Christopher Ward Bel Canto Lumière: Освещая пространство

Введение в Christopher Ward Bel Canto Lumière

Признаюсь честно: я никогда не был в восторге от модели Christopher Ward C1 Bel Canto. Несмотря на глубокое уважение к техническим характеристикам и коммерческому успеху часов, для меня вопрос скорее в стиле. Я предпочитаю современные инструментальные часы Christopher Ward традиционному дизайну Bel Canto. Однако, словно по воле высших сил, появилась новая версия Lumière. Christopher Ward предложил неожиданное и менее классическое видение своей успешной модели с боем, и пришло время разобраться в деталях.

Концепция и особенности модели C1 Bel Canto Lumière

Когда пресс-релиз попал ко мне на стол, меня сразу заинтересовала модель C1 Bel Canto Lumière. Это не просто светящийся эффект — дизайнеры Christopher Ward исследовали возможности света и люминесценции, и результат получился впечатляющим. Lumière — это современная версия знаменитых часов с боем, которая выводит модель в новую эпоху. Мне удалось носить часы несколько дней, и этот опыт открыл для меня Bel Canto с новой стороны.

Основные технические характеристики

Корпус из титана 5-го класса, как и в предыдущих версиях

Диаметр корпуса — 41 мм

Расстояние от ушка до ушка — 48 мм

Толщина корпуса — 13,65 мм (с куполообразным сапфировым стеклом)

Ширина между ушками — 22 мм

Водозащита — 30 м

Отделка корпуса — преимущественно матовая с аккуратными полированными элементами

Дизайн циферблата: магия света и цвета

Если вы знакомы с Bel Canto, сразу заметите изменённый дизайн циферблата и дополнительных индикаторов. Основой стал металлический светло-голубой циферблат с несколькими слоями Super-LumiNova. Лучистый узор исходит из субциферблата с указанием времени на отметке 12 часов. Этот затемнённый сапфировый диск окружён синим кольцом из Globolight, а над ним парят матовые и алмазно-полированные стрелки с голубыми наконечниками из Globolight.

В дневное время новая версия выглядит более абстрактно и современно по сравнению с предыдущими моделями, что придаёт ей свежесть. Однако настоящая магия раскрывается в темноте.

Световые эффекты в темноте

Три сектора основного циферблата выглядят одинаково днём

Ночью два нижних сектора светятся ярко-синим цветом

Верхний сектор светится зелёным

Кольцо субциферблата и стрелки также светятся зелёным

Специальный белый ремешок с Super-LumiNova усиливает световое шоу

Значение светящегося дизайна

Часы напоминают новогоднюю ёлку в темноте, вызывая искреннюю радость и восхищение. Любители люма наверняка оценят этот эффект. Благодаря светящемуся ремешку Christopher Ward добился впечатляющего визуального эффекта в темноте, что делает модель Lumière по-настоящему заметной.

Механизм и технические детали

Внутри установлен тот же калибр, что и в стандартных версиях C1 Bel Canto и Bel Canto Classic:

Основа — Sellita SW200-1

Модуль прыгающего часа FS01, переработанный для модели

Автоматический механизм с частотой 28 800 полуколебаний в час

26 камней

Запас хода — 38 часов

Регулировка хода — ±20 секунд в сутки

Корпус с титановым задним стеклом скрывает механизм, но главная «магия» происходит на лицевой стороне — виден механизм боя, который издаёт тихий звон каждый час. В сочетании с инновационным циферблатом это создаёт футуристический образ модели.

Комфорт и ношение Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière

Вес часов — всего 53 грамма, что делает их очень лёгкими. Белый светящийся ремешок из резины обеспечивает высокий комфорт. Также доступны варианты на трёхрядном браслете Bader и пятирядном браслете Consort, но именно белый ремешок подчёркивает концепцию модели и сохраняет лёгкость.

Корпус отлично сидит на запястье 18,5 см, а 22-миллиметровый ремешок оснащён титановым замком, который надёжно фиксирует размер в двух точках. Замок отличается тонкостью и продуманной конструкцией, что обеспечивает удобство и безопасность. Это пример качественного инженерного решения, которому стоит поучиться крупным брендам.

Итоговые впечатления о Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière

Благодаря точным пропорциям, лёгким материалам и удачному сочетанию ремешка с замком, часы носятся как мечта. Я был приятно удивлён и впечатлён тем, насколько комфортно и приятно носить эту модель. Если часы вызывают такую улыбку, значит, Christopher Ward сделал всё правильно.

Lumière — моя любимая модель в линейке C1 Bel Canto. Она не только радует глаз светящимися элементами, но и отличается высоким комфортом и безупречным исполнением. Цена на версию с резиновым ремешком Aquaflex Lume составляет €4,615. Версия на браслете Bader стоит €4,885, а на браслете Consort — €4,965. Тем не менее, я настоятельно рекомендую выбрать белый светящийся ремешок — он лучше всего подчёркивает концепцию модели.

Christopher Ward вновь удивил и впечатлил. После выпуска C1 Jump Hour Mk V новая модель C1 Bel Canto Lumière стала вторым заметным релизом за неделю. В сочетании с открытием нового ателье, где создаются собственные калибры, модули и отделка, британский бренд продолжает укреплять свои позиции. Lumière — яркий пример этого успеха.