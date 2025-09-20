Элегантные часы набирают популярность — и это своевременно

Позвольте внести ясность: когда я говорю, что элегантные часы набирают популярность, я не имею в виду модели, созданные в духе сдержанного минимализма.

Элегантность не обязательно должна быть тихой и интровертной. Напротив, плавные формы, изящные линии и тонкие узоры часто бывают выразительными, но их тон не позволяет им перейти грань вульгарности. Большие, смелые спортивные часы с ретро-нотками всё больше напоминают неуклюжих динозавров, которые спотыкаются в мире, который уже не их. Новинки, представленные на Geneva Watch Days 2025, подтверждают мою точку зрения.

Было бы слишком просто сказать, что элегантные часы возвращаются, потому что стиль никогда не выходит из моды. Да, некоторые стили часов обладают вечной привлекательностью, которая переходит из поколения в поколение. Однако в выбранных мной моделях есть особая элегантность. Они не обязательно вечны, как классическая Calatrava. Скорее, это продукты эпохи, в которой элегантность вновь выходит на первый план. Dennison ALD Dual Time — это далеко не незаметная модель, и не факт, что её дизайн выдержит испытание временем. Тем не менее, она отвечает запросам любителей часов, ищущих оригинальный дизайн с яркой индивидуальностью, который не обременяет запястье ни визуально, ни физически своими колоссальными размерами. Возможно, в этом есть нечто большее.

Элегантные часы набирают популярность — но почему?

Может быть, привлекательность элегантности коренится в потребности видеть красоту и изящество в мире, страдающем от всевозможной уродливости? Недавно я писал о неизменной привлекательности ретро-часов, которые отвечают на сильный спрос на продукты и впечатления из прошлого. Ностальгия — это тоска по «старым добрым временам» в периоды неопределённости. Побег в прошлое — это одно, но есть и другие способы уйти от реальности. Это не сработает, если вы носите военные часы XXL из высокотехнологичной керамики, способные выдержать давление воды на глубине одного-двух километров. Нет, такие часы слишком связаны с реальностью. Вместо этого хочется наслаждаться чем-то, что сейчас встречается редко. Чем-то выразительным, но продуманным, ярким, но сбалансированным. Другими словами, хочется чего-то по-настоящему элегантного и живого.

Часы, как свинг

Во время Великой депрессии (август 1929 — март 1933) свинг стал не только энергичным способом отвлечься, но и поднять настроение. Он процветал на общественных мероприятиях, в частных клубах, джук-джойнтах и на танцевальных конкурсах. Свинг — это жизнерадостный, игривый парный танец под быстрый джаз. Танцы под музыку биг-бэнда 1930-х были менее формальными и гораздо веселее, чем бальные танцы. Это был способ уйти от реальности, нарядиться и выразить себя через ритм, музыку, грацию, стиль и шарм.

Часы, такие как Dennison ALD Dual Time (€780) с циферблатами из различных камней, Beda’a Angles Mecaline (US$1,456) и MB&F SP One (€64,000 + налог в розовом золоте, €69,000 + налог в платине), тоже можно сравнить с этим танцем. Да, это часы из разных ценовых категорий, но у всех них есть свой «свинг». Они демонстрируют оригинальный, продуманный образ: умеренный размер, внимание к деталям и смелость в освоении новых «движений».

Сложная элегантность

Даже в сегменте сложных часов элегантность набирает обороты. Хорошим примером служит Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal (CHF 195,000 + налог). Пятисерийное ограниченное издание входит в коллекцию Série Atelier бренда. Щедрый 41-миллиметровый платиновый корпус Laurent Ferrier Classic Tourbillon Teal имеет мягкий, напоминающий гальку профиль толщиной 12,5 мм, отсылающий к карманным часам XIX века.

Циферблат с эмалью Grand Feu украшен классическими римскими цифрами белой эмали, а небесно-голубая минутная дорожка в виде железнодорожных рельсов дополняет бирюзовый фон. Бирюзовый — скромный цвет, состоящий из оттенков синего и зелёного, символизирующий порядочность. Сочетание этого сдержанного цвета и традиционных черт создаёт современный, элегантный образ часов.

Как настоящий джентльмен

Как рестомод Porsche 911, который выглядит элегантнее современного, Singer Caballero кажется более изящным, чем всё, что бренд создавал ранее. Caballero — это первые часы Singer с только часовой, минутной и секундной стрелками, оснащённые новым впечатляющим калибром Calibre-4 Solotempo с запасом хода на шесть дней. Мой коллега нашёл точные слова для описания модели:

«‘Caballero’ переводится с испанского как ‘джентльмен’, и Singer выбрал это имя, потому что оно отражает концепцию часов — элегантность, точность и радикальную сдержанность».

Три модели коллекции имеют средний по размеру стальной корпус C-образной формы 39 × 10,5 мм с длиной от ушка до ушка 45 мм. Циферблаты выполнены в зелёном, синем или чёрном лаке и украшены четырьмя вставленными рубинами. Эти рубины создают совершенно новый и неожиданный образ. Да, дизайн минималистичен, но не в строгом смысле. Контрастный, насыщенный цвет рубинов в сочетании с пустым циферблатом и крупными стрелками выглядит свежо и выразительно. В цветовых решениях есть некоторая экстравагантность, а почти гипнотическое притяжение рубинов делает их спорным, но функциональным элементом дизайна — прекрасным примером прорывной и оригинальной функциональной элегантности.

Флегматичные часы с фазами Луны

Удивительной новинкой от бренда, тесно связанного с Формулой-1 — возможно, не самым элегантным видом спорта — стали часы TAG Heuer Astronomer (стартовая цена CHF 4,350). Три варианта коллекции не выглядят ни чрезмерно спортивными, ни слишком ретро. Это современные модели, которые стильно отображают фазы Луны. Часы отсылают к временам, когда бренд выпускал модели с лунным календарём, но яркие спортивные модели затмили этот более классический и элегантный этап в истории TAG Heuer.

Стальной корпус Astronomer размером 39 × 45,2 × 12,16 мм имеет скромные пропорции. Он подходит для большинства запястий и достаточно сдержан, чтобы назвать его «интровертным». Однако усложнение проявляет себя более экстравертно. Фазы Луны и их обозначения расположены дугой, сопровождающейся шкалой, отображающей 29,5-дневный лунный цикл. В центре находится вращающийся диск с двухконечной стрелкой. Это совсем не похоже на традиционный индикатор фаз Луны. Он декоративен, но при этом непринуждён и достаточно функционален. Это удивительно элегантные часы от TAG Heuer, независимо от того, выберете ли вы стандартную модель или одну из двух лимитированных версий.

Как вы относитесь к элегантности?

Готовы ли вы, так сказать, смягчить свою коллекцию? Чувствуете ли потребность носить часы, которые словно «свингуют» на запястье с определённым шармом и яркой индивидуальностью? А видели ли вы новые часы, которые можно отнести к категории «элегантных»? Они не обязательно должны быть ретро или классическими — просто новые модели, которые пытаются убедить вас своей утончённостью, а не грубой силой. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.