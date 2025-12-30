Главная » Обзор часов

Доставляют ли неудобства окошки с датой на часах?

Доставляют ли неудобства окошки с датой на часах? Обзор часов
Автор На чтение 5 мин Опубликовано

Одним из аспектов, который доставляет мне настоящее удовольствие, является то, что каждый член редакционной команды Onewatch имеет совершенно разные вкусы и взгляды на часы…

И при этом мы с удовольствием спорим о том, у кого из нас «правильное» мнение по различным тонкостям часового хобби.

Содержание
  1. Споры вокруг окошек даты: эстетика и позиционирование
  2. Личный опыт: большие часы и необходимость окошка даты
  3. Вопрос симметрии и изменяющиеся взгляды на окошки даты
  4. Проблемы частой смены часов и окошко даты
  5. Взгляд на дизайн: окошко даты и эстетика
  6. Текущая гиперфиксация: Vacheron Constantin Prestige de la France
  7. Эволюция вкусов в часовом хобби
  8. Заключение: субъективность вкуса и радость в деталях

Споры вокруг окошек даты: эстетика и позиционирование

Примером служат окошки даты. Многие часовые энтузиасты — а точнее, пуристы — утверждают, что окошки даты часто портят эстетику часов. Существует множество дебатов о расположении окошка даты, особенно популярно обсуждение позиции в положении 4:30. Как и во многих аспектах часовой культуры, я часто оказывался в оппозиции к своим коллегам.

Blancpain Fifty Fathoms Tech BOC IV dial

Мне очень нравятся часы Blancpain Fifty Fathoms Tech BOC IV с 45-миллиметровым корпусом и окошком даты.

Личный опыт: большие часы и необходимость окошка даты

Однако, как человек с крупным запястьем и плохой кратковременной памятью, я склоняюсь к противоположной точке зрения: мне нравятся крупные (или, по сути, средних размеров) спортивные часы, и я всегда хотел видеть окошко даты на своих часах. Часто я проверяю дату чаще, чем время — возможно, так устроен мой мозг. Мне нравится быть голосом здравого смысла, контрастирующим с порой слишком утонченными взглядами коллег: «В реальной жизни люди предпочитают крупные часы и не парятся из-за окошка даты в позиции 4:30!»

rolex land dweller 40 rolesor wrist
Я не одинок в своём мнении, что окошко даты в часах Rolex Land-Dweller нарушает их симметрию.

Вопрос симметрии и изменяющиеся взгляды на окошки даты

Я не одинок в том, что считаю окошко даты на Rolex Land-Dweller нарушающим симметрию циферблата.

Zenith G F J Calibre 135 flatlay
В моих любимых часах 2025 года, Zenith G.F.J. Calibre 135, нет окошка с датой — и это неудивительно.

Точнее, я так думал раньше. По мере моего развития как коллекционера часов, я изменил свою прежнюю догматическую позицию относительно окошек даты и многих других аспектов часового коллекционирования. Сейчас меня всё чаще раздражают окошки даты на часах.

furlan marri time tide outback elegy case profile
Часы Furlan Marri Outback Elegy стали одними из самых популярных в 2025 году, в немалой степени благодаря тому, что отсутствие окошка с датой позволяло носить их каждую неделю.

Проблемы частой смены часов и окошко даты

На самом деле, это классический случай «страдания от успеха». Мне повезло часто получать часы на обзоры, поэтому я редко ношу одни и те же часы каждый день. Я понимаю, что нахожусь в привилегированном положении — если бы я рассказал об этом своему 18-летнему «я», он бы не поверил. Хотя моя коллекция часов значительно скромнее, чем у многих коллег из Onewatch, я вполне доволен своим уровнем.

patek philippe golden ellipse 5738 1r wrist
Мнение эксперта: эти часы Patek Philippe Golden Ellipse были бы испорчены окошком даты.

И вот в чём суть: когда вы часто меняете часы, некоторые из них разряжаются, и приходится заново заводить, настраивать время и, что важнее, дату. Кстати, у меня пока нет устройства для подзавода часов — возможно, это следующий этап моего «заболевания» коллекционированием.

В общем и целом, необходимость крутить заводную головку и настраивать дату или день недели — не слишком большая проблема. Но я не стану отрицать, что не раз выходил из дома с неправильно выставленной датой — это очень неловко. Меня также раздражает, когда производители не подбирают цвет диска даты под цвет циферблата. Это не критично — мои Grand Seiko и Citizen не имеют цветового совпадения, и я их люблю. Но при обзоре более дорогих моделей это становится предметом критики.

Взгляд на дизайн: окошко даты и эстетика

vacheron constantin prestige de la france
Моя нынешняя страсть: часы Vacheron Constantin Prestige de la France.

Текущая гиперфиксация: Vacheron Constantin Prestige de la France

Для ясности: я не считаю, что окошки даты обязательно портят эстетику циферблата. Но, честно говоря, все часы, о которых я мечтаю в последнее время, не имеют окошка даты! Возможно, я всегда был скрытым противником окошка даты? При этом я также склоняюсь к часам с меньшим диаметром корпуса, несмотря на то, что у меня не самое тонкое запястье (трава всегда зеленее на другой стороне, мои друзья с тонкими запястьями), и к более классическим моделям.

cartier1
Я очень завидую эксклюзивной модели Tank Louis Cartier от Пьетро.

Эволюция вкусов в часовом хобби

Это просто мой личный эволюционный путь как часового энтузиаста? Иногда я чувствую себя как персонаж из мема Principal Skinner, задаваясь вопросом: «Я что, так оторван от реальности? Нет, это дети не правы…»

Заключение: субъективность вкуса и радость в деталях

Как и во многих вопросах, связанных с часами, здесь нет однозначного ответа. Вкус — понятие субъективное, и он меняется со временем. Я также понимаю, что это пример очень узкой, почти фанатичной фиксации на одном из элементов уже нишевого хобби. Но именно в этом и заключается радость часового дела — в возможности восхищаться всеми мелкими деталями.

Кстати, Вам также будет интересно:  Обзор повседневных часов: Seiko 5 Sports SRPK91K1
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by