Favre Leuba Deep Raider Revival и Renaissance: экспертный обзор двух моделей

Недавно я писал статью, посвящённую коллекции Favre Leuba.

Особое внимание привлекли дайверские часы Deep Raider. Модель Deep Raider Renaissance представляет собой современную эволюцию классических Deep Blue 1960-х годов. Однако ещё больше меня заинтересовал Deep Raider Revival — он возвращает классическую эстетику Deep Blue, выполненную с применением современных технологий производства. В этом обзоре я подробно рассмотрю обе модели и проверю, оправдаются ли мои ожидания.

Почему Deep Raider Revival вызывает больший интерес

Моё первоначальное предпочтение Deep Raider Revival связано с его винтажным дизайном и уникальными деталями. Например, название бренда с дефисом расположено на отметке «9 часов», а логотип — между «10» и «11 часами». Рейтинг водонепроницаемости находится под тройным индексом на «3 часах». Особое внимание привлекают удлинённые люминесцентные метки на основных позициях циферблата. Вставка безеля из сапфирового стекла добавляет изысканности — таких деталей здесь немало, и они создают неповторимый образ.

Технические характеристики Favre Leuba Deep Raider Revival

Для начала сравним технические параметры обеих моделей. Deep Raider Revival оснащён корпусом из нержавеющей стали диаметром 39 мм, толщиной 13,24 мм и расстоянием от ушка до ушка 48 мм. Корпус не повторяет классический силуэт skin-diver, а представляет его современную интерпретацию с полированными зауженными ушками и фасками. Эта модель, выпущенная к 60-летию бренда, получила увеличенную водонепроницаемость до 300 метров, что превосходит оригинальные 200 метров 1960-х.

Безель с обратным отсчётом оснащён сапфировой вставкой с белыми цифрами и метками, а также бежевой люминесцентной треугольной отметкой на 60-й минуте. Типографика и полностью размеченная шкала усиливают винтажное впечатление. Циферблат вдохновлён оригинальной моделью Deep Blue.

Винтажный циферблат с тёплым оттенком

Серый циферблат с эффектом солнечных лучей содержит уникальные детали: удлинённые индексы на «3», «6», «9» и «12», расположение логотипа и рейтинга глубины, а также характерные стрелки. Для подсветки использован люм с винтажным оттенком, придающий циферблату тёплый тон. Окошко даты расположено между «4» и «5 часами» и выполнено на белом диске с чёрной печатью, что обеспечивает хорошую читаемость.

Корпус комплектуется винтажным браслетом из пяти рядов звеньев с треугольными элементами и фирменной застёжкой-бабочкой. Полированная поверхность звеньев подчёркивает форму и общий стиль браслета, усиливая винтажный характер модели.

Особенности Favre Leuba Deep Raider Renaissance

В отличие от Revival, Deep Raider Renaissance имеет более современный облик. Диаметр корпуса составляет 40 мм при той же толщине 13,24 мм и расстоянии между ушками 48 мм. Корпус с зауженными ушками и фасками отличается матовыми боковинами, в то время как Revival имеет полированные боковые поверхности.

Безель выполнен из синей керамики, что придаёт часам современный вид и повышает практичность. Он оснащён стандартной шкалой для дайвинга, в отличие от обратного отсчёта на Revival. Циферблат — сэндвич-конструкция: верхний слой градиентно-синий с солнечным эффектом, с вырезанными индексами, под которыми находится слой с покрытием Super-LumiNova для яркой подсветки в темноте.

Название бренда расположено на привычном месте — в позиции «12 часов», а логотип — на «6 часах» для баланса. Люминесцентные метки на «12» и «6» короче, чем у Revival, что придаёт дизайну современную чёткость.

Современный браслет и общие отличия

Deep Raider Renaissance оснащён трёхрядным браслетом с матовыми внешними и полированными центральными звеньями. Это не стандартный браслет типа Oyster — он отличается комфортом и оригинальным дизайном. Застёжка-бабочка и винтовые штифты аналогичны модели Revival.

В целом, Renaissance — это современная версия Deep Raider с иным характером, что подчёркивает различие между двумя моделями. Revival ориентирован на поклонников винтажного стиля, а Renaissance — на тех, кто ищет современный дайверский хронометр.

Технические различия в механизмах

Обе модели работают на базе калибра La Joux-Perret G100, но с разной реализацией. Revival оснащён калибром FLD01 с частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 68 часов. Механизм скрыт за стальным задним корпусом.

Renaissance использует калибр FLD02 с прозрачной сапфировой задней крышкой. Этот механизм имеет индивидуальный ротор и более сложную отделку: декор Côtes de Genève на верхней плате, соляаж на роторе, а также термически синие винты и колонное колесо.

Впечатления от ношения моделей Favre Leuba Deep Raider

Обе модели производят впечатление качественно собранных часов с ощутимым весом и точными допусками, что свидетельствует о высоком уровне инженерии и производства. Регулировка браслетов с винтовыми штифтами прошла легко и быстро.

На запястье часы ощущаются надёжными и солидными. Несмотря на разницу в размере, обе модели хорошо сидят на запястье 18,5 см. Застёжка-бабочка надёжно фиксирует часы.

Особенно понравился Revival с его винтажным шармом и необычным дизайном циферблата, напоминающим Aquastar Deepstar. Ношение этой модели доставляло удовольствие, и я с трудом снимал её с руки.

Отличия браслетов и их влияние на восприятие

Браслет Revival с фасетированными звеньями и полностью полированной поверхностью привлекает внимание, но быстро покрывается отпечатками пальцев и требует тщательного ухода. Полировка подчёркивает визуальное присутствие часов на руке.

В то же время браслет Renaissance менее маркий и лучше подходит к современному стилю модели, создавая более сдержанный образ.

Итоговые выводы по моделям Favre Leuba Deep Raider

Разница в диаметре корпуса всего 1 мм практически незаметна, однако визуально Renaissance кажется крупнее за счёт керамического безеля с наклоном к краям. Это не влияет на комфорт ношения — выбор модели зависит от предпочтений в дизайне.

Обе модели — качественные современные дайверы с разным характером. Revival ближе к оригиналу 1960-х с ярко выраженным винтажным стилем, а Renaissance — более строгий и современный вариант.

Цена моделей сопоставима: Deep Raider стоит €2600, а Deep Raider Renaissance — €2675 на браслете. Версия Renaissance на резиновом ремешке стоит €2575. В этом ценовом сегменте Favre Leuba конкурирует с Doxa, Aquastar и Norqain, предлагая высокое качество и интересный дизайн.

Какую модель выбрать: Revival или Renaissance?