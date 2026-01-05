Доступные по цене часы Traser P96 OdP Color с технологией Spectralight

Среди множества производителей часов с подсветкой на основе тритиевых трубок бренд Traser занимает особое место.

Это фирменная марка компании MB-Microtec — швейцарского производителя, который непосредственно изготавливает крошечные трубки, заполненные тритиевым газом. Одним из наиболее интересных нововведений в каталоге Traser стала последняя версия модели P96 Outdoor Pioneer, более известной как P96 OdP. Несмотря на то, что часы сохранили классический дизайн прочного полевого хронометра с вращающимся безелем для отсчета времени, Traser P96 OdP Color впервые получила новейшую версию фирменной тритиевой технологии бренда — Spectralight.

Основные коллекции Traser и место P96 OdP Color

Современный каталог Traser разделён на три основные серии: Tactical, Outdoor и Diver. Модель P96 OdP, естественно, относится к серии Outdoor. Именно в этой линейке наблюдается наибольшее разнообразие моделей. Например, P67 Officer Pro представляет собой классический полевой хронометр, в то время как P68 Pathfinder Automatic T100 — более специализированные часы с внутренним компасным безелем и крупными тритиевыми метками. Что касается P96 OdP Color, то её можно охарактеризовать как массивные полевые часы с полезной функцией вращающегося безеля, однако профиль корпуса здесь заметно менее грубый и агрессивный по сравнению с моделями из серии Tactical, например, P99 T Tactical.

Конструкция корпуса и технические характеристики

Корпус Traser P96 OdP Color выполнен из армированного стекловолокном полимера матового чёрного цвета. Диаметр корпуса составляет 44 мм, толщина — 13,5 мм, расстояние между дужками — 22 мм, а длина от ушка до ушка — 51 мм. Для облегчения веса тот же композитный материал использован и для безеля, и для задней крышки, благодаря чему общая масса часов с ремешком составляет всего 70 грамм. Задняя крышка крепится четырьмя винтами, а 60-позиционный односторонний безель обеспечивает хорошую тактильную отдачу, несмотря на полимерную конструкцию. Хотя заводная головка подписана и не имеет резьбы, часы обладают водозащитой до 200 метров, что делает их пригодными для большинства активных видов отдыха на открытом воздухе.

Варианты расцветок и ремешков

На момент написания статьи P96 OdP Color доступна в двух цветовых исполнениях — «Black» (чёрный) и «Sand» (песочный), при этом рассматриваемая здесь версия — «Sand». Каждая расцветка предлагается с тремя вариантами ремешков:

Чёрный текстильный ремешок NATO

Чёрный двухкомпонентный резиновый ремешок

Полосатый NATO, соответствующий цвету циферблата

За исключением цветовой гаммы, обе модели идентичны и оснащены циферблатами с текстурой зернистой поверхности, выполненными в традиционном стиле полевого хронометра с крупными арабскими цифрами и окошком даты в позиции «3 часа». Основной дизайн циферблата мало изменился по сравнению с предыдущим поколением P96 OdP, однако ключевым новшеством стала интеграция технологии Spectralight.

Технология подсветки Spectralight и её преимущества

Официально технология MB-Microtec называется Trigalight и представляет собой систему самосветящихся трубок из стекла, заполненных радиоактивным тритиевым газом. Газ возбуждает люминофорное покрытие внутри трубок, что обеспечивает непрерывное свечение до 25 лет, пока тритий не распадётся. Ранее Traser менял цвет свечения, используя различные люминофорные покрытия, но сами трубки были из прозрачного стекла, что давало лишь слабый оттенок при дневном свете. Новая технология Spectralight использует специально окрашенное стекло с обновлённым люминофорным покрытием, благодаря чему трубки выглядят цветными как при свете дня, так и в темноте.

В версии «Sand» циферблат и стрелки украшены тритиевыми трубками оранжевого, синего и зелёного цветов, а на безеле в положении «0» встроена маленькая зелёная трубка. В логотипе на циферблате также размещены две дополнительные трубки. Несмотря на интересный дизайн, лично я бы предпочёл, чтобы светились только основные метки, чтобы минимизировать отвлекающие факторы в темноте. Помимо тритиевых трубок, на циферблате использован фотолюминесцентный материал — тонкое кольцо вокруг циферблата и элементы вокруг тритиевых индексов. Этот материал ярко светится после воздействия света, улучшая видимость в условиях слабого освещения. Однако двойная подсветка применяется только к часовым меткам, и было бы полезно видеть её также на стрелках.

Механизм и технические особенности

Производитель не раскрывает подробности о механизме P96 OdP Color, указывая только, что это «швейцарский кварц». Скорее всего, речь идёт о проверенном калибре Ronda 715, который широко используется в большинстве кварцевых моделей Traser с функцией времени и даты. Механизм питается от одной батарейки типа No. 371, срок службы которой составляет около пяти лет. Надёжность этого калибра подтверждена многими брендами. Лично мне хотелось бы увидеть в P96 OdP Color солнечный механизм, аналогичный тому, что установлен в P68 Pathfinder Solar, но серия P96 Outdoor Pioneer позиционируется как базовая, и внедрение более дорогого солнечного калибра изменило бы ценовую нишу модели.

Ремешки и эргономика

Ремешки NATO шириной 22 мм, поставляемые с P96 OdP Color, получили обновлённый дизайн с улучшенной эргономикой и повышенной прочностью. Края и отверстия для регулировки прошиты, чтобы предотвратить износ. Две части ремешка сшиты примерно на треть длины, что позволяет второму держателю ремешка свободно перемещаться. Такая конструкция помогает удерживать пряжку ровно внизу запястья. Все ремешки комплектуются матовыми чёрными металлическими элементами, гармонирующими с корпусом.

Хотя модель доступна с двухкомпонентным резиновым ремешком, её изначально проектировали для ношения на ремешке типа NATO. Для этого корпус оснащён отверстиями в ушках и специальными безплечевыми пружинными стержнями — наиболее надёжным вариантом крепления. Их особенность в том, что стержень проходит полностью от одного ушка к другому без выступающих «плеч», которые могут зацепиться за ремешок и привести к отсоединению. Недостаток такого решения — необходимость в отверстиях в ушках, но с точки зрения безопасности это почти идеальное крепление.

Возможные улучшения и ценовая политика

Если бы стояла задача модернизировать Traser P96 OdP Color, я бы рекомендовал добавить завинчивающуюся заводную головку, солнечный механизм и корпус из углеродного композита, аналогичного тому, что используется в P99 A Tactical Carbon. Однако все эти улучшения значительно увеличили бы стоимость модели, а практическая польза от них в повседневном использовании была бы ограниченной. Для базовой серии P96 Outdoor Pioneer сохранение доступной цены является ключевым фактором. Несмотря на то, что P96 OdP Color стала первой моделью с технологией Spectralight, она остаётся самой доступной среди часов Traser с полным набором тритиевых трубок — в то время как самая бюджетная модель P59 Essential имеет трубки только на стрелках и основных отметках.

Сравнение с конкурентами на рынке

Тремя наиболее известными брендами, выпускающими часы с тритиевыми трубками, являются Traser, Luminox и Marathon. Однако Luminox с момента появления в магазинах Sharper Image значительно поднялся в ценовом сегменте, и без скидок большинство моделей стоит более 500 долларов. Классическая версия Marathon Navigator из композитного материала всегда была одним из моих фаворитов в этой категории, однако на официальном сайте бренда сейчас представлены только стальные версии, которые стоят примерно вдвое дороже композитных. Traser P96 OdP Color не является самым дешёвым вариантом с тритиевой подсветкой, но при этом предлагает впечатляющий набор функций для модели начального уровня и значительно дешевле многих конкурентов.

Итог: ценность и позиционирование Traser P96 OdP Color

P96 Outdoor Pioneer сознательно позиционируется как базовая модель Traser, и компромиссы последних версий P96 OdP Color связаны в основном с отсутствием премиальных опций. При этом обновлённая серия сохраняет большинство функций, характерных для более дорогих часов бренда. В сегменте надёжных часов с тритиевой подсветкой Traser P96 OdP Color уверенно занимает доступную ценовую нишу. При рекомендованной розничной цене от 465 до 485 долларов США (в зависимости от выбранного ремешка) эта модель является одним из лучших предложений по соотношению цена/качество в современной линейке Traser.