элементами из перламутра. Многослойный циферблат повторяет оригинальную компоновку, играя с глубиной. Даже оригинальная застёжка возвращена. Это оммаж, достойный аплодисментов, демонстрирующий мастерство и возможности Roger Dubuis. Hommage La Placide объединяет техническую экспертизу, традиционное ремесло и эстетическую дисциплину в едином, элегантном дизайне.

Модель вдохновляет на размышления о других возможных переосмыслениях ранних творений бренда. Коллекционеры наверняка приветствовали бы оммаж хронографам Hommage или Sympathie с би-ретроградным вечным календарём. Также интересен патентованный в 2000 году трёхретроградный календарь. Но пока стоит насладиться этим ярким и успешным оммажем.

Цена одной из 28 моделей Hommage La Placide составляет €115,000 без налогов. Для желающих приобрести часы рекомендуем посетить бутик Roger Dubuis. При предъявлении винтажных часов Hommage вы получите фирменный ремешок в подарок.

Технические характеристики часов Roger Dubuis Hommage La Placide

Параметр Описание Циферблат Лак «Leman Blue» с розовыми золотыми часовыми метками, белыми надписями и перламутровыми ретроградными индикаторами, с чёрной типографикой и вручную обработанными розовыми золотыми рамками; диск фаз Луны из синего авентюрина с выпуклыми жёлтыми золотыми лунами; фланец с круговой шлифовкой, родиевое покрытие, чёрная разметка, красные цифры, полированные углы; ретроградные стрелки из розового золота, часовая и минутная стрелки из цельного розового золота Материал корпуса 18К розовое золото Размеры корпуса Диаметр 38 мм, толщина 11 мм Задняя крышка 18К розовое золото и сапфировое стекло, винтовое крепление Механизм RD1472: автоматический с ручным заводом, частота 28,800 пк/ч (4 Гц), запас хода 48 часов, 307 компонентов, 33 камня, розовый золотой ротор, Женевское клеймо, 15 видов отделки (фаска, гравировка, круговое зернение, перляж и др.) Водозащита 3 бар (30 метров) Ремешок Синий телячий кожа с быстросъёмными шпильками и застёжкой-бабочкой из 18К розового золота Функции Время (часы, минуты), вечный календарь (ретроградные день и дата, субциферблат месяц и високосный год), фазы Луны Цена €115,000 (без налогов) Особенности Лимитированная серия 28 экземпляров, комплект с фирменной коробкой, толкателем, лупой и двумя сертификатами (подлинность и Женевское клеймо)