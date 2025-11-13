Главная » Обзор часов

Christopher Ward Bel Canto Lumière: Освещая пространство

Введение в Christopher Ward Bel Canto Lumière

Признаюсь честно: я никогда не был в восторге от модели Christopher Ward C1 Bel Canto. Несмотря на глубокое уважение к техническим характеристикам и коммерческому успеху часов, для меня вопрос скорее в стиле. Я предпочитаю современные инструментальные часы Christopher Ward традиционному дизайну Bel Canto. Однако, словно по воле высших сил, появилась новая версия Lumière. Christopher Ward предложил неожиданное и менее классическое видение своей успешной модели с боем, и пришло время разобраться в деталях.

Концепция и особенности модели C1 Bel Canto Lumière

Когда пресс-релиз попал ко мне на стол, меня сразу заинтересовала модель C1 Bel Canto Lumière. Это не просто светящийся эффект — дизайнеры Christopher Ward исследовали возможности света и люминесценции, и результат получился впечатляющим. Lumière — это современная версия знаменитых часов с боем, которая выводит модель в новую эпоху. Мне удалось носить часы несколько дней, и этот опыт открыл для меня Bel Canto с новой стороны.

Основные технические характеристики

  • Корпус из титана 5-го класса, как и в предыдущих версиях
  • Диаметр корпуса — 41 мм
  • Расстояние от ушка до ушка — 48 мм
  • Толщина корпуса — 13,65 мм (с куполообразным сапфировым стеклом)
  • Ширина между ушками — 22 мм
  • Водозащита — 30 м
  • Отделка корпуса — преимущественно матовая с аккуратными полированными элементами
Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière top down

Дизайн циферблата: магия света и цвета

Если вы знакомы с Bel Canto, сразу заметите изменённый дизайн циферблата и дополнительных индикаторов. Основой стал металлический светло-голубой циферблат с несколькими слоями Super-LumiNova. Лучистый узор исходит из субциферблата с указанием времени на отметке 12 часов. Этот затемнённый сапфировый диск окружён синим кольцом из Globolight, а над ним парят матовые и алмазно-полированные стрелки с голубыми наконечниками из Globolight.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière profile, crown side

В дневное время новая версия выглядит более абстрактно и современно по сравнению с предыдущими моделями, что придаёт ей свежесть. Однако настоящая магия раскрывается в темноте.

C1 Bel Canto Lumière dial close-up

Световые эффекты в темноте

  • Три сектора основного циферблата выглядят одинаково днём
  • Ночью два нижних сектора светятся ярко-синим цветом
  • Верхний сектор светится зелёным
  • Кольцо субциферблата и стрелки также светятся зелёным
  • Специальный белый ремешок с Super-LumiNova усиливает световое шоу

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière dial up close, lume shot

Значение светящегося дизайна

Часы напоминают новогоднюю ёлку в темноте, вызывая искреннюю радость и восхищение. Любители люма наверняка оценят этот эффект. Благодаря светящемуся ремешку Christopher Ward добился впечатляющего визуального эффекта в темноте, что делает модель Lumière по-настоящему заметной.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière dial and strap, up close, lume shot

Механизм и технические детали

Внутри установлен тот же калибр, что и в стандартных версиях C1 Bel Canto и Bel Canto Classic:

  • Основа — Sellita SW200-1
  • Модуль прыгающего часа FS01, переработанный для модели
  • Автоматический механизм с частотой 28 800 полуколебаний в час
  • 26 камней
  • Запас хода — 38 часов
  • Регулировка хода — ±20 секунд в сутки

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière on side, crown up, lume shot,

Корпус с титановым задним стеклом скрывает механизм, но главная «магия» происходит на лицевой стороне — виден механизм боя, который издаёт тихий звон каждый час. В сочетании с инновационным циферблатом это создаёт футуристический образ модели.

Комфорт и ношение Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière

Вес часов — всего 53 грамма, что делает их очень лёгкими. Белый светящийся ремешок из резины обеспечивает высокий комфорт. Также доступны варианты на трёхрядном браслете Bader и пятирядном браслете Consort, но именно белый ремешок подчёркивает концепцию модели и сохраняет лёгкость.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière up close

Корпус отлично сидит на запястье 18,5 см, а 22-миллиметровый ремешок оснащён титановым замком, который надёжно фиксирует размер в двух точках. Замок отличается тонкостью и продуманной конструкцией, что обеспечивает удобство и безопасность. Это пример качественного инженерного решения, которому стоит поучиться крупным брендам.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière case back

Итоговые впечатления о Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière

Благодаря точным пропорциям, лёгким материалам и удачному сочетанию ремешка с замком, часы носятся как мечта. Я был приятно удивлён и впечатлён тем, насколько комфортно и приятно носить эту модель. Если часы вызывают такую улыбку, значит, Christopher Ward сделал всё правильно.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière pocket shot

Lumière — моя любимая модель в линейке C1 Bel Canto. Она не только радует глаз светящимися элементами, но и отличается высоким комфортом и безупречным исполнением. Цена на версию с резиновым ремешком Aquaflex Lume составляет €4,615. Версия на браслете Bader стоит €4,885, а на браслете Consort — €4,965. Тем не менее, я настоятельно рекомендую выбрать белый светящийся ремешок — он лучше всего подчёркивает концепцию модели.

operating the Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière on wrist

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière profile on wrist

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière wrist shot

Christopher Ward вновь удивил и впечатлил. После выпуска C1 Jump Hour Mk V новая модель C1 Bel Canto Lumière стала вторым заметным релизом за неделю. В сочетании с открытием нового ателье, где создаются собственные калибры, модули и отделка, британский бренд продолжает укреплять свои позиции. Lumière — яркий пример этого успеха.

Christopher Ward C1 Bel Canto Lumière on wrist, arms crossed

