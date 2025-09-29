Четыре варианта от новых до винтажных Cartier

Cartier — бренд, который в последние годы находится на пике популярности.

Некоторые читатели, возможно, помнят времена, когда самопровозглашённые знатоки часов несправедливо считали Cartier «ювелирным брендом, который ещё продаёт часы». Однако за последнее десятилетие восприятие кардинально изменилось, и часы Cartier сейчас кажутся популярнее, чем когда-либо. Сегодня я рассмотрю четыре доступных варианта, которые дарят магию Cartier, не разоряя ваш бюджет.

Когда я говорю о «магии Cartier», я имею в виду культурную силу, которую бренд выработал со временем. Фокус Cartier на уникальных формах корпусов означает, что многие модели из текущего и архивного каталогов стали настоящими иконами. Сегодня же мы рассмотрим более доступные варианты. Поиск начальных моделей Cartier не лишён сложностей, но отличные варианты всё ещё доступны.

Cartier как современный maison

Cartier — это maison, известный своими культовыми формами корпусов. Среди них — Santos, Tonneau, Pasha и многие другие. Однако Tank, без сомнения, является самой знаменитой разработкой бренда. В семействе Tank существует множество самостоятельных икон, включая Tank Normale, Tank Américaine и Tank Française.

Cartier Tank Normale — дизайн часов, которым я восхищаюсь уже более года. Я даже писал о них, когда в начале этого года искал винтажные часы Longines. В этой форме и пропорциях есть что-то притягательное, что говорит мне о вечной элегантности. К сожалению, Tank Normale выходит за рамки моего бюджета. Эта печальная ситуация и вдохновила меня на написание этой статьи. Без лишних слов, приступим.

Винтажные Must de Cartier Tank (Большие)

С диаметром 23 мм и длиной 30 мм, винтажные Must de Cartier Tank в «большом» размере — классические пропорции для Cartier, близкие к Tank Louis Cartier. Must de Cartier Tank дебютировали в 1976 году и стоили около 500 долларов США. Часы были разработаны Аленом-Домиником Перреном и Робертом Ок.

Множество моделей Must de Cartier Tank доступны на вторичном рынке менее чем за 2000 евро, что делает их весьма доступными для такой культовой формы корпуса от известного maison. Идея создания заключалась в желании Cartier привлечь новых клиентов более доступными часовыми решениями. Must de Cartier Tank основаны на оригинальном Tank Louis Cartier и выполнены из позолоченного серебра.

Поскольку корпуса сделаны из серебра, технически часы изготовлены из драгоценного металла. Популярность этих винтажных Cartier делает поиск относительно доступного Tank в отличном состоянии достаточно простым. Я сам владею одним таким Must de Cartier Tank и считаю их прекрасными часами для повседневного ношения.

Конечно, позолота корпуса может облезать, обнажая серебро, но если вы найдёте экземпляр в хорошем состоянии, он станет надёжным спутником. Ещё одна проблема — «паутинка» (трещины лака) на некоторых циферблатах. Как и при покупке любых винтажных часов, стоит тщательно изучить рынок и найти экземпляр в желаемом состоянии без компромиссов. Правило одно и для винтажных механических, и для кварцевых калибров: обязательно проверяйте часы у часовщика!

Современный Tank Must SolarBeat

Сегодня можно приобрести новые модели Tank Must de Cartier с разнообразными циферблатами. Мне особенно нравится чёрная версия, обзор которой доступен здесь. Некоторые модели недавно получили обновлённые солнечные калибры — отличное новшество. Это последнее поколение линии Must de Cartier, сочетающее узнаваемый дизайн с современными технологиями и качеством сборки. Модель малого размера на браслете стоит около 3950 евро, большая — около 4200 евро.

Это примерно вдвое дороже винтажных аналогов, но если вы хотите новые часы с тем же уровнем престижа и техническими достижениями последних десятилетий, это отличный выбор! Солнечный кварцевый калибр — очень полезная функция для наручных часов такого класса, как Must de Cartier.

Cartier Ronde Must

Стальные Cartier Ronde Must — интересное предложение в классическом круглым корпусе. Хотя Cartier сейчас не продаёт эти часы на большинстве крупных рынков, несколько экземпляров 36 мм доступны в диапазоне 2500–3500 евро. Внутри кварцевый калибр, но часы обладают характерным качеством Cartier и прекрасной эстетикой дизайна.

Корпус напоминает маленькие карманные часы, а чистый циферблат с римскими цифрами впечатляет своей элегантностью. Доступны варианты в корпусах 40 × 9,62 мм, 36 × 7,89 мм и 29 × 7,54 мм. Мой выбор — 36 мм, так как они наиболее универсальны в носке.

Модель 40 мм оснащена автоматическим калибром, что повышает цену. Циферблат выполнен из матового серебра с элегантной минутной разметкой и синими стрелками в форме мечей. Линия Ronde давно привлекает моё внимание, и на вторичном рынке можно найти много выгодных предложений. На мой взгляд, Ronde — это недооценённые и мало обсуждаемые часы от maison.

Cartier Santos Galbée

Cartier Santos Galbée — интересный вариант для взыскательных покупателей. Винтажные экземпляры можно найти значительно дешевле 4000 евро. Однако стоит обращать внимание на размеры корпуса и тип калибра — кварцевый или механический. Рекомендую выбирать механическую версию, если есть возможность. Автоматические модели 32 мм, обычно стоят дороже своих меньших аналогов — около 5600 евро. За эти деньги вы получаете одну из настоящих икон Cartier.

Первые в мире часы для пилотов

Немного истории о Santos, обзор которых я делал здесь: в 1906 году бразильский авиатор Альберто Сантос-Дюмон рассказал о своей проблеме другу Луи Картье. Французский бизнесмен и ювелир выслушал, как Сантос-Дюмон жаловался на неудобство проверки карманных часов во время полёта. Обе руки пилота должны были быть на штурвале, и искать часы было сложно и опасно. Тогда родилась идея создать часы, которые можно носить на запястье, чтобы безопасно смотреть время в полёте.

Так появились Cartier Santos-Dumont. С использованием римских цифр и уникального дизайна корпуса эти часы стали первопроходцами — первыми часами для пилотов, одними из первых наручных часов вообще и одними из первых инструментальных часов. Настоящий триумвират!

Заключительные мысли

Четыре примера, которые можно справедливо считать начальными моделями Cartier. Конечно, это не маленькие суммы, но в мире люксовых часов они не кажутся чрезмерными. Ещё один достойный упоминания пример — Cartier Pasha. Для тех, кто открыт к его спорному дизайну, это великолепные часы.

А вы, Друзья, какую начальную модель Cartier выбрали бы? Интересно прочитать ваши предложения в комментариях.