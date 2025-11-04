Это следующие тренды в мире часов

На этой неделе мы открыто прогнозируем будущие тренды в часовой индустрии.

Мы делаем обоснованные предположения о том, что будет популярно, а что, скорее всего, уйдет в прошлое. Это всесторонний обзор — от материалов до размеров и цветов.

Заглянуть в будущее — задача не из легких

Хотя предсказать будущее сложно, многие популярные стили и модные тенденции вокруг нас помогают предположить, какие тренды в часах будут актуальны. В этом эпизоде мы подробно разбираем множество деталей и высказываем свое мнение о том, что ждет нас впереди.

Контроль на запястье

Прежде чем перейти к обсуждению будущих трендов, мы уделяем время нескольким вводным темам. Многие из них так или иначе связаны с часами! На наших запястьях на этой неделе царит разнообразие. Начинаем с G-Shock DW-5000R-1AER — современной реплики первой модели. Поднимаем планку с Omega Speedmaster Professional Speedy Tuesday Ultraman — часами, выпущенными в 2018 году!

Следующие тренды в часах

Заглянуть в будущее действительно почти невозможно. Тем не менее, мы делимся своими прогнозами относительно будущих трендов в часовой индустрии. Начинаем с темы устойчивого развития (sustainability) в часовом производстве и заявляем, что этот вопрос постепенно теряет актуальность. Роскошь и устойчивость — сложное сочетание даже в лучших условиях, а часы, похоже, не оказывают значительного влияния на экологию. Тем не менее, бренды вроде Chopard, использующие золото без конфликтов, выглядят логично и оправданно.

Мы также обсуждаем серый рынок и ценообразование. Считаем, что серый рынок продолжит оставаться огромным складом для медленно продающихся моделей и, соответственно, скидок. Что касается роста цен, наши мнения разделились — сложно предсказать, как поведут себя производители в ближайшем будущем.

Размеры корпусов

Далее обсуждаем размеры корпусов. Ожидается постепенный рост, который будет следовать текущему тренду на более свободную и объемную одежду. Однако часы должны оставаться тонкими и удобными для ношения. Что касается цвета, наш выбор — фуксия и бирюзовый (teal) как следующие крупные оттенки.

Материалы

В плане материалов ожидается, что титан продолжит свой стремительный рост популярности, в то время как нержавеющая сталь останется фаворитом. Двухцветные модели получили мощный толчок, но мы считаем, что они останутся скорее исключением, чем правилом.

Персонализация и лимитированные серии

Интересно, что мы много говорили о персонализации и удивляемся, почему больше брендов не берут пример с IWC, предлагающей такие услуги. С другой стороны, мы считаем, что лимитированные серии умерли для большинства брендов, если только они не действительно захватывающие и уникальные.

Умные часы и цифровые технологии

Мы ожидаем, что инвестиции в умные часы снизятся, поскольку рынок практически полностью контролируется Apple. Тем не менее, идея появления большего количества цифровых часов кажется вполне вероятной.

Ваше мнение важно!

Поделитесь своими впечатлениями о наших прогнозах по трендам в часах, и спасибо, что читаете нас. Как всегда, если у вас есть идеи для будущих выпусков, пожалуйста, дайте знать!