Часы с циферблатами из камня на любой бюджет

Вы бы носили часы с циферблатом из камня? Я бы — и могу себе это позволить.

Раньше лишь немногие бренды осмеливались использовать каменные циферблаты, и те — только в очень дорогих моделях. Сегодня же технологический прогресс сделал производство таких циферблатов гораздо доступнее. Это выгодно и часовщикам, и любителям часов: небольшие бренды могут экспериментировать с эстетикой, а покупатели — наслаждаться часами с каменным циферблатом по более приемлемой цене без видимой потери в восприятии ценности изделия. Часы с каменными циферблатами есть на любой бюджет — от доступных и оригинальных моделей Dennison до эксклюзивных экземпляров Rolex, который имеет долгую историю в этой области. Вот несколько примеров, которые вы могли бы носить.

Возрождение древнего искусства в часовом дизайне

Учитывая ограниченное пространство, с которым работают дизайнеры часов, неудивительно, что древнее искусство постоянно возрождается. Каменные циферблаты, когда-то вытесненные инструментальными и спортивными, вновь выходят на передний план. Сегодня бренды по всему спектру выпускают часы с такими циферблатами. Термин «каменный циферблат» обычно означает циферблат, выполненный из полудрагоценного камня — например, малахита, лазурита, оникса или тигрового глаза, — который нарезают тонкими срезами и полируют, чтобы подчеркнуть его природную красоту. Естественные вариации камня гарантируют, что каждый такой циферблат уникален. Именно эта уникальность и привлекает внимание.

Часы с каменными циферблатами на любой бюджет — коллекция Dennison ALD

Десять лет назад часы с циферблатом из натурального камня стоили настолько дорого, что многие любители часов считали их недоступными. Но времена меняются. Отличным примером этих перемен является бренд Dennison. Английская марка, исчезнувшая в 1967 году, не ограничилась выпуском одной модели с каменным циферблатом. В 2024 году она представила целую коллекцию, а в этом году — ещё одну.

Коллекция Dennison ALD Natural Dials включает не менее 11 вариантов каменных циферблатов (плюс два варианта с циферблатами из натурального дерева). При цене €650 с доставкой вы можете приобрести всю линейку дешевле, чем один Rolex GMT-Master II с циферблатом из тигрового железа (о котором расскажем позже).

Dennison предлагает семь видов камней: малахит, тигровый глаз, авантюрин, лазурит, рубеллит и агат, а также выбор между стандартным корпусом из нержавеющей стали или корпусом с PVD-покрытием цвета золота. Коллекцию разработал Эммануэль Гейт — создатель Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Его целью было создать серию часов, которые английский бренд Dennison мог бы выпустить в конце 1960-х годов, когда он прекратил деятельность.

Если одного камня на циферблате вам мало, и вы предпочитаете часы для путешествий, Dennison предлагает модель ALD Dual Time. Она выпускается в двух версиях. Есть варианты с авантюрином, тигровым глазом, малахитом или лазуритом, где второй часовой пояс отображается на дополнительном круглом циферблате того же цвета. Но более эффектны модели с двухкаменными циферблатами: одна сочетает кровавик и лазурит, другая — тигровый глаз и чёрный мрамор. Цена каждой из этих моделей — €780.

Каменные циферблаты Piaget в часах Andy Warhol

Не секрет, что Эммануэль Гейт, создатель коллекций Dennison с каменными циферблатами, вдохновлялся винтажными моделями Piaget, разработанными его отцом. Жан-Клод Гейт, работавший в Piaget большую часть своей карьеры, создал многие культовые часы бренда с каменными циферблатами, впервые появившиеся в 1966 году. Одним из самых известных клиентов Piaget был Энди Уорхол (1928–1987). Этот художник и культурный икон владел семью часами Piaget, и чаще всего его видели с моделью Black Tie, созданной в 1972 году. Часы с 45-миллиметровым корпусом, который не были ни круглым, ни квадратным, и с выдающейся ступенчатой безелью, были возрождены в 2014 году.

Эта модель особенно эффектно смотрится с каменным циферблатом. Например, в 2017 году вышла версия из жёлтого золота с коричневым циферблатом из петерсита, а в прошлом году — из розового золота с зелёным малахитом. В этом году, благодаря официальному новому сотрудничеству с Фондом визуальных искусств Энди Уорхола, часы получили официальное название Andy Warhol. Модель из белого золота с синим метеоритовым циферблатом и ступенчатой безелью с узором «гвоздики» (€67,000) стала настоящей звездой коллекции. Если же эти часы вам не по душе, Piaget предлагает услугу Infinitely Personal, позволяющую настроить Andy Warhol под ваш стиль: выбор корпуса из белого или розового золота, десять видов каменных циферблатов, стрелки dauphine или тонкие карандашные, а также разнообразные кожаные ремешки.

Что такое тигровое железо? Rolex знает ответ

Когда думаешь о часах с каменными циферблатами, на ум сразу приходит Rolex. В этой категории у бренда слишком много желанных моделей. Поэтому остановимся на последнем творении короны часового мира. В этом году Rolex представил Everose GMT-Master II с интригующим циферблатом из тигрового железа, демонстрирующим множество цветовых оттенков. Циферблат модели Rolex GMT-Master II «Tiger Iron» ref. 126715CHNR (€51,250) выполнен из метаморфической породы — смеси тигрового глаза, красного яшмы и гематита, — что придаёт часам почти дикий вид. Кажется, что для контроля такого «дикого» циферблата нужен мощный спортивный корпус.

Однако спортивный стиль с каменным циферблатом — не прерогатива только Rolex. Лимитированные серии Baltic Prismic с каменными циферблатами имеют чёткие, угловатые линии. Конструкция корпуса из стали и титана далека от классики и традиций. В прошлом году парижский бренд выпустил три модели с яркими каменными циферблатами, вдохновлёнными Парижем, Лондоном и Нью-Йорком — городами, где у Baltic есть фирменные бутики.

Париж получил ярко-синий циферблат из лазурита, Лондон — красный с огненным агатом, а Нью-Йорк — зелёный с живым нефритовым циферблатом. Каждой версии выпустили всего по 200 экземпляров. Цена на момент выпуска составляла €1,250 на кожаном ремешке и €1,310 на стальном миланском браслете. Если вас заинтересовали эти модели, придётся искать их на вторичном рынке.

Потеряли голову от камня?

И наконец, Bvlgari Octo Finissimo Marble Tourbillon (€140,500 без налогов). Я носил эти часы несколько завораживающих минут на Watches and Wonders этого года, и они меня поразили. Зелёный мраморный циферблат добыт в карьерах северо-западного региона долины Аоста в Италии. Его цвет «Verde Alpi» одновременно альпийский и очень римский. Циферблат обрамлён корпусом из жёлтого золота и зелёным кожаным ремешком. Носить эти часы — всё равно что прикрепить к запястью знаменитый бутик Bvlgari на Виа Кондотти 10 в Риме.

Мрамор прочен в естественном состоянии, но становится чрезвычайно хрупким при нарезке на тонкие слои. Это не остановило Bvlgari от создания циферблата толщиной всего 0,8 мм. Однако таких часов сделали всего 30 экземпляров. Также был выпущен Octo Finissimo с мраморным циферблатом и корпусом с браслетом, покрытыми мрамором — уникальный экземпляр для аукциона Only Watch 2023. Это впечатляет, но для меня слишком «каменно». Часы с мраморным циферблатом выглядят роскошно, словно салон в римском палаццо, а полное мраморное оформление напоминает ванную комнату в пятизвёздочном отеле 1970-х.

Другие бренды и каменные циферблаты

Многие другие бренды недавно выпустили часы с каменными циферблатами, включая модели с необычными камнями. Среди них Omega, Berneron, Formex и Hublot. Если вам интересно, обязательно посмотрите их коллекции. А если после этого у вас останется время, дайте знать, входят ли часы с каменными циферблатами в ваш бюджет и список желаний. Возможно, у вас есть любимый камень, который вы мечтаете носить на запястье, и теперь, благодаря множеству новых предложений, это может стать реальностью.