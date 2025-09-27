Часы с сетчатыми браслетами — искусство с вековой историей

Главная » Часовые элементы

Подумайте о самых узнаваемых стилях браслетов для часов: в голову наверняка приходят Oyster, H-link или, может быть, плоский браслет Forstner?

Все они имеют историческое значение и обычно ассоциируются с определёнными брендами или моделями. Однако то же нельзя сказать о браслетах из сетки. Присутствующие в часах с их зарождения и заимствованные из ювелирного дела, браслеты из сетки (также называемые миланскими браслетами) всегда были популярны благодаря своей способности плавно облегать запястье. Сегодня этот стиль переживает возрождение и становится особенно актуальным. Но какие часы лучше всего сочетаются с таким браслетом? Руководство по покупке ниже поможет вам в этом разобраться.

  1. Baltic Prismic
  2. Serica 5303 Diving Chronometer
  3. Furlan Marri Disco Volante
  4. Omega Seamaster Diver 300M
  5. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface
  6. Patek Philippe Golden Ellipse
  7. Omega Seamaster Ploprof
  8. Заключение

Baltic Prismic

baltic prismic purple

Новаторский взгляд французского бренда на коктейльные часы стал ещё лучше благодаря плоскому матовому браслету из сетки с изогнутыми, подогнанными концами. Это не только визуально подчёркивает би-металлический корпус, но и придаёт ощущение украшения, что и было целью Prismic. Как и лучшие образцы, браслет эластичный, хотя и не полностью артикулированный, что даёт удивительно прочное ощущение на запястье.

  • Цена: 1350 долларов США.

Serica 5303 Diving Chronometer

serica 5303 mesh bracelet

От одного французского бренда к другому, но с совершенно иным исполнением миланского браслета. Если Baltic использовал мягкую, текучую текстуру, то Serica 5303 сочетает её с артикулированными, полноразмерными звеньями на концах (массивными, но качественно выполненными!) и более выраженной зернистой текстурой. В результате получился современный вариант «акульей» сетки, обеспечивающий комфорт при изменении объёма запястья. Особенно интересно, что сетка сужается к застёжке — редкое решение на любом ценовом уровне, которое отлично балансирует дизайн.

  • Цена: 1800 долларов США
Furlan Marri Disco Volante

furlan marri disco diamond onyx front4

Не секрет, что мне понравились оригинальные Furlan Marri Disco Volante — достаточно взглянуть на мои прошлые руководства по покупке, где я рекомендовал их в разных категориях. К счастью, тема браслетов из сетки даёт мне ещё один повод включить их в список, и не без оснований. Особенно эффектно стиль проявляется в новой версии Diamonds Onyx. Спокойствие чёрного циферблата в сочетании с эффектными багетами раскрывается ещё лучше на браслете из сетки с узором «корзиночка».

  • Цена: 3 500 швейцарских франков

Omega Seamaster Diver 300M

omega seamaster diver 300m silver mesh

Устаревший дизайн Omega Seamaster Diver 300M получил вторую жизнь с появлением браслета из сетки, ранее использовавшегося только в лимитированной серии James Bond No Time to Die. Это одна из новых фирменных особенностей модели: Omega не просто добавила обычный браслет из кольчужного плетения, а интегрировала изящную раскладывающуюся застёжку и удивительно артикулированную конструкцию. Любой цветовой вариант хорош (хотя цена модели Bronze Gold может удивить), но если выбирать, я бы остановился на монохромном варианте с матовым серым циферблатом.

  • Цена: от 7600 долларов США

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface

jaeger lecoultre reverso tribute monoface gold mesh case

Справедливо признанные одними из главных часов на Watches & Wonders этого года, потрясающие Jaeger-LeCoultre Reverso в полном розовом золоте с подходящим браслетом из сетки произвели на меня сильное впечатление при первой встрече. Я знал, что они мне понравятся, но не думал, что придётся прибегать к «мальчишеской математике», чтобы понять, как можно собрать 66 тысяч австралийских долларов. Несмотря на все усилия, мне не удалось, и я остался примерно на 66 тысяч меньше — но это не умаляет красоты этих часов. Как я уже упоминал, браслет полностью преображает часы, превращая обычное «о, классно, Reverso» в «чёрт возьми, это Reverso».

  • Цена: 43 600 долларов США.

Patek Philippe Golden Ellipse

patek philippe golden ellipse 5738 1r wrist

Хотя эта модель не получила такого же внимания, как спортивные часы бренда, последняя версия Golden Ellipse заслуживает похвалы. Корпус и циферблат соответствуют ожиданиям от ультра-элегантных двухстрелочных часов, но браслет Wellendorf — это настоящее дань уважения величайшим мастерам миланских браслетов 1970-х. Каждое звено явно выполнено с высочайшим качеством, а выражение «хорошо артикулируется» здесь — это, пожалуй, самое скромное описание, ведь браслет буквально «дышит» при каждом движении запястья.

  • Цена: 69 200 долларов США

Omega Seamaster Ploprof

omega ploprof steel mesh

Переход от браслета Wellendorf на Ellipse к массивной сетке Omega Seamaster Ploprof — это как сравнивать высокие туфли Jimmy Choo с рабочими ботинками Blundstone. Оба созданы для своих целей, но эти цели не могут быть более разными. Тем не менее, когда я думаю о браслете из сетки на часах, в голове сразу возникает массивный Ploprof. Я обожаю эти часы и их необычный дизайн — будь то комично большие размеры или действительно полезные функции, такие как система блокировки безеля. Несмотря на кажущуюся массивность, современные версии демонстрируют стальной браслет с тщательной отделкой, сочетающей матирование и полировку. К сожалению, Omega пока не предлагает модель Ploprof «Summer Blue» с браслетом из сетки, поэтому лучшим вариантом будет вторичный рынок. Надеюсь, они вернут эту опцию — возможно, в титане, чтобы уменьшить вес?

Заключение

Сетчатые браслеты — это не просто стильный аксессуар, а вековое искусство, которое продолжает развиваться и находить своё место в современных часах. От элегантных коктейльных моделей до профессиональных дайверских часов — сетка придаёт часам уникальный характер и комфорт, который сложно переоценить. Если вы ищете часы с браслетом, который сочетает в себе эстетику и функциональность, обязательно обратите внимание на представленные модели.

