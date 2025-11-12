Chronoswiss Neo Digiteur Sand и Granit: современная интерпретация безручных часов

В 2005 году модель Chronoswiss Digiteur MSA (Montre Sans Aiguilles) стала современным данью уважения часам с прыгающим часом 1920–1930-х годов.

Сегодня Neo Digiteur Sand и Granit представляют собой переосмысление этого 21-го века. Эти часы без стрелок получили обновлённый дизайн из нержавеющей стали — в отличие от оригинальных Digiteur, выполненных из драгоценных металлов. Новая модель уверенно дебютирует благодаря более чётким и выразительным формам.

История и наследие Chronoswiss Digiteur

Прямоугольный Chronoswiss Digiteur MSA 2005 года воплотил любовь основателя бренда Герда-Рюдигера Ланга к традиционному часовому мастерству. Ланг обладал оригинальными идеями и настойчиво следовал своим видениям, что характерно для людей с настоящей страстью к делу. Оригинальный Digiteur был оснащён модифицированным калибром 130 от Fabrique d’Ebauches de Fleurier (FEF) — швейцарского производителя механизмов, основанного в 1882 году. Механизм размещался в прямоугольном корпусе из жёлтого, розового, белого золота или платины с плавными изгибами. Всего было выпущено шесть лимитированных серий, а из-за ограниченного количества механизмов произведено лишь 999 экземпляров. Новые Neo Digiteur Sand и Granit выпускаются ограниченными сериями по 99 штук каждая.

Особенности моделей Neo Digiteur Sand и Granit

Дебютируют две лимитированные версии Neo Digiteur:

Neo Digiteur Granit — антрацитовый циферблат с вертикальной шлифовкой и дисками с минималистичными глянцевыми синими цифрами.

— антрацитовый циферблат с вертикальной шлифовкой и дисками с минималистичными глянцевыми синими цифрами. Neo Digiteur Sand — циферблат с пескоструйной обработкой и покрытием 4N золота, с элегантными глянцевыми синими цифрами.

Цена обеих моделей составляет CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200.

Корпус размером 30 × 48 × 9,7 мм выполнен в смелой архитектурной прямоугольной форме. Дизайнеры Chronoswiss полностью переосмыслили плавные линии оригинала, придав часам более выразительный и чёткий профиль.

Дизайн и эргономика корпуса

Часы получили более уверенный и выразительный облик, сохраняя при этом комфорт при ношении. Интересной деталью является пескоструйная горизонтальная полоса на боковой стороне корпуса, которая добавляет лёгкости и контраста строгой геометрии. Полированные кромки придают визуальную изысканность. Заводная головка выполнена в классической форме луковицы, характерной для Chronoswiss, но с более широкой и плоской нижней частью для улучшенной эргономики. Также стоит отметить исторически верный дизайн ушек с винтами для крепления ремешка.

Механизм и уникальный регулятор времени

Для удобства завода используется новая заводная головка, поскольку часы оснащены мануальным механизмом Chronoswiss C.85757 с запасом хода около 48 часов. Заводить часы нужно каждые два дня. Если же часы остановятся, можно наблюдать движение цифровых индикаторов на дисках, что добавляет интригу.

В основе Neo Digiteur лежит редкая механическая концепция — регулятор с прыгающим часом без стрелок. Время читается по трем элементам:

Прыгающий час в положении «12 часов»,

Цифровые минуты в центре циферблата,

Бегущие секунды в горизонтальном окне на «6 часах».

Вместе они создают механический цифровой регулятор, который выглядит футуристично, но при этом остаётся глубоко аналоговым.

Механизм C.85757 работает на частоте 3 Гц и включает фирменный модуль, отвечающий за энергоёмкий прыгающий час, сохраняя плавное движение минутных и секундных дисков.

Ремесленные детали и отделка

Обратная сторона Neo Digiteur демонстрирует мастерство часового искусства: мосты и колёса частично отделаны вручную гильоше, выполненным в ателье бренда в Люцерне. Сапфировая вставка задней крышки повторяет форму старинных механизмов FEF, что подчёркивает связь с историей.

Хотя новый калибр C.85757 не повторяет форму оригинального FEF 130, это позволяет сохранить привлекательную цену, избегая высоких затрат на разработку с нуля.

Итоговое впечатление о Neo Digiteur

Chronoswiss Neo Digiteur превосходит по дизайну многие современные модели безручных часов, включая недавно представленные Cartier Tank à Guichets. Помимо более доступной цены, Neo Digiteur отличается живостью образа и удобочитаемостью благодаря более открытым и выразительным окошкам циферблата. Корпус обладает более интересной и динамичной формой, что делает эти часы привлекательным выбором для ценителей механики и дизайна.

Технические характеристики Chronoswiss Neo Digiteur Sand и Granit

Параметр Neo Digiteur Granit Neo Digiteur Sand Референс CH-1373.2-ANSI CH-1373.2-ROSI Циферблат Антрацит с вертикальной шлифовкой, белый текст, три окошка, синие безсерифные цифры на дисках 4N-золотистый с пескоструйной обработкой, синий текст, три окошка, синие серифные цифры на дисках Материал корпуса Нержавеющая сталь с матовыми поверхностями, полированными кромками и пескоструйными боковыми вставками Нержавеющая сталь с матовыми поверхностями, полированными кромками и пескоструйными боковыми вставками Размеры корпуса 30 мм (диаметр) × 48 мм (ушко-ушко) × 9,7 мм (толщина) 30 мм (диаметр) × 48 мм (ушко-ушко) × 9,7 мм (толщина) Стекло Сапфировое с двойным антибликовым покрытием Сапфировое с двойным антибликовым покрытием Задняя крышка Нержавеющая сталь с матовой отделкой и сапфировым стеклом, крепится винтами Нержавеющая сталь с матовой отделкой и сапфировым стеклом, крепится винтами Механизм Chronoswiss C.85757: ручной завод, 3 Гц, 48 часов запаса хода, 19 камней, диаметр 23,3 мм, толщина 5 мм (2,5 мм — модуль прыгающего часа), баланс Glucydur, спираль Nivarox, Incabloc, родиевое покрытие, гильоше и отделка Côtes de Genève Chronoswiss C.85757: ручной завод, 3 Гц, 48 часов запаса хода, 19 камней, диаметр 23,3 мм, толщина 5 мм (2,5 мм — модуль прыгающего часа), баланс Glucydur, спираль Nivarox, Incabloc, родиевое покрытие, гильоше и отделка Côtes de Genève Ремешок Чёрный нубук, ширина 20 мм, застёжка из нержавеющей стали Чёрный нубук, ширина 20 мм, застёжка из нержавеющей стали Функции Время: прыгающий час (12 часов), минуты (центр), секунды (6 часов) Время: прыгающий час (12 часов), минуты (центр), секунды (6 часов) Цена CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200 CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200 Лимитированная серия 99 экземпляров 99 экземпляров

Neo Digiteur Sand и Granit — это современный взгляд на классическую концепцию безручных часов с прыгающим часом, сочетающий традиционное мастерство и инновационный дизайн. Эти модели заслуживают внимания экспертов и коллекционеров, ценящих уникальные механизмы и выразительный стиль.