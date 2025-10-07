Бренды часов постоянно отмечают юбилеи, но лично я считаю, что полвека — это действительно значимая дата.

В 1975 году была впервые представлена модель Girard-Perregaux Laureato, появившаяся как раз между двумя часами, с которыми её чаще всего сравнивают — Audemars Piguet Royal Oak (1972) и Patek Philippe Nautilus (1976). Laureato выделялась стильным спортивным дизайном и, что особенно важно, использовала кварцевый калибр для максимальной точности. В то время, когда большинство швейцарских брендов боялись будущего, Girard-Perregaux приняла вызов.

Я упоминаю это, потому что сегодня бренд представляет Laureato FIFTY, посвящённые 50-летию, пожалуй, самой знаковой коллекции, с двухцветным дизайном, отдающим дань оригиналу 1975 года, а также с новым фирменным механизмом GP4800, который поднимает эстетику и точность часов на новый уровень.

Корпус

Laureato FIFTY дебютирует не только с новым калибром, но и с новым размером корпуса в линейке. Ранее в современном каталоге были доступны варианты 38 мм и 42 мм. Теперь же представлен более тонкий корпус диаметром 39 мм и толщиной всего 9,8 мм (для сравнения: это на 0,2 мм тоньше корпуса 38 мм и почти на 1 мм тоньше корпуса 42 мм).

На запястье часы ощущаются великолепно спортивными и в то же время тонкими, а скошенные ушки отлично облегают даже моё небольшое запястье 16,5 см. Отделка корпуса выполнена на высшем уровне: нержавеющая сталь и 3N жёлтое золото красиво сатинированы и отполированы. Выше можно увидеть широкую фаску корпуса и богатую горизонтальную сатинировку, а смешанные отделки многофасеточного золотого безеля и платформы безеля выглядят превосходно. Несмотря на элегантный вид, стоит отметить, что этот корпус 39 мм получил на 50 метров большую водонепроницаемость — теперь она составляет 150 метров, дополнительно защищённая завинчивающейся заводной головкой.

Циферблат

Двухцветный дизайн часов отсылает к оригиналу 1975 года, как и серый циферблат с текстурой clous de Paris. Три центральные стрелки и накладные часовые индексы выполнены из 3N золота, а приподнятое внешнее кольцо с минутной разметкой с солнечным шлифом окрашено в соответствующий золотой цвет. Часовые индексы, а также часовая и минутная стрелки заполнены люминесцентным составом Super-LumiNova для видимости в темноте. На позиции «3 часа» расположено идеально подобранное по цвету окошко даты, которое гармонично вписывается в циферблат и при этом остаётся хорошо читаемым. Внимательные наблюдатели также заметят, что на позиции «12 часов» больше нет накладного логотипа «GP» — его заменили двойными метками для лучшей визуальной гармонии, что также позволило получить полный набор люминисцирующих накладных часовых индексов.

Браслет

Незаметное, но важное улучшение — новый браслет Girard-Perregaux Laureato FIFTY. Он выполнен в привычном формате с сатинированными H-образными звеньями, соединёнными широкими прямоугольными элементами с зеркальной полировкой для контраста. Однако Girard-Perregaux сделали эти звенья чуть более компактными.

Самое значительное улучшение — новая бабочка-застёжка с микрорегулировкой на 4 мм: по 2 мм с каждой стороны застёжки, которые можно удлинять или укорачивать в любой момент. Хотя некоторым может не понравиться видимый зазор при удлинении звена, мне очень понравилось, что застёжка остаётся такой же тонкой, как и браслет. И, опять же, богатая сатинировка и широкие фаски, переходящие от корпуса к браслету, выглядят безупречно.

Механизм

Главная звезда — новый механизм GP4800, дебютирующий в этих часах. Это автоматический калибр с запасом хода 55 часов, который, на мой взгляд, значительно улучшил красоту, видимую через прозрачную заднюю крышку. Я не говорю, что механизмы в Laureato 38 мм и 42 мм плохи, но этот калибр действительно заполняет заднюю крышку и имеет обновлённую архитектуру, которая кажется менее стандартной и очень характерной для Girard-Perregaux. Он обладает десятью различными видами отделки на платине, мостах и ажурном золотом роторе, включая пескоструйную обработку, круговое зернение, вертикальные полосы (в отличие от круговых на предыдущих калибрах), алмазную фаску и микрополировку винтов, а также другие декоративные элементы.

Конструктивно дизайн калибра вдохновлён фирменным дизайном «Трёх мостов» бренда, который существует с 1867 года, что особенно заметно на новом ажурном массивном золотом роторе, открывающем лучший обзор механизма. Калибр получил полный балансный мост (его форма также вдохновлена логотипом бренда и дизайном «Трёх мостов») и оснащён балансом с переменной инерцией, что повышает точность по сравнению с традиционными методами. Четыре винта из белого золота на балансе позволяют часовщикам более точно регулировать механизм, а также повышают его ударопрочность. Кроме того, GP4800 впервые оснащён кремниевым спуском, значительно повышающим устойчивость к магнитным полям.

Вердикт

Мне очень, очень не хотелось отдавать эти часы обратно. К счастью, я также не хотел иметь проблем с законом, так что не волнуйтесь — я не скрываюсь от властей. Шутки в сторону, это безусловно мои новые любимые Laureato в современном каталоге. На самом деле, они определённо занимают верхнюю строчку в моём списке любимых часов с интегрированным браслетом на рынке сегодня.

Для меня они отвечают всем требованиям. Часы идеально подошли по размеру и посадке, что во многом заслуга новой застёжки с микрорегулировкой и усовершенствованных пропорций корпуса и браслета. Серый циферблат — отличный выбор, создающий модный монохромный образ, который стратегически разбавлен и сбалансирован акцентами из 3N жёлтого золота. Обычно двухцветные часы вызывают сомнения на современном рынке, где предпочитают полностью стальные модели. Но я считаю, что если бы эта модель была полностью стальной с нынешним серым циферблатом, она выглядела бы слишком просто. Двухцветность не только создаёт связь с 1975 годом, но и обогащает характер часов и их визуальное воздействие.

Я не питаю иллюзий, что запас хода в 55 часов — это рекорд: это всего на 9 часов больше, чем у GP03300 в Laureato 38 мм, и всего на 1 час больше, чем у GP01800 в Laureato 42 мм. Но GP4800 имеет полный балансный мост, которого нет у упомянутых калибров, и действительно кажется созданным специально для этих часов. Как я уже говорил, GP03300 и GP01800 выглядят хорошо, но новый GP4800 выглядит великолепно и эстетически соперничает с механизмами из «Святой Троицы» часового мира. При ограниченном выпуске в 200 экземпляров и цене в 28 320 долларов США, к сожалению, я вряд ли успею накопить нужную сумму. Но если бы мог — обязательно добавил бы эти часы в свою коллекцию.

Тем, кто может усомниться в цене, я бы напомнил, что 39-миллиметровый Royal Oak «Jumbo» из стали стоит почти на 10 000 долларов дороже. При этом механизм GP4800, по крайней мере визуально, не уступает калибру 7121 в Jumbo, а технически даже превосходит его благодаря трём дополнительным часам запаса хода и антимагнитному кремниевому спуску. Корпус Laureato FIFTY того же диаметра 39 мм, хоть и на 1,7 мм толще, обладает водонепроницаемостью 150 метров — это значительно спокойнее для тех, кто хочет плавать в часах. Вероятно, любой был бы рад иметь любую из этих моделей, но с точки зрения характеристик и посадки я бы искренне выбрал Laureato FIFTY.

Цена и доступность Girard-Perregaux Laureato FIFTY

Girard-Perregaux Laureato FIFTY доступен сейчас в ограниченном выпуске 200 экземпляров. Цена: 28 320 долларов США.