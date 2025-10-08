Часы Souscription от Breguet доказывают, что он был талантливым часовщиком и бизнесменом

Быть изобретателем хотя бы одной вещи, которая упоминается или используется даже после вашей смерти, уже делает вас великим в определённом смысле.

По этому критерию Абрахам-Луи Бреге — один из величайших, ведь его имя связано с множеством изобретений и патентов, многие из которых были коммерциализированы и усовершенствованы современной технологией или до сих пор используются в удивительно схожем виде. Эпонимные стрелки и цифры, устройства для амортизации ударов, балансировочные пружины и, конечно же, турбийон — всё это можно проследить до Бреге. Но одним из «изобретений», часто приписываемых ему (хотя, возможно, неправильно понятым), являются часы Souscription.

Эти часы были значимы не только тем, что ознаменовали возвращение Бреге во Францию, но и тем, что ввели новую модель оплаты для тех, чьи карманы были не так глубоки. Как мы неоднократно видели, быть великим часовщиком — недостаточно, чтобы стать успешным, и история часов Souscription может показать, почему Бреге был и тем, и другим.

Оригинальные часы Souscription

Чтобы полностью понять, насколько прогрессивной была эта идея, нужно мысленно вернуться в эпоху, когда люди не были готовы заказать у незнакомца поездку и оплатить её через маленький карманный компьютер. На самом деле, автомобиль ещё не был изобретён, как и велосипед. Бренд Бреге существовал с 1775 года, и к моменту появления часов Souscription он уже получил заказы на сверхсложные часы (высшей точкой которых стали часы Марии-Антуанетты), пережил Французскую революцию и вернулся в Париж. Он был признанным часовщиком, но производство дорогих часов — дорогостоящее дело, не говоря уже о том, что чрезмерно расточительные французы и стали причиной революции.

Вероятно, Бреге искал способ заново утвердиться в Париже, но для этого ему нужны были клиенты и капитал. К счастью для него, он знал часовщика по имени Жак-Фредерик Уриэ. Будучи современником Бреге, Уриэ уже работал с великими мастерами — такими как Ле Руа и Фердинанд Бертуд, — и в 1777 году создал знакомый дизайн карманных часов с большим корпусом, однострелочным циферблатом и простым механизмом. Некоторые из них продавались на швейцарских рынках, но Уриэ не хотел развивать эту модель дальше и, вероятно, помог Бреге усовершенствовать дизайн вместе с другими часами Бреге, сделанными им.

Этот дизайн оказался ключевым для Бреге, так как позволил ему разработать механизм с минимальным количеством деталей и максимально упростить производство, не жертвуя своей репутацией уважаемого часовщика. Несмотря на то, что упрощённый дизайн значительно снижал стоимость по сравнению с предыдущими часами Бреге, он не был уверен, что этого будет достаточно, чтобы завоевать более экономных французских покупателей. Так появилась идея часов «по подписке». В отличие от Netflix или Spotify, часы Breguet Souscription предполагали предоплату в размере 25% при заказе, а оставшуюся сумму нужно было выплатить при получении. Это снижало первоначальную нагрузку на кошелёк клиента и обеспечивало Бреге необходимый денежный поток для работы мастерской.

Производство в 1796 году, но подготовка началась ещё раньше…

Особенно интересно, что Бреге утверждал, что первый экземпляр был продан в 1796 году, но даже более ранние часы с прототипными механизмами датируются 1791 годом. Это предшествовало швейцарской ссылке Бреге и показывало, что он понимал необходимость сменить курс и предложить более доступный продукт. Для окончательной версии механизма Souscription с характерной симметричной компоновкой, которая вдохновила современные часы Бреге, он сделал как минимум четыре промежуточных шага, постепенно модифицируя дизайн Уриэ.

Сначала он добавил большой центральный барабан, затем во втором прототипе появился рубиновый цилиндровый спуск. Оба варианта ещё сохраняли конструкцию с полной мостовой пластиной, но в 1793 году появились первые варианты Lépine. Вместо большой задней пластины Бреге использовал четыре моста — прямые для барабана, один V-образный для третьего и четвёртого колёс, и изогнутые для баланса и второго колеса.

Второй вариант Lépine и четвёртое улучшение в целом оставили изогнутым только мост баланса, а финальная версия 1797 года — Тип V — выпрямила все мосты, разделила мосты для третьего и четвёртого колёс и перенесла завод на заднюю сторону часов, в отличие от всех предыдущих моделей. То, что прототипы и «промежуточные» варианты не были идеальными, явно не беспокоило Бреге — это были часы с его именем, и они продавались в небольших количествах.

От краудфандинга до многолетних списков ожидания

Модель Бреге оказалась большим успехом — он продал около 700 экземпляров. Идея пережила самого Абрахама-Луи в отношении его собственных часов — бренд Breguet продолжал продавать часы по подписке даже после его смерти, и эта практика живёт и процветает более двух столетий спустя. Более того, множество современных брендов, как старых, так и новых, существуют благодаря модели подписки. Без энтузиастов с достаточным капиталом и доверием, готовых финансировать создание часов, которые существовали лишь в виде идей в головах страстных создателей с ограниченными личными средствами, не было бы и микробрендов.

Естественно, это не ограничивается микрокосмом, хотя идея в чистом виде сохраняется у высококлассных независимых брендов. Ранние часы Journe по подписке построили империю, у таких брендов, как Akrivia или Berneron, бесконечные списки ожидания, и многие бренды производят часы только по заказу. Эта практика не ограничивается только ультра-люксовыми или независимыми часами — главное, чтобы спрос был высоким. Общее у всех — требование внести предоплату (часто невозвратную) для подтверждения серьёзности намерений.

По сути, сегодня не составляет труда заплатить значительную сумму за часы, которых может и не быть в наличии, и которые вы даже не видели лично. Это странно, учитывая, насколько традиционным и серьёзным считается часовое дело, так что, пожалуй, это ещё одна вещь, за которую мы можем поблагодарить старого Абрахама Бреге.