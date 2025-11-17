Четыре версии Louis Erard 2340: обзор спортивных часов с интегрированным браслетом

Что можно сделать в Ле-Нуармон, небольшом швейцарском городке с населением 1629 человек в кантоне Юра?

Можно отправиться в поход по горам, окружающим деревню. А если вы увлекаетесь часами, стоит посетить Musée de la Boîte de Montre (Музей часовых корпусов). Музей расположен в полностью отреставрированной бывшей мастерской и демонстрирует два типичных для региона производства — сборочный цех корпусов 1850-х годов и механизированную фабрику 1920-х. Что ещё можно сделать в Ле-Нуармон? Посетить Louis Erard — бренд, который заслужил репутацию хранителя регуляторных часов в различных стилях. Сейчас в центре внимания — Louis Erard 2340, спортивные часы с интегрированным браслетом, названные в честь почтового индекса города. Введите «2340» в навигатор, и он приведёт вас туда, где можно познакомиться с четырьмя версиями Louis Erard 2340.

Мы не ездили в Ле-Нуармон ради знакомства с новинкой 2340 лично — Louis Erard отправил нам часы на обзор. В посылке были четыре версии Louis Erard 2340 — три в цветах мятного, глубокого синего и сланцевого, а также одна из 178 лимитированных экземпляров с изображением Астро Боя на циферблате.

Технические характеристики и материалы Louis Erard 2340 из стали и титана

Недавно я писал статью, в которой призывал бренды прекратить выпуск спортивных часов с интегрированными браслетами, особенно тех, у кого нет опыта в этом сегменте. В ответ MeisterSinger прислал модель Kaenos Open Date, которая изменила моё мнение. Когда Louis Erard анонсировал свои первые часы с интегрированным браслетом, я отнёсся к этому скептически. Однако решил отложить окончательное суждение до личного знакомства с 2340.

Корпус каждого из часов выполнен из матового титана (средняя часть) и полированной стали (уши, безель и заводная головка). Диаметр корпуса — 40 мм, толщина — 8,95 мм, длина — 41,5 мм. Задняя крышка из нержавеющей стали с преимущественно матовой отделкой и полированным фасетом по краю. Стекло — выпуклый сапфир с двухсторонним антибликовым покрытием. Водозащита — 50 метров. Интегрированный браслет сужается к застёжке и состоит из полированных стальных звеньев овальной формы, которые играют светом, и более крупных матовых титанных звеньев, создавая тонкий двухцветный эффект. Застёжка — бабочка с пружинным механизмом.

Внутри корпуса установлен новый для Louis Erard автоматический механизм Sellita SW300-1 с 25 камнями, диаметром 25,6 мм, толщиной 3,6 мм и частотой 4 Гц (28 800 полуколебаний в час). Механизм выбран в исполнении élaboré, что гарантирует повышенную точность и качественную отделку, хотя его красоту не видно из-за непрозрачной задней крышки. Ротор с открытым дизайном украшен чёрным лаком и символом Louis Erard. Запас хода — около 56 часов.

Три цвета и один персонаж: варианты циферблатов

Модель представлена тремя версиями с обычным производством и одной лимитированной.

Mint (мятный) — циферблат с овальными «таблетками», что является игривым отсылом к «медицинскому» цвету и эмблеме в виде капсулы на отметке «3 часа».

— циферблат с овальными «таблетками», что является игривым отсылом к «медицинскому» цвету и эмблеме в виде капсулы на отметке «3 часа». Slate (сланцевый) и Blue (синий) — циферблаты с линейной текстурой, вдохновлённой центральными звеньями браслета, что создаёт цельный визуальный образ. Эти версии выглядят наиболее классически и гармонично.

Четвёртая версия — лимитированная с изображением Астро Боя на циферблате. Этот персонаж, созданный Осаму Тэдзукой, «отцом манги», впервые появился в 1951 году и стал символом борьбы с несправедливостью, сочетая в себе черты андроида и ребёнка. На многоуровневом циферблате Астро Бой изображён в полёте на красных ракетных ботинках, окружённый дымовыми следами. Фон — тёмно-серый с деталями футуристического города Metro City и робота с эмблемой LE, выполненными в двух уровнях рельефа.

Особенности дизайна и позиционирование среди спортивных часов с интегрированным браслетом

Louis Erard пытался внести оригинальность в 2340, но ограничения формата интегрированного браслета очевидны. Возможно, бренд не хотел слишком экспериментировать, чтобы сохранить коммерческую привлекательность. Версии Slate и Blue — самые традиционные с горизонтальными полосами и классическими цветами, характерными для спортивных часов.

Мятная версия — самая смелая из регулярных моделей. Цвет и узор циферблата не ассоциируются с медициной, скорее напоминают перегрев механизма под циферблатом, из-за чего краска пузырится. Этот узор перекликается с полированными элементами браслета и боков корпуса. Лимитированная версия с Астро Боем — самая оригинальная и моя личная фаворитка, так как её диз

Комфорт и вес: носить почтовый индекс на запястье

Пропорции часов идеально сбалансированы, а тонкий профиль в 8,95 мм придаёт ощущение премиальности. Браслет состоит из 92 отдельных элементов, он прочный и удобный. Благодаря сочетанию титана и стали 2340 не слишком тяжёлые и не слишком лёгкие.

Для сравнения, мой стальной Tissot PRX 40 мм весит 132 грамма, а стально-титановый Louis Erard 2340 — 92 грамма. Это достаточно тяжело, чтобы ощущаться как люксовые часы, но достаточно легко для комфортного ношения.

Цены и доступность

Три версии с обычным производством (Blue, ref. 35123TA01.BMT12 / Slate, ref. 35123TA02.BMT12 / Mint, ref. 35123TA11.BMT12) стоят 2990 швейцарских франков, а лимитированная Louis Erard × Astro Boy (ref. 35123TA23.BMT12) — 3990 франков. Цены указаны без учёта налогов.

Итог: поздно, но с достоинством

Louis Erard пришёл на рынок спортивных часов с интегрированным браслетом немного позже конкурентов, но сделал это достойно. Мятная версия — мой фаворит среди регулярных моделей, а сочетание стали и титана обеспечивает комфорт и стиль. Цена на обычные версии адекватна, хотя лимитированная модель кажется немного дорогой, несмотря на оригинальность. Тем не менее, у Астро Боя наверняка найдётся 178 поклонников по всему миру, чтобы сделать эту серию успешной.

Какие у вас впечатления от четырёх версий Louis Erard 2340 из стали и титана? Слишком мало, слишком поздно или слишком хорошо, чтобы не выпускать? Поделитесь своим мнением в комментариях.