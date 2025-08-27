Формируйте часовое хобби так, как хотите вы

Недавно я опубликовал статью о том, создают ли социальные сети монокультуру в часовом хобби.

В статье я рассматривал, как простое постоянное воздействие одних и тех же вещей заставляет нас всех гнаться за ними. Это создаёт ощущение, что существует единственно правильный способ заниматься часовым хобби. В этой статье я хотел бы немного глубже рассмотреть, как мы можем сами формировать своё хобби.

Моя цель — не рассказывать вам, как именно нужно воспринимать и практиковать часовое хобби; это было бы претенциозно и лицемерно. Скорее, я хочу предложить несколько, возможно, освобождающих мыслей о том, как игнорировать массы и прокладывать свой личный путь. Давайте начнём!

Уроки из моего другого хобби

Идея для этой статьи пришла из моего другого хобби — игры на гитаре. Я потребляю огромное количество контента о гитаре: от обзоров оборудования до уроков. Я заметил, что это всё больше и больше заставляло меня чувствовать неудовлетворённость собой. Казалось, что каждый гитарный ютубер или инстаграммер — виртуозный мастер, и я чувствовал себя совершенно неумелым, сколько бы ни практиковался.

Затем в довольно короткий промежуток времени я наткнулся на два совета. Что не нужно гнаться за идеальной техникой, потому что такой просто не существует. Вместо этого вам нужна ровно столько техники, сколько требуется для самовыражения. Это была простая, но по-настоящему освобождающая мысль.

Второй совет дал гитарный преподаватель доктор Андре Фладд, который сказал, что найти свой стиль игры на гитаре — значит стать хорошим в нескольких очень конкретных техниках. Он прекрасно объяснил, что каждая новая техника требует ежедневного поддержания в практике, а значит, нужно очень избирательно подходить к тому, чему учишься и что действительно хочешь освоить.

Это сложно, когда потребляешь много гитарного контента, ведь тебя постоянно бомбардируют видео с призывом «выучи эту классную технику», создавая ощущение, что тебе всегда не хватает одного инсайта до приличной игры. Фладд ввёл понятие «долга практики», то есть каждая новая техника увеличивает ежедневную нагрузку на практику, поэтому нужно быть избирательным. Это была ещё одна освобождающая мысль, словно глоток свежего воздуха для моего перегруженного ума.

Хобби — это просто хобби

Позвольте мне ещё немного поговорить о моей любви к игре на гитаре. После усвоения двух описанных выше идей я подписался на онлайн-сообщество доктора Андре Фладда. Там он делится уроками и создаёт пространство для общения с другими учениками, чтобы делиться прогрессом. Я просмотрел несколько видео других студентов и, угадайте что: там не было виртуозного «летания» по грифу, к которому я привык видеть повсюду. Вместо этого я увидел людей, таких же, как я, которые с трудом осваивают базовые гаммы, стремясь к улучшению на 1% за день.

Впервые за много лет я почувствовал, что моя игра — это нормально. Найти 1% улучшения в пентатонике — вполне достойная цель на сегодня. Я могу быть доволен и счастлив, когда вешаю гитару обратно на стену после практики, зная, что чему-то научился и провёл время в глубокой, расслабленной концентрации.

Мы превратили хобби в работу. Сравнивая себя с топовыми исполнителями, которые всплывают в алгоритмах соцсетей, желая делиться прогрессом и мастерством… Всё это отвлекает от главной функции хобби — отключиться от повседневных проблем и заняться тем, что приносит удовольствие просто ради удовольствия.

Теперь о часовом хобби

Если верить социальным сетям, часовое хобби тоже стало конкурентным и нормативным. Если вы подписаны на несколько популярных аккаунтов, кажется совершенно нормальным иметь коллекцию стоимостью 50 000 евро. Кроме того, вы должны быть полупрофессиональным часовым фотографом. Идеально — иметь дополнительный заработок, продавая ремешки или создавая видео о часах уровня Netflix. Ах да, и ещё нужно зарабатывать на хобби, умело покупая и продавая часы.

Я прошёл этот путь: пытался устроиться на работу в часовую индустрию, написал книгу, а потом запустил собственный часовой бренд. Я всё ещё люблю часы и благодарен, что смог превратить страсть в работу. Но знаете что? Теперь это именно работа. Мне действительно нужно моё гитарное хобби для расслабления и очистки ума. Хотя я всё ещё считаю часы своим хобби, теперь испытываю похожий стресс и тревогу от работы, как когда был консультантом по поведению потребителей.

Это не жалоба; я люблю то, что делаю, и чувствую вовлечённость и страсть к работе. Это привилегия. Моя мысль в том, что это не нормальный способ воспринимать хобби. Наоборот.

Любой способ формировать своё часовое хобби — это нормально

Если вернуться к сути хобби, я считаю, что это занятие в свободное время, которое приносит радость без давления. Нет никаких требований к уровню мастерства, знаниям или достижениям. Само участие в деятельности — и есть хобби.

Когда речь о часах, это может принимать бесконечное множество форм. Читать Onewatch, не имея ни одних часов — это тоже хобби. Изучать часы, которые носили солдаты во Второй мировой войне — тоже хобби. Возиться со старинными механическими часами — хобби. Фотографировать классные часы, которые вы видите на людях — ваше часовое хобби. Коллекционировать сложные часы из драгоценных металлов — тоже ваше хобби.

Главное — вы полностью свободны формировать хобби в соответствии с вашими предпочтениями и характером. Вы не «выпускаетесь» из школы часового энтузиаста, выучив все современные референсы Rolex наизусть. Никто не скажет вам, что нужно иметь хотя бы одни часы дороже 2000 евро, чтобы считаться «настоящим коллекционером». Вы не становитесь «истинным энтузиастом», набрав столько подписчиков, что бренды начинают присылать вам бесплатные аксессуары.

Широкий взгляд

Я думаю, всё вышесказанное — следствие того, что наш мир стал более связанным, чем когда-либо. Это, безусловно, благословение, дающее возможность исследовать гораздо больше и общаться с единомышленниками по всему миру, но это имеет и обратную сторону. Когда вы воспринимаете несколько исключений как норму, контент, вызывающий онлайн-вовлечённость, начинает навязываться вам. Это не только создаёт монокультуру, но и нормализует очень специфическую форму практики часового хобби.

Я искренне надеюсь, что это не про вас. Надеюсь, что часовое хобби приносит вам радость, расслабление и позитивный настрой. Но если вы испытываете давление, стресс или даже тревогу, надеюсь, что некоторые из этих идей помогут вам найти альтернативу. Время и место для максимизации результатов обычно есть в карьере. Хобби должно быть противоположностью — своего рода клапаном сброса.

Мне интересно услышать вас, Друзья. Случалось ли вам заниматься часовым хобби так, как на самом деле вам не подходит, просто потому что казалось, что так надо? И как вы сохраняете в этом удовольствие и лёгкость? Расскажите в комментариях!