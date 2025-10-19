Depancel Série-R01 Black Tangerine Limited Edition: хронограф, вдохновлённый миром автоспорта

Основанный в 2018 году, бренд Depancel черпает вдохновение из автомобильной тематики, что отражено уже в его названии.

Сокращая названия французских автомобильных марок Delage, Panhard и Facel Vega, Depancel ставит своей целью выразить страсть основателя Клемана к автоспорту и часовому делу. Каждая новая модель бренда несёт в себе явное влияние автоспорта середины XX века. Уже в 2025 году были представлены коллекции Allure D(r)iver Calendar, Autosport, а также обновления в линейках Série-R и Allur. Теперь же Depancel обратился к своим поклонникам, чтобы совместно создать новую модель. Более 3000 энтузиастов часов приняли участие в выборе корпуса, циферблата и механизма. Итогом стал новый лимитированный выпуск Série R01 Black Tangerine Limited Edition.

Дизайн и корпус

Модель продолжает традиции Série R Tangerine, выпущенной в 2024 году, но теперь с более агрессивной чёрной цветовой гаммой. Дизайн корпуса Série-R вдохновлён решётками радиаторов классических спортивных автомобилей, особенно верхняя часть корпуса повторяет изгиб капота винтажного авто. В новой модели габариты переработаны: вместо 43 x 36 мм у календарной версии корпус уменьшен до 40 x 36 мм. Передняя часть корпуса из нержавеющей стали на отметках «12» и «6 часов» выполнена с вертикальной сатинировкой, а боковые части безеля — полированные. Контраст между матовыми и блестящими поверхностями корпуса и ушек подчёркивает разные грани и детали дизайна.

Размеры корпуса: расстояние от ушка до ушка — 48,5 мм, толщина — 12,4 мм (13,3 мм с учётом сапфирового стекла), ширина ушка — 22 мм. Série R01 Black Tangerine комплектуется чёрным перфорированным ремешком из бычьей кожи в стиле ралли с контрастной оранжевой прострочкой и небольшим акцентом в виде сине-бело-красной строчки, символизирующей французское ручное производство. Фиксация на запястье осуществляется классической стальной пряжкой. Водозащита составляет 50 метров, что делает часы удобными для повседневного использования.

Циферблат

Чёрный PVD-циферблат выполнен в двухуровневом дизайне с множеством отделок. Внешняя часть украшена вертикальным рельефным узором, напоминающим вентиляционные отверстия в гоночных автомобилях прошлого. Внутренний сектор циферблата оформлен лучистым узором «солнечные лучи», а внутренние части счётчиков хронографа имеют текстурированную радиальную отделку. Внешняя часть счётчика часов и бегущих секунд выполнена с круговой сатинировкой, а внешняя часть счётчика минут хронографа выделена ярко-оранжевым цветом.

Стрелки хронографа также оранжевые для удобства считывания измеренного времени. Часовая и минутная стрелки в стиле «Depancel Dashboard» выполнены серебристым цветом, как и накладные часовые индексы, все покрыты люминесцентным составом C1 White Super-LumiNova. Циферблат защищён фасетированным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием с внутренней стороны.

Механизм

Внутри корпуса установлен калибр Peacock SL-4801 — китайский автоматический хронограф с колонным колесом, запасом хода 55 часов, 41 камнем и частотой 28 000 полуколебаний в час. Механизм можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Ротор украшен логотипом Depancel.

Итоговые впечатления

Квадратные хронографы с автомобильным дизайном — это особая и узнаваемая категория часов. Создать такую модель, не вызывая ассоциаций с известными образцами, практически невозможно, но Depancel удалось разработать Série R01, которая уверенно стоит на собственных ногах. Особенно впечатляет глубина и разнообразие текстур циферблата, которые, по моим ожиданиям, ещё более эффектно смотрятся вживую под фасетированным сапфировым стеклом.

Лично меня радует появление механизма Peacock SL-4801 в часах не китайского бренда, поскольку растущая репутация китайских производителей механизмов открывает новые возможности для брендов предлагать сложные часы по привлекательным ценам. Поскольку сборка Depancel осуществляется во Франции, вопросы качества и надёжности сведены к минимуму. Бренд уже использовал этот механизм в одной модели, что говорит о доверии к нему и в дальнейшем.

Depancel Série-R01 Black Tangerine Limited Edition — цена и доступность

Лимитированная серия Depancel Série-R01 Black Tangerine будет выпущена тиражом всего 100 экземпляров. Заказы откроются 16 октября 2025 года в 16:00 по парижскому времени, а поставки запланированы на конец февраля 2026 года. Заказать часы можно напрямую на официальном сайте Depancel.

Цена: 1 495 долларов США

Параметр Характеристика Бренд Depancel Модель Série R01 Black Tangerine Limited Edition Размеры корпуса 36 мм (Ш) x 40 мм (В) x 13,3 мм (Т) x 48,5 мм (ДЛУ) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 50 метров Стекло Фасетированный сапфир с антибликовым покрытием спереди, сапфир сзади Циферблат Чёрный PVD с комбинированной отделкой и оранжевыми акцентами Ширина ушка 22 мм Ремешок Чёрная бычья кожа в стиле ралли, стальная классическая пряжка Механизм Peacock SL-4801, автоматический Запас хода 55 часов Функции Часы, минуты, малая секунда, хронограф Доступность Лимитированная серия 100 штук Цена 1 495 долларов США

Данная модель Depancel Série-R01 Black Tangerine Limited Edition — отличный выбор для любителей часов с автомобильным характером, сочетающий в себе стиль, качество и уникальность.