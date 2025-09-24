Генри Кавилл о Longines: Почему нам всё ещё нужны часы

В путешествии Генри Кавилла в мир часов есть что-то прекрасно анахроничное.

Этот человек, который всю свою карьеру воплощал передовые технологии современного развлечения — от CGI-плаща Супермена до сложных фантастических миров «Ведьмака» — тем не менее оказался полностью очарован ремеслом XVII века, которое до сих пор процветает в швейцарских долинах. «Почти грех называть это простым», — говорит Генри Кавилл в нашем разговоре, — «но в своей сложности в ношении наручных часов есть что-то простое и чистое». Это высказывание идеально отражает как самого человека, так и бренд, который он представляет.

Долина мира

Недавний визит Кавилла на мануфактуру Longines в Сен-Имье был не просто очередной экскурсией для знаменитостей. Говоря с искренним восхищением, он описывает, как въезжал в «швейцарскую долину летом», которая казалась «буквально вырванной из сказки». Здесь всего одна железная дорога, одна дорога, а крутые горные склоны создают узкий коридор спокойствия. Но настоящая магия происходила внутри мануфактуры. «Там царила настоящая атмосфера покоя», — вспоминает он. — «Было тихо и спокойно… а когда заходишь в мастерскую, это ощущение становится ещё сильнее».

Актёру выпала редкая возможность принять участие в самом процессе создания часов — он собирал стрелки и эмалевые циферблаты, вставляя их в корпуса на одном из этапов производства. «Каждая задача — это не простая задача», — отмечает он. — «Независимо от того, за каким столом ты сидишь, требуется серьёзная концентрация. Я думал о том, как это для меня — когда я целый день рисую, я выматываюсь из-за того, насколько нужно быть сосредоточенным. А эти люди делают это каждый день, целыми днями».

Человеческий фактор

Что больше всего поразило Генри Кавилла, так это не точные механизмы или безупречные лабораторные условия (с халатами и бахилами, чтобы ни один волос Супермена случайно не попал в чьё-то изделие). Главное — это люди.

«Меня действительно поразил уровень страсти у всех, кто там работает», — говорит он. — «Это не были скучающие люди, которые просто встречают очередного посетителя. Это было скорее: „Кто-то пришёл, и как здорово, что мы можем показать им, чем занимаемся“».

Этот энтузиазм распространяется и на отдел наследия, где мастера восстанавливают винтажные часы, используя уникальный архив оригинальных деталей, датируемых до 1900 года, с серийными номерами и документацией на каждое изделие. «Это просто поражает — какой объём работы они выполняют», — восхищается Кавилл.

Бренд, который касается жизни

В отличие от многих люксовых часовых брендов, сохраняющих ауру исключительности, Longines всегда оставался удивительно доступным. «Кажется, у каждого есть своя связь с Longines, потому что это не бренд только для элиты и богатых», — отмечаю я, вспоминая своё посещение невероятных архивов мануфактуры.

Для Генри Кавилла же первое настоящее знакомство с брендом произошло через его амбассадорство. «Удивительно, но мои первые воспоминания связаны с разговорами с представителями Longines», — признаётся он, хотя ранее он сталкивался с брендом на соревнованиях по конкуру, которые Longines спонсирует, и через хронометраж. Что его особенно тронуло, так это то, что Longines назван не в честь основателя, а в честь «длинных полей, длинных лугов, на которых была построена мастерская». «В этом есть что-то действительно особенное. Это не кричит об эго — это говорит о чём-то гораздо более важном».

Что на запястье у Генри Кавилла?

В настоящее время в ротации часов Кавилла — Spirit Zulu Time («Я ношу их чаще, чем остальные часы»), Master Collection GMT из розового золота и желанный Ultra-Chron Carbon. «Это довольно широкий спектр стилей, и я всё ещё глубоко погружаюсь в это», — говорит он. — «Мне просто очень нравится это путешествие».

Когда его спрашивают о создании собственных часов, Кавилл склоняется к «сдержанной элегантности» — в стиле Master Collection GMT, а не более спортивного Ultra-Chron. Хотя он быстро добавляет: «Наверное, мне нужно много времени, чтобы принять все правильные решения» — говорит настоящий поклонник часового искусства.

Почему мы всё ещё носим часы

В эпоху, когда телефоны показывают время, отправляют письма и создают бесконечный цифровой шум, почему мы всё ещё носим механические устройства на запястьях? Ответ Кавилла одновременно практичен и философичен.

«Есть что-то приятное в том, чтобы просто поднять запястье и увидеть нечто красивое», — объясняет он. — «Вот и всё — не нужно доставать телефон из кармана. А когда достаёшь телефон, видишь все письма, которые у тебя есть. И начинаешь думать о них, а не о чём-то другом». Речь о фокусе, о том, чтобы прорваться сквозь шум. «Как бы ни были прекрасны смартфоны, они создают много шума — и в переносном, и в прямом смысле».

«Заболевание» начинается

Когда я говорю, что у Кавилла все признаки того, что он становится страстным коллекционером часов, и оцениваю его энтузиазм на «высокие восемь баллов и выше», он не возражает. «Думаю, я тоже окажусь в высоких восьмёрках», — смеётся он. — «У меня огромное преимущество — очень близкие отношения с Longines. И я собираюсь использовать это по максимуму, чтобы узнать каждую мелочь… и уже открываю для себя удивительные детали, особенно в часах Spirit Zulu Time. Там есть скрытые элементы, которые меня действительно забавляют».

Следите за новостями

Наш разговор заканчивается обещанием Кавилла, которое можно понимать и буквально, и метафорически. Говоря о своём будущем как часового энтузиаста, он произносит, возможно, лучший часовой каламбур: «Если позволите шутку, watch this space» (в переводе — «следите за этим пространством» и одновременно «следите за часами»). Это достойное завершение от актёра, который нашёл что-то по-настоящему значимое на пересечении мастерства, традиций и тихой точности.

В мире CGI-спектаклей и цифрового шума есть нечто глубоко притягательное в механической поэзии, которая тикает у вас на запястье. А с загадочными проектами Warhammer и углубляющимися отношениями с швейцарским часовым искусством, путешествие Генри Кавилла в мир часов только начинается. Мы будем наблюдать — каламбур абсолютно уместен.