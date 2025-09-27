Часы с сетчатыми браслетами — искусство с вековой историей

Подумайте о самых узнаваемых стилях браслетов для часов: в голову наверняка приходят Oyster, H-link или, может быть, плоский браслет Forstner?

Все они имеют историческое значение и обычно ассоциируются с определёнными брендами или моделями. Однако то же нельзя сказать о браслетах из сетки. Присутствующие в часах с их зарождения и заимствованные из ювелирного дела, браслеты из сетки (также называемые миланскими браслетами) всегда были популярны благодаря своей способности плавно облегать запястье. Сегодня этот стиль переживает возрождение и становится особенно актуальным. Но какие часы лучше всего сочетаются с таким браслетом? Руководство по покупке ниже поможет вам в этом разобраться.

Baltic Prismic

Новаторский взгляд французского бренда на коктейльные часы стал ещё лучше благодаря плоскому матовому браслету из сетки с изогнутыми, подогнанными концами. Это не только визуально подчёркивает би-металлический корпус, но и придаёт ощущение украшения, что и было целью Prismic. Как и лучшие образцы, браслет эластичный, хотя и не полностью артикулированный, что даёт удивительно прочное ощущение на запястье.

Цена: 1350 долларов США.

Serica 5303 Diving Chronometer

От одного французского бренда к другому, но с совершенно иным исполнением миланского браслета. Если Baltic использовал мягкую, текучую текстуру, то Serica 5303 сочетает её с артикулированными, полноразмерными звеньями на концах (массивными, но качественно выполненными!) и более выраженной зернистой текстурой. В результате получился современный вариант «акульей» сетки, обеспечивающий комфорт при изменении объёма запястья. Особенно интересно, что сетка сужается к застёжке — редкое решение на любом ценовом уровне, которое отлично балансирует дизайн.

Цена: 1800 долларов США

Furlan Marri Disco Volante

Не секрет, что мне понравились оригинальные Furlan Marri Disco Volante — достаточно взглянуть на мои прошлые руководства по покупке, где я рекомендовал их в разных категориях. К счастью, тема браслетов из сетки даёт мне ещё один повод включить их в список, и не без оснований. Особенно эффектно стиль проявляется в новой версии Diamonds Onyx. Спокойствие чёрного циферблата в сочетании с эффектными багетами раскрывается ещё лучше на браслете из сетки с узором «корзиночка».

Цена: 3 500 швейцарских франков

Omega Seamaster Diver 300M

Устаревший дизайн Omega Seamaster Diver 300M получил вторую жизнь с появлением браслета из сетки, ранее использовавшегося только в лимитированной серии James Bond No Time to Die. Это одна из новых фирменных особенностей модели: Omega не просто добавила обычный браслет из кольчужного плетения, а интегрировала изящную раскладывающуюся застёжку и удивительно артикулированную конструкцию. Любой цветовой вариант хорош (хотя цена модели Bronze Gold может удивить), но если выбирать, я бы остановился на монохромном варианте с матовым серым циферблатом.

Цена: от 7600 долларов США

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface

Справедливо признанные одними из главных часов на Watches & Wonders этого года, потрясающие Jaeger-LeCoultre Reverso в полном розовом золоте с подходящим браслетом из сетки произвели на меня сильное впечатление при первой встрече. Я знал, что они мне понравятся, но не думал, что придётся прибегать к «мальчишеской математике», чтобы понять, как можно собрать 66 тысяч австралийских долларов. Несмотря на все усилия, мне не удалось, и я остался примерно на 66 тысяч меньше — но это не умаляет красоты этих часов. Как я уже упоминал, браслет полностью преображает часы, превращая обычное «о, классно, Reverso» в «чёрт возьми, это Reverso».

Цена: 43 600 долларов США.

Patek Philippe Golden Ellipse

Хотя эта модель не получила такого же внимания, как спортивные часы бренда, последняя версия Golden Ellipse заслуживает похвалы. Корпус и циферблат соответствуют ожиданиям от ультра-элегантных двухстрелочных часов, но браслет Wellendorf — это настоящее дань уважения величайшим мастерам миланских браслетов 1970-х. Каждое звено явно выполнено с высочайшим качеством, а выражение «хорошо артикулируется» здесь — это, пожалуй, самое скромное описание, ведь браслет буквально «дышит» при каждом движении запястья.

Цена: 69 200 долларов США

Omega Seamaster Ploprof

Переход от браслета Wellendorf на Ellipse к массивной сетке Omega Seamaster Ploprof — это как сравнивать высокие туфли Jimmy Choo с рабочими ботинками Blundstone. Оба созданы для своих целей, но эти цели не могут быть более разными. Тем не менее, когда я думаю о браслете из сетки на часах, в голове сразу возникает массивный Ploprof. Я обожаю эти часы и их необычный дизайн — будь то комично большие размеры или действительно полезные функции, такие как система блокировки безеля. Несмотря на кажущуюся массивность, современные версии демонстрируют стальной браслет с тщательной отделкой, сочетающей матирование и полировку. К сожалению, Omega пока не предлагает модель Ploprof «Summer Blue» с браслетом из сетки, поэтому лучшим вариантом будет вторичный рынок. Надеюсь, они вернут эту опцию — возможно, в титане, чтобы уменьшить вес?

Заключение

Сетчатые браслеты — это не просто стильный аксессуар, а вековое искусство, которое продолжает развиваться и находить своё место в современных часах. От элегантных коктейльных моделей до профессиональных дайверских часов — сетка придаёт часам уникальный характер и комфорт, который сложно переоценить. Если вы ищете часы с браслетом, который сочетает в себе эстетику и функциональность, обязательно обратите внимание на представленные модели.