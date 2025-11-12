Главная » Мужские часы

Chronoswiss Neo Digiteur Sand и Granit: современная интерпретация безручных часов

В 2005 году модель Chronoswiss Digiteur MSA (Montre Sans Aiguilles) стала современным данью уважения часам с прыгающим часом 1920–1930-х годов.

Сегодня Neo Digiteur Sand и Granit представляют собой переосмысление этого 21-го века. Эти часы без стрелок получили обновлённый дизайн из нержавеющей стали — в отличие от оригинальных Digiteur, выполненных из драгоценных металлов. Новая модель уверенно дебютирует благодаря более чётким и выразительным формам.

История и наследие Chronoswiss Digiteur

Прямоугольный Chronoswiss Digiteur MSA 2005 года воплотил любовь основателя бренда Герда-Рюдигера Ланга к традиционному часовому мастерству. Ланг обладал оригинальными идеями и настойчиво следовал своим видениям, что характерно для людей с настоящей страстью к делу. Оригинальный Digiteur был оснащён модифицированным калибром 130 от Fabrique d’Ebauches de Fleurier (FEF) — швейцарского производителя механизмов, основанного в 1882 году. Механизм размещался в прямоугольном корпусе из жёлтого, розового, белого золота или платины с плавными изгибами. Всего было выпущено шесть лимитированных серий, а из-за ограниченного количества механизмов произведено лишь 999 экземпляров. Новые Neo Digiteur Sand и Granit выпускаются ограниченными сериями по 99 штук каждая.

Особенности моделей Neo Digiteur Sand и Granit

Дебютируют две лимитированные версии Neo Digiteur:

  • Neo Digiteur Granit — антрацитовый циферблат с вертикальной шлифовкой и дисками с минималистичными глянцевыми синими цифрами.
  • Neo Digiteur Sand — циферблат с пескоструйной обработкой и покрытием 4N золота, с элегантными глянцевыми синими цифрами.
Цена обеих моделей составляет CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200.

Chronoswiss Neo Digiteur Sand flat-lay on metal

Корпус размером 30 × 48 × 9,7 мм выполнен в смелой архитектурной прямоугольной форме. Дизайнеры Chronoswiss полностью переосмыслили плавные линии оригинала, придав часам более выразительный и чёткий профиль.

Frontal image of the Chronoswiss Neo Digiteur Granit

Дизайн и эргономика корпуса

Часы получили более уверенный и выразительный облик, сохраняя при этом комфорт при ношении. Интересной деталью является пескоструйная горизонтальная полоса на боковой стороне корпуса, которая добавляет лёгкости и контраста строгой геометрии. Полированные кромки придают визуальную изысканность. Заводная головка выполнена в классической форме луковицы, характерной для Chronoswiss, но с более широкой и плоской нижней частью для улучшенной эргономики. Также стоит отметить исторически верный дизайн ушек с винтами для крепления ремешка.

Diagonal profile shot of Chronoswiss Neo Digiteur Sand propped up on strap

Механизм и уникальный регулятор времени

Для удобства завода используется новая заводная головка, поскольку часы оснащены мануальным механизмом Chronoswiss C.85757 с запасом хода около 48 часов. Заводить часы нужно каждые два дня. Если же часы остановятся, можно наблюдать движение цифровых индикаторов на дисках, что добавляет интригу.

Chronoswiss Neo Digiteur Sand dial, macro shot

В основе Neo Digiteur лежит редкая механическая концепция — регулятор с прыгающим часом без стрелок. Время читается по трем элементам:

  • Прыгающий час в положении «12 часов»,
  • Цифровые минуты в центре циферблата,
  • Бегущие секунды в горизонтальном окне на «6 часах».

Вместе они создают механический цифровой регулятор, который выглядит футуристично, но при этом остаётся глубоко аналоговым.

Chronoswiss Neo Digiteur Granit dial, macro shot

Механизм C.85757 работает на частоте 3 Гц и включает фирменный модуль, отвечающий за энергоёмкий прыгающий час, сохраняя плавное движение минутных и секундных дисков.

manual guilloché on Chronoswiss Neo Digiteur ratchet wheel

Ремесленные детали и отделка

Обратная сторона Neo Digiteur демонстрирует мастерство часового искусства: мосты и колёса частично отделаны вручную гильоше, выполненным в ателье бренда в Люцерне. Сапфировая вставка задней крышки повторяет форму старинных механизмов FEF, что подчёркивает связь с историей.

manual guilloché on Chronoswiss Neo Digiteur wheel bridge

Хотя новый калибр C.85757 не повторяет форму оригинального FEF 130, это позволяет сохранить привлекательную цену, избегая высоких затрат на разработку с нуля.

Case profile of the Chronoswiss Neo Digiteur Granit

Итоговое впечатление о Neo Digiteur

Chronoswiss Neo Digiteur превосходит по дизайну многие современные модели безручных часов, включая недавно представленные Cartier Tank à Guichets. Помимо более доступной цены, Neo Digiteur отличается живостью образа и удобочитаемостью благодаря более открытым и выразительным окошкам циферблата. Корпус обладает более интересной и динамичной формой, что делает эти часы привлекательным выбором для ценителей механики и дизайна.

Технические характеристики Chronoswiss Neo Digiteur Sand и Granit

Параметр Neo Digiteur Granit Neo Digiteur Sand
Референс CH-1373.2-ANSI CH-1373.2-ROSI
Циферблат Антрацит с вертикальной шлифовкой, белый текст, три окошка, синие безсерифные цифры на дисках 4N-золотистый с пескоструйной обработкой, синий текст, три окошка, синие серифные цифры на дисках
Материал корпуса Нержавеющая сталь с матовыми поверхностями, полированными кромками и пескоструйными боковыми вставками Нержавеющая сталь с матовыми поверхностями, полированными кромками и пескоструйными боковыми вставками
Размеры корпуса 30 мм (диаметр) × 48 мм (ушко-ушко) × 9,7 мм (толщина) 30 мм (диаметр) × 48 мм (ушко-ушко) × 9,7 мм (толщина)
Стекло Сапфировое с двойным антибликовым покрытием Сапфировое с двойным антибликовым покрытием
Задняя крышка Нержавеющая сталь с матовой отделкой и сапфировым стеклом, крепится винтами Нержавеющая сталь с матовой отделкой и сапфировым стеклом, крепится винтами
Механизм Chronoswiss C.85757: ручной завод, 3 Гц, 48 часов запаса хода, 19 камней, диаметр 23,3 мм, толщина 5 мм (2,5 мм — модуль прыгающего часа), баланс Glucydur, спираль Nivarox, Incabloc, родиевое покрытие, гильоше и отделка Côtes de Genève Chronoswiss C.85757: ручной завод, 3 Гц, 48 часов запаса хода, 19 камней, диаметр 23,3 мм, толщина 5 мм (2,5 мм — модуль прыгающего часа), баланс Glucydur, спираль Nivarox, Incabloc, родиевое покрытие, гильоше и отделка Côtes de Genève
Ремешок Чёрный нубук, ширина 20 мм, застёжка из нержавеющей стали Чёрный нубук, ширина 20 мм, застёжка из нержавеющей стали
Функции Время: прыгающий час (12 часов), минуты (центр), секунды (6 часов) Время: прыгающий час (12 часов), минуты (центр), секунды (6 часов)
Цена CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200 CHF 12,500 / €13,800 / US$15,200
Лимитированная серия 99 экземпляров 99 экземпляров

Neo Digiteur Sand и Granit — это современный взгляд на классическую концепцию безручных часов с прыгающим часом, сочетающий традиционное мастерство и инновационный дизайн. Эти модели заслуживают внимания экспертов и коллекционеров, ценящих уникальные механизмы и выразительный стиль.

