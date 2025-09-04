Furlan Marri представляет Disco Volante “Disco Diamonds Onyx”

Одним из самых неожиданных релизов прошлого года стала серия часов Disco Volante от Furlan Marri.

Три модели стильно возродили классическую форму корпуса, которую сегодня встречаешь довольно редко. Теперь Furlan Marri представляет новую модель Disco Volante на Geneva Watch Days 2025. Но это не просто новый цвет циферблата. Для модели Disco Diamonds Onyx бренд оснастил часы циферблатом из черного оникса с часовой разметкой из выращенных в лаборатории багетных бриллиантов. Звучит слишком экстравагантно? На самом деле — нет. Результат стал одним из лучших релизов Geneva Watch Days этого года.

Иногда часы не требуют долгих объяснений. Новые Furlan Marri Disco Diamonds Onyx — именно такие. Достаточно лишь внимательно взглянуть, чтобы понять: это не просто очередной Disco Volante. Три модели прошлого года выделялись на фоне множества новинок. Мы делали обзор варианта Disco Havana (мой любимый из трёх) с коричневым и матовым лососевым циферблатом. Другие две версии — синие (Celeste) и зелёные (Verde), которые теперь входят в постоянную коллекцию бренда.

Furlan Marri Disco Diamonds Onyx

Рассмотрим детали новой модели. Disco Diamonds Onyx сохранил характерный корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм с многоступенчатым безелем и скрытыми ушками, как и у первых моделей. Полностью круглый корпус имеет толщину 8,95 мм и водозащиту 50 м. Изогнутый безель и две отдельные шлифованные полосы придают сложному дизайну корпуса архитектурную выразительность. Кроме того, благодаря изогнутым скрытым ушкам часы удобно сидят на запястье и доставляют настоящее удовольствие при ношении.

Но главная новость — это, конечно, циферблат. Команда Furlan Marri отказалась от привычного двухцветного дизайна в пользу потрясающего глубокого черного циферблата из оникса. Дизайн стал значительно проще — на циферблате отсутствуют цифры. Вместо них часовые метки выполнены из выращенных в лаборатории багетных бриллиантов. Они дополняют маленький секундный субциферблат на отметке «6 часов» и двойной логотип с обозначениями, создавая изысканно сдержанную композицию. Завершают образ куполообразные часовая и минутная стрелки с вставками Super-LumiNova, плавно парящие на фоне черного оникса.

Сверхтонкий калибр ETA 7001

В основе часов лежит ультратонкий механический калибр ETA 7001 с ручным заводом. Все мосты этого 2,5-миллиметрового механизма были переработаны и украшены узором Côtes de Genève. Кроме того, калибр имеет аккуратно отполированные алмазной полировкой фаски, черную полировку и скошенные края заводного колеса и винтов, а также золотой логотип Furlan Marri. Калибр 7001 был впервые представлен Fabrique d’ébauches de Peseux SA в 1971 году. Несмотря на то, что Peseux вошла в состав ETA в 1985 году, многие поклонники часов по-прежнему называют этот механизм Peseux 7001. Он работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 42 часов. Его сверхтонкий профиль делает его идеальным выбором для элегантной серии Disco Volante.

Итоговые впечатления о Furlan Marri Disco Diamonds Onyx

Как только я увидел пресс-фотографии, сразу понял — меня ждет нечто особенное. И дело не только в красивом глубоком черном циферблате с бриллиантами. Завершающим штрихом стильного образа стал браслет из сетки в стиле «елочка». Он оснащен скользящей застежкой для удобной регулировки, изогнутыми пружинными планками и округлыми наконечниками. Покупатели также получат черный текстурированный кожаный ремешок с растительным дублением и подходящей строчкой. Хотя ремешок тоже выглядит отлично, для меня браслет поднимает часы на новый уровень. Он добавляет дополнительное измерение стиля и изящества, делая модель мгновенным фаворитом.

Новые Furlan Marri Disco Diamonds Onyx — великолепное пополнение в линейке Disco Volante. Производство ограничено, так как бренд может выпускать лишь небольшое количество экземпляров в год. При этом модель не является лимитированной серией с фиксированным максимальным тиражом. Часы будут доступны по цене 3 500 швейцарских франков (без учета налогов) напрямую от Furlan Marri. Учитывая, что цена на 1 000 франков выше, чем у обычной модели, это очень разумная надбавка. Взамен вы получаете один из моих любимых релизов этого года — и при этом совершенно неожиданный, что делает его еще более ценным.

Технические характеристики часов