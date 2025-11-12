Czapek Time Jumper: Полное представление модели

Czapek & Cie отмечает 10-летие!

Хотя это утверждение верно лишь отчасти, ведь история бренда Czapek восходит к 1845 году. Новая модель Czapek Time Jumper символизирует десятилетие с момента возрождения марки, что также не совсем точно — первый современный проект бренда датируется 2011 годом (Chronograph Design Study), а полноценный запуск состоялся четыре года спустя под руководством Ксавье де Рокемореля. Отступая от темы, отметим, что Time Jumper заметно отличается от привычного стиля Czapek, который до сих пор следовал винтажной эстетике. Эта модель ближе по духу к свободолюбивому и игривому Antarctique Rattrapante R.U.R., представленному на Geneva Watch Days. Ниже — все ключевые детали.

Дизайн и особенности корпуса

В отличие от большинства современных релизов, Time Jumper не имеет одного доминирующего акцента — он интересен во всех деталях. Начнем с охотничьей крышки с гильошированным узором, исходящим от увеличительного стекла в центре (работа Metalem, постоянного партнера Czapek). В положении «6 часов» расположено окошко для удобного чтения минут. Вид сбоку напоминает мультяшный летающий диск. Диаметр корпуса — 40,5 мм, расстояние «ушко к ушку» — 42,4 мм, толщина — 12,35 мм с учетом увеличительного стекла (10,5 мм без него).

Единственным небольшим недостатком корпуса, выполненного AB Concept, является заводная головка на позиции «3 часа». Как и в других моделях с дизайном disco volante, хочется увидеть бренд, который спрятал бы ее для более цельного внешнего вида.

Механизм и индикация времени

Нажатие кнопки под минутной шкалой открывает охотничью крышку, раскрывая полностью открытую переднюю часть нового калибра 10.01 с перекрывающимися дисками прыгающих часов и периферийной минутной шкалой. Такой дизайн оправдан с точки зрения как эстетики, так и удобочитаемости.

Особенностью является отображение часов в 24-часовом формате — редкость для прыгающих часов. Все часовые и минутные метки лазерно гравированы и заполнены люминесцентным составом, что обещает отличную видимость в темноте.

Обзор механизма Calibre 10.01

Калибр 10 — новая разработка Czapek, спроектированная и собранная в собственных мастерских бренда. При этом около 25% производства выполняется партнерами, чьи имена не раскрываются. Визуально механизм не вызывает нареканий: версия 10.01 в Time Jumper выполнена в фирменном стиле с контрастными поверхностями из родия и черного покрытия, включая скелетонизированный платиновый ротор.

Колеса передачи оснащены новым типом отделки — изогнутые, с фасками, которые гармонируют с формой изогнутых мостов. Технические характеристики: 275 деталей, частота 4 Гц, запас хода 60 часов, высота механизма 6,13 мм, диаметр 30 мм. Толщина корпуса 10,5 мм — впечатляющий показатель упаковки механизма.

Лимитированное производство и планы бренда

Особый интерес вызывает ограниченный выпуск калибра 10 — всего 180 экземпляров, что является отсылкой к году основания мануфактуры (1845). Из них 130 механизмов пойдут на серию Time Jumper (100 из стали и 30 из желтого золота), оставляя 50 штук для других проектов.

По словам Czapek, 40 механизмов будут использованы в специальных проектах с полностью интегрированными усложнениями — принципиально иной подход по сравнению с добавлением модульных функций к базовому механизму. Оставшиеся 10 механизмов предназначены для индивидуальных заказов, которые можно оформить напрямую через бутик Czapek.

Технические характеристики и цена Czapek Time Jumper

Параметр Значение Бренд Czapek Модель Time Jumper Размеры корпуса 40,5 мм (диаметр) x 12,35 мм (толщина) x 42,4 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь и белое золото, 3N 18k желтое золото Водонепроницаемость 30 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади, увеличительное стекло на крышке Циферблат Открытый Ширина ушек 19 мм Ремешок Синий резиновый ремешок с пряжкой, соответствующей корпусу Механизм Calibre 10.01, собственная разработка, автоматический Запас хода 60 часов Функции Прыгающие часы, периферийные минуты Доступность Лимитированная серия: 100 стальных и 30 золотых экземпляров Цена CHF 42,000 (сталь), CHF 64,000 (желтое золото)

Данная модель демонстрирует смелый отход от традиционного стиля Czapek, сочетая инновационный дизайн и технические решения. Time Jumper — пример современного часового искусства с акцентом на функциональность и уникальность, что делает ее заметным событием в мире высококлассных механических часов.