Favre Leuba Deep Raider Revival и Renaissance: экспертный обзор двух моделей

Недавно я писал статью, посвящённую коллекции Favre Leuba.

Особое внимание привлекли дайверские часы Deep Raider. Модель Deep Raider Renaissance представляет собой современную эволюцию классических Deep Blue 1960-х годов. Однако ещё больше меня заинтересовал Deep Raider Revival — он возвращает классическую эстетику Deep Blue, выполненную с применением современных технологий производства. В этом обзоре я подробно рассмотрю обе модели и проверю, оправдаются ли мои ожидания.

Содержание
  1. Почему Deep Raider Revival вызывает больший интерес
  2. Технические характеристики Favre Leuba Deep Raider Revival
  3. Винтажный циферблат с тёплым оттенком
  4. Особенности Favre Leuba Deep Raider Renaissance
  5. Современный браслет и общие отличия
  6. Технические различия в механизмах
  7. Впечатления от ношения моделей Favre Leuba Deep Raider
  8. Отличия браслетов и их влияние на восприятие
  9. Итоговые выводы по моделям Favre Leuba Deep Raider
  10. Какую модель выбрать: Revival или Renaissance?

Почему Deep Raider Revival вызывает больший интерес

Моё первоначальное предпочтение Deep Raider Revival связано с его винтажным дизайном и уникальными деталями. Например, название бренда с дефисом расположено на отметке «9 часов», а логотип — между «10» и «11 часами». Рейтинг водонепроницаемости находится под тройным индексом на «3 часах». Особое внимание привлекают удлинённые люминесцентные метки на основных позициях циферблата. Вставка безеля из сапфирового стекла добавляет изысканности — таких деталей здесь немало, и они создают неповторимый образ.

Технические характеристики Favre Leuba Deep Raider Revival

Для начала сравним технические параметры обеих моделей. Deep Raider Revival оснащён корпусом из нержавеющей стали диаметром 39 мм, толщиной 13,24 мм и расстоянием от ушка до ушка 48 мм. Корпус не повторяет классический силуэт skin-diver, а представляет его современную интерпретацию с полированными зауженными ушками и фасками. Эта модель, выпущенная к 60-летию бренда, получила увеличенную водонепроницаемость до 300 метров, что превосходит оригинальные 200 метров 1960-х.

Favre Leuba Deep Raider Revival up-close flat-lay

Безель с обратным отсчётом оснащён сапфировой вставкой с белыми цифрами и метками, а также бежевой люминесцентной треугольной отметкой на 60-й минуте. Типографика и полностью размеченная шкала усиливают винтажное впечатление. Циферблат вдохновлён оригинальной моделью Deep Blue.

Favre Leuba Deep Raider Revival dial macro

Винтажный циферблат с тёплым оттенком

Серый циферблат с эффектом солнечных лучей содержит уникальные детали: удлинённые индексы на «3», «6», «9» и «12», расположение логотипа и рейтинга глубины, а также характерные стрелки. Для подсветки использован люм с винтажным оттенком, придающий циферблату тёплый тон. Окошко даты расположено между «4» и «5 часами» и выполнено на белом диске с чёрной печатью, что обеспечивает хорошую читаемость.

Favre Leuba Deep Raider Revival dial macro

Корпус комплектуется винтажным браслетом из пяти рядов звеньев с треугольными элементами и фирменной застёжкой-бабочкой. Полированная поверхность звеньев подчёркивает форму и общий стиль браслета, усиливая винтажный характер модели.

Особенности Favre Leuba Deep Raider Renaissance

Favre Leuba Deep Raider Revival and Renaissance, face down, clasps closed

В отличие от Revival, Deep Raider Renaissance имеет более современный облик. Диаметр корпуса составляет 40 мм при той же толщине 13,24 мм и расстоянии между ушками 48 мм. Корпус с зауженными ушками и фасками отличается матовыми боковинами, в то время как Revival имеет полированные боковые поверхности.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance

Безель выполнен из синей керамики, что придаёт часам современный вид и повышает практичность. Он оснащён стандартной шкалой для дайвинга, в отличие от обратного отсчёта на Revival. Циферблат — сэндвич-конструкция: верхний слой градиентно-синий с солнечным эффектом, с вырезанными индексами, под которыми находится слой с покрытием Super-LumiNova для яркой подсветки в темноте.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance and Revival profile view, crown side

Название бренда расположено на привычном месте — в позиции «12 часов», а логотип — на «6 часах» для баланса. Люминесцентные метки на «12» и «6» короче, чем у Revival, что придаёт дизайну современную чёткость.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance dial macro

Современный браслет и общие отличия

Deep Raider Renaissance оснащён трёхрядным браслетом с матовыми внешними и полированными центральными звеньями. Это не стандартный браслет типа Oyster — он отличается комфортом и оригинальным дизайном. Застёжка-бабочка и винтовые штифты аналогичны модели Revival.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance flat-lay, up close

В целом, Renaissance — это современная версия Deep Raider с иным характером, что подчёркивает различие между двумя моделями. Revival ориентирован на поклонников винтажного стиля, а Renaissance — на тех, кто ищет современный дайверский хронометр.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance and Revival side by side

Технические различия в механизмах

Обе модели работают на базе калибра La Joux-Perret G100, но с разной реализацией. Revival оснащён калибром FLD01 с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 68 часов. Механизм скрыт за стальным задним корпусом.

Favre Leuba Deep Raider Revival case back

Renaissance использует калибр FLD02 с прозрачной сапфировой задней крышкой. Этот механизм имеет индивидуальный ротор и более сложную отделку: декор Côtes de Genève на верхней плате, соляаж на роторе, а также термически синие винты и колонное колесо.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance case back and movement

Впечатления от ношения моделей Favre Leuba Deep Raider

Обе модели производят впечатление качественно собранных часов с ощутимым весом и точными допусками, что свидетельствует о высоком уровне инженерии и производства. Регулировка браслетов с винтовыми штифтами прошла легко и быстро.

Favre Leuba Deep Raider Revival pocket shot

На запястье часы ощущаются надёжными и солидными. Несмотря на разницу в размере, обе модели хорошо сидят на запястье 18,5 см. Застёжка-бабочка надёжно фиксирует часы.

Особенно понравился Revival с его винтажным шармом и необычным дизайном циферблата, напоминающим Aquastar Deepstar. Ношение этой модели доставляло удовольствие, и я с трудом снимал её с руки.

Отличия браслетов и их влияние на восприятие

Favre Leuba Deep Raider Renaissance on wrist

Браслет Revival с фасетированными звеньями и полностью полированной поверхностью привлекает внимание, но быстро покрывается отпечатками пальцев и требует тщательного ухода. Полировка подчёркивает визуальное присутствие часов на руке.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance pocket shot

В то же время браслет Renaissance менее маркий и лучше подходит к современному стилю модели, создавая более сдержанный образ.

Итоговые выводы по моделям Favre Leuba Deep Raider

Favre Leuba Deep Raider Revival on wrist, over-shoulder shot

Разница в диаметре корпуса всего 1 мм практически незаметна, однако визуально Renaissance кажется крупнее за счёт керамического безеля с наклоном к краям. Это не влияет на комфорт ношения — выбор модели зависит от предпочтений в дизайне.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance on-wrist profile shot

Обе модели — качественные современные дайверы с разным характером. Revival ближе к оригиналу 1960-х с ярко выраженным винтажным стилем, а Renaissance — более строгий и современный вариант.

Цена моделей сопоставима: Deep Raider стоит €2600, а Deep Raider Renaissance — €2675 на браслете. Версия Renaissance на резиновом ремешке стоит €2575. В этом ценовом сегменте Favre Leuba конкурирует с Doxa, Aquastar и Norqain, предлагая высокое качество и интересный дизайн.

Какую модель выбрать: Revival или Renaissance?

Favre Leuba Deep Raider Revival pocket shot

Выбор зависит от личных предпочтений: если вы цените винтажный стиль и историческую связь, Deep Raider Revival станет отличным выбором. Если же вы предпочитаете современный дизайн и функциональность, стоит обратить внимание на Deep Raider Renaissance.

Favre Leuba Deep Raider Renaissance on wrist

