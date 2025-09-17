Gerald Charles Masterlink с инкрустацией драгоценными камнями

Gerald Charles представляет яркое обновление своей знаковой модели — Masterlink Gem-Set.

Впервые в истории дома используется техника инкрустации драгоценными камнями, которая добавляет яркие цвета асимметричному корпусу и интегрированному браслету, определяющим дизайн модели.

Новая Gerald Charles Masterlink Gem-Set выпускается в трёх версиях, каждая из которых ограничена 10 экземплярами. Приглашаю вас ознакомиться с ними поближе!

История Gerald Charles Masterlink

Коллекция Masterlink напрямую связана с моделью Sarawak 2007 года — уникальным заказом, созданным Жераром Женто для королевской семьи Саравака. Часы были щедро украшены бриллиантами и рубинами и оценивались более чем в 1 миллион евро.

С появлением Masterlink в каталоге Gerald Charles дом впервые сделал доступным для широкой публики асимметричный интегрированный дизайн Женто. Характерная «улыбка» на отметке 6 часов и браслет, плавно переходящий в корпус, превратили эксцентричный Sarawak в более носибельные формальные спортивные часы.

Новая Gerald Charles Masterlink Gem-Set

Gerald Charles Masterlink Gem-Set берёт наследие модели и поднимает его на новый уровень благодаря инкрустации драгоценными камнями. Безель выполнен из белого золота и украшен 60 камнями багетной огранки — синими или красными сапфирами либо яркими зелёными цаворитами.

Особенность этих часов — техника невидимой инкрустации. Каждый камень индивидуально огранён под асимметричную форму Masterlink, без видимых металлических вставок между ними. Это не только усиливает блеск камней, но и является впечатляющим техническим достижением, учитывая минимальную площадь металла.

В результате часы теряют часть сдержанности «обычного» Masterlink, приобретая яркие цвета и жизнерадостность. Эти часы не для слабонервных!

Технические характеристики Gerald Charles Masterlink Gem-Set

Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали 316L с сочетанием сатинированной и полированной отделки. Размер корпуса — 38 мм в квадрате при толщине всего 7,99 мм, что сохраняет элегантную тонкость. Водонепроницаемость 100 м гарантирует универсальность и готовность к повседневному использованию. Интегрированный браслет оснащён скрытыми винтами, складной застёжкой и тонкими эргономичными регулировками для максимального комфорта.

Серебристый циферблат имеет двухуровневую конструкцию с вертикальной солнечной отделкой и нанесёнными вертикальными полосками, а не вырезанными или штампованными. Часовые метки выполнены из 13 камней багетной огранки, соответствующих цвету безеля, а скелетонизированные стрелки-батоны завершают образ.

Внутри установлен калибр Gerald Charles 1.0 — ультратонкий автоматический механизм производства Vaucher с микро-ротором. Толщина механизма всего 2,67 мм, запас хода — 50 часов, частота — 3 Гц. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки и украшен гильошированием, полосами Женевы и круговым зернением. Тёмные пластины и чистые линии придают ему современный вид.

Первые впечатления от Gerald Charles Masterlink Gem-Set

Постоянные читатели знают, что я предпочитаю простые модели базового уровня. Поэтому Gerald Charles Masterlink Gem-Set, казалось бы, не должен был меня заинтересовать. Тем не менее, модель произвела на меня хорошее впечатление. Гладкий, монохромный базовый дизайн отлично сочетается с сапфирами и цаворитами.

Думаю, дело в контрасте. Камни выделяются не только цветом, но и текстурой. Часто подобные часы выглядят перегруженными или искусственными, но здесь этого нет. Учитывая, что Gerald Charles Masterlink уже является выбором для тех, кто ищет что-то необычное, я могу представить эти часы на запястьях эксцентричных коллекционеров. Кстати, мне нравится дизайн без римских цифр — приятный бонус в версиях с инкрустацией.

Я уже упоминал, что эти часы не для слабонервных. Лично я слишком интровертирован, чтобы быть целевой аудиторией для такого «драгоценного» аксессуара. Однако объективно считаю, что в категории высококлассных часов с инкрустацией они выполнены очень достойно. Уверен, что все 30 экземпляров быстро найдут своих восторженных поклонников среди энтузиастов Gerald Charles.

Что вы думаете о новой Gerald Charles Masterlink Gem-Set? Делитесь мнением в комментариях!