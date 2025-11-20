Chopard отмечает 30-летие с потрясающей моделью L.U.C Grand Strike

По мере того как 2025 год подходит к концу, мы постепенно готовимся подвести итоги лучших часов года.

Однако компания Chopard заявляет: «Погодите, мы ещё не закончили». С великолепной моделью L.U.C Grand Strike бренд торжественно отмечает 30-летие своей мануфактуры. Эта новинка стала одним из главных событий в мире часового искусства 2025 года. L.U.C Grand Strike — результат более 11 000 часов целенаправленных исследований и разработок. Итогом стала сложнейшая модель с функциями grande sonnerie, petite sonnerie и минутного репетира. При этом часы сохраняют изящную элегантность и становятся впечатляющим символом юбилея.

Изучение пресс-релизов — это увлекательное путешествие по трём десятилетиям инноваций и мастерства Chopard. Трудно уместить всю историю мануфактуры и часов в одном вводном материале, ведь L.U.C Grand Strike — кульминация серии внутренних технологических разработок, демонстрировавшихся в различных моделях Chopard за последние 30 лет. Рассмотрим кратко ключевые этапы из архивов бренда.

История создания Chopard L.U.C Grand Strike

Для понимания истории новой модели L.U.C Grand Strike необходимо проследить два ключевых направления в развитии мануфактуры Chopard. Первое — это опыт бренда в создании часов с боем. Когда мануфактура открылась 30 лет назад, сопредседатель Chopard Карл-Фридрих Шойфеле возглавил первые шаги в области боевых часов. Серия выдающихся моделей, включая L.U.C Strike One (2006) и L.U.C Full Strike (2016), проложила путь к сегодняшнему L.U.C Grand Strike.

Эти две модели стали вехами в развитии боевых часов Chopard. Первая открыла возможность создания собственного механизма с grande sonnerie, вторая — стала первым в мире боевым часом, в котором бой отбивается на гонгах из сапфирового стекла, а не стали. Объединив эти достижения, мы получаем первый путь, приведший к созданию L.U.C Grand Strike с открытым видом на революционный боевой механизм.

Второй путь: стремление к высочайшей точности

Второе направление связано с неуклонным стремлением Chopard к строгим стандартам точности. Знатоки бренда знают о тщательном внутреннем тестировании калибров и сертификации по стандартам Poinçon de Genève и COSC. Примером служит модель L.U.C 8HF 2012 года с частотой 8 Гц (57 600 полуколебаний в час) — первые высокочастотные часы с сертификатом COSC.

Это положило начало серии часов, соответствующих жёстким стандартам бренда. Все боевые часы Chopard используют многобочковую конструкцию для питания механизма и боевого устройства. Благодаря глубоким знаниям в области распределения энергии, продемонстрированным в четырёхбочковой модели L.U.C Quattro, бренд смог объединить оба исторических направления.

Турбийон с 60-секундным циклом на позиции «6 часов» служит визуальным подтверждением сертифицированной точности механизма. В совокупности эти элементы в L.U.C Grand Strike рассказывают историю трёх десятилетий технологического развития.

Особенности новой модели Chopard L.U.C Grand Strike

Рассмотрим L.U.C Grand Strike подробнее. Корпус диаметром 43 мм выполнен из этически добытого 18-каратного белого золота. Элегантный профиль толщиной 14,08 мм дополняет заводная головка с интегрированной кнопкой управления боем. Над головкой расположен слайдер для выбора режима боя: Grande Sonnerie (G), Petite Sonnerie (P) и Silence (S).

Боковая часть корпуса украшена вертикальной сатинировкой, а безель и задняя крышка имеют высокополированную отделку, придающую дополнительный блеск. Через сапфировое стекло на гравированной вручную задней крышке можно наблюдать сложный механизм боевого устройства.

Калибр Chopard L.U.C 08.03-L

Внутренний калибр L.U.C 08.03-L, обеспечивающий работу всех функций, имеет двухбочковую конструкцию и состоит из 686 тщательно отделанных деталей. Основная пластина и мосты выполнены из немецкого серебра с отделкой Côtes de Genève. Мост турбийона изготовлен из зеркально отполированной нержавеющей стали для визуального акцента. Балансовая пружина оснащена терминальной кривой Филлипса для повышения точности. Калибр также отмечен гильошированной маркой качества Poinçon de Genève, подтверждающей строгие испытания.

Механизм с ручным заводом работает на частоте 28 800 полуколебаний в час, содержит 67 камней и обеспечивает 70 часов запаса хода. В режиме Grande Sonnerie минимальный запас хода для боевого механизма составляет 12 часов.

Технические особенности и точность

Над турбийоном расположен индикатор малой секунды, который не только показывает работу часов, но и служит индикатором точности хода. При вытягивании заводной головки останавливается баланс и секундная стрелка, что позволяет точно выставить время.

Калибр получил сертификат COSC при тестировании в режиме Petite Sonnerie. Это достижение особенно примечательно, поскольку в этом режиме боевой механизм останавливается, чтобы не отбивать часы на четвертях, что требует дополнительной энергии и сокращает запас хода.

Чистота звука в L.U.C Grand Strike

Chopard использует все технические достижения для создания часов с кристально чистым звуком боя. В основе звуковой системы — гонги из сапфирового стекла, которые заменяют традиционные стальные. Гонги и циферблат изготовлены из цельного куска сапфира, что значительно улучшает чистоту и тембральную чистоту звука.

Гонги имеют квадратное сечение, в отличие от традиционных круглых. Это увеличивает площадь контакта между молоточками и гонгами, повышая эффективность передачи энергии. Кроме того, квадратное сечение обеспечивает сложный вибрационный рисунок, создающий богатый и многослойный звук.

Уникальный звук боевого механизма

Сапфировые гонги обладают исключительной твёрдостью, что исключает деформацию и сохраняет неизменный характер звука. Это преимущество невозможно достичь с помощью стальных гонгов. Звуковая гамма L.U.C Grand Strike настроена на аккорд C#–F♮, который воспринимается мозгом как символ стабильности и единства. Лично Карл-Фридрих Шойфеле тестирует каждую модель перед отправкой с мануфактуры, гарантируя высочайшее качество.

Заключение: новый Chopard L.U.C Grand Strike

Новая модель L.U.C Grand Strike — идеальное начало празднования 2026 года для Chopard. Помимо технических инноваций и 10 патентов, пять из которых разработаны специально для этой модели, часы отличаются высокой носибельностью.

Chopard не создаёт часы ради впечатления — за каждой технологией стоит личная история, направленная на пользу владельца. Именно поэтому бренд пользуется любовью энтузиастов. Лично я остаюсь впечатлённым техническим совершенством и эстетикой моделей Chopard последних лет. Новая L.U.C Grand Strike станет достоянием немногих счастливчиков, готовых заплатить около 800 000 швейцарских франков. Взамен они получат исключительные часы — один из главных хронометрических шедевров года. Прекрасное начало 2026 года для Chopard!