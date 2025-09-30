Girard-Perregaux Laureato | ИКОНЫ ЧАСОВОГО МИРА

Я давно восхищаюсь Girard‑Perregaux.

Будучи бывшим владельцем Laureato Skeleton, могу поручиться за качество корпуса и отделки механизма — несмотря на то, что на вторичном рынке эта модель часто торгуется значительно дешевле своих конкурентов с интегрированным браслетом, таких как Nautilus от Patek Philippe и Royal Oak от Audemars Piguet. В итоге я продал свои часы, чтобы познакомиться с другими моделями, но Laureato, который я знал, остаётся, даже под лупой, изделием, которое с комфортом может стоять в одном ряду с этими эталонами мастерства.

Laureato принадлежит к небольшой группе часов с интегрированным браслетом, которые в 1970-х годах изменили дизайн роскошных часов. Особенность модели — не только профиль: восьмиугольный безель на круглом основании над корпусом в форме бочонка, но и то, как она отражает приоритеты Дома, который её создал. Girard‑Perregaux всегда рассматривал механизм как центр дизайна — философия, уходящая корнями в XIX век и знаменитые «Три моста», и поддерживаемая необычайно интегрированной производственной культурой. Давайте погрузимся в историю Laureato (и Girard-Perregaux), чтобы понять, почему эта модель остаётся столь привлекательной и по сей день.

Производственная идентичность, предшествующая 1970-м годам

В 1867 году Констант Жирар представил турбийон, в котором барабан, передача и баланс были выстроены под тремя параллельными мостами. Такая конструкция делала механизм читаемым как композицию, а не скрытым набором деталей. Мосты перестали быть анонимными креплениями и стали визуальной структурой — проявлением симметрии и ритма. «La Esmeralda», позднее воплощение этой идеи, получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже 1889 года, а Girard‑Perregaux в 1884 году подал заявку на патент в США, чтобы защитить архитектуру механизма. Важно отметить, что этот подход отличается от скелетонизации. Скелетонизация удаляет материал, чтобы показать существующую компоновку; же Констант Жирар решил сделать саму компоновку видимой.

Этот приоритет механизма отражает и организацию компании. Предприятие Жан-Франсуа Ботта, основанное в 1791 году, объединяло дизайн, изготовление корпусов, циферблатов и производство калибров под одной крышей — масштаб, необычный для того времени. В швейцарской индустрии, основанной в основном на этальбаж — координации специалистов через сеть поставщиков — интегрированная модель Ботта выделялась. Эта позиция сохранилась и в современную эпоху: автоматические калибры GP3100 (1994) и GP3300 (1998) — примеры долговечных архитектур, рассчитанных на продолжительную службу, а GP3300 с 2003 года оснащает различные модели Laureato. Girard‑Perregaux также поставляет механизмы другим престижным брендам, подчеркивая двойственную идентичность как полного часового производителя и производителя механизмов.

Более поздние вехи — высокочастотный механизм 36 000 полуколебаний в час 1965 года и Constant Escapement 2013 года — мало влияют на повседневный дизайн Laureato, но важны как контекст. Они демонстрируют Дом, который рассматривает регулятор, передачу энергии и эффективность как вопросы дизайна, а не только техники. Это сочетание эстетики и механики пронизывает коммуникации Girard‑Perregaux и формирует современное восприятие Laureato.

1970-е: дизайн и авторство

К началу 1970-х годов более чёткие геометрические формы и индустриальные материалы проникли из архитектуры и транспорта в повседневные предметы. В часах интегрированный браслет стал и инструментом дизайна, и символом современности. На этом фоне Girard‑Perregaux позиционирует Laureato как модель, созданную внутри компании, подчёркивая отличие: дизайн разработан in-house. Бренд отвергает широко распространённое приписывание авторства итальянскому архитектору Адольфо Наталини и вместо этого указывает на анонимного внутреннего дизайнера. Это внутреннее авторство — ключевой элемент истории, подтверждающий, что Laureato с самого начала была и разработана, и оснащена механизмом одной мануфактурой.

В 1975 году появилась модель, сочетающая три геометрические формы: восьмиугольный безель на круглом основании, оба расположены на корпусе в форме бочонка. Браслет был неотъемлемой частью дизайна — визуально и эргономично — так что корпус и звенья воспринимались как единый объект. Циферблат с узором clous de Paris, стрелки-батоны и часовые метки-батоны формировали стандартный облик. Язык дизайна был архитектурным, но смягчённым, а часы задумывались для ношения, а не только для показа.

Отделка следовала тому же принципу. Сталь обрабатывали «как драгоценный металл», чередуя матовые и полированные поверхности. Говорят, что ранние прототипы изготавливались из белого золота для упрощения разработки перед началом производства стали — одна из причин, почему, вопреки ожиданиям, ранние стальные Laureato могли стоить дороже некоторых золотых моделей. Главное здесь не цена, а подход: переходы между поверхностями рассматривались как ключевой элемент дизайна, а не как второстепенный.

Другим важным решением стал выбор механизма. Girard‑Perregaux закрепил Laureato в рамках собственной независимой программы кварцевых часов. Компания создала специализированное электронное исследовательское подразделение в 1966 году и в 1971 году представила калибр GP350 — кварцевый механизм с частотой 32 768 Гц, ставшей универсальным стандартом для кварцевых часов. Через два года после запуска Laureato Girard‑Perregaux владел значительной долей патентов на кварцевые технологии, зарегистрированных в швейцарском хронометрическом органе. Первая модель Laureato использовала усовершенствованный, уменьшенный кварцевый механизм с сертификатом COSC. Иными словами, модель отвечала двум ключевым требованиям эпохи: новому интегрированному дизайну и высокой точности.

Название соответствует концепции. Laureato — итальянское слово, означающее «выпускник», от латинского laureatus («увенчанный лаврами»). Запущенные в Италии, часы несли коннотацию успешного завершения — что идеально подходило для кварцевого хронометра, появившегося в период технологического перехода.

1980-е: функции и доработка браслета

После установления основных кодов Laureato развивался через корректировки, а не радикальные изменения. Второе поколение, появившееся около 1984 года, сосредоточилось на практических обновлениях. В браслет добавили дополнительные звенья, а ширина звеньев была уменьшена — изменения, которые помогли улучшить посадку часов, которые никогда не позиционировались как строго мужские или женские. В этот период появились календарные функции — способ продемонстрировать возможности кварца, не нарушая эстетику интегрированного браслета. Общий силуэт остался неизменным, а детали выполняли основную работу.

1990-е: возвращение механики

К середине 1990-х интерес к механическим часам возродился. В 1995 году Girard‑Perregaux представил первый автоматический Laureato. Морфология браслета изменилась параллельно: звенья приобрели слегка коническую форму, перекликавшуюся с текстурой циферблата clous de Paris, усиливая ощущение единства корпуса и циферблата. На заднем плане появились тонкие и надёжные автоматические калибры GP3100 (1994) и GP3300 (1998); с 2003 года GP3300 оснащает множество моделей Laureato.

Конец 1990-х — 2010-е: Мосты и спортивное направление

Архитектура механизма, начатая в XIX веке, вернулась в Laureato в конце 1990-х в ярком выражении. Турбийоны с золотыми мостами (1997), сапфировыми мостами (2006) и мостами из шпинели (2012) вновь привнесли язык «Трёх мостов» в интегрированный корпус. Очевидно, что Girard‑Perregaux хотел, чтобы архитектура корпуса отражала видимую архитектуру механизма. В то же время поколение Evo3 придало платформе более спортивный характер — более массивный и тяжёлый вид — что соответствовало общим тенденциям 2000-х годов. В 2016 году, к 225-летию мануфактуры, произошла переоценка дизайна в сторону более чётких и сбалансированных линий.

С 2017 года Laureato рассматривается не как единичная модель, а как платформа, охватывающая разные размеры, металлы и включающая отдельные высокосложные версии.

Отделка и производственная практика как часть идентичности

Отделка — тихая, но постоянная тема в истории Laureato. Историческая заметка о ранних прототипах из белого золота (для упрощения обработки) и утверждение, что некоторые стальные модели стоили дороже золотых, имеют смысл в этом контексте: сложность заключается в чередовании отделок и аккуратном переходе между ними на сложном корпусе и браслете.

Та же акцентуация проявляется и в отделке механизмов. Автоматические калибры Laureato обычно демонстрируют широкий спектр декора — прямые и круговые полосы côtes de Genève, перляж, фаски, улитки, сатинированные поверхности, зеркально отполированные винты и чёткие гравировки — при этом многие операции выполняются вручную. Важно не то, что такие отделки уникальны для Girard‑Perregaux, а то, что мануфактура рассматривает их как обязательную часть Laureato, независимо от типа механизма. Этот выбор гармонирует с более широкой самоидентификацией бренда как Дома, где дизайн и механизм неразделимы.

Заключительные мысли

История Laureato — это история целостности: решение Girard‑Perregaux XIX века рассматривать механизм как видимую архитектуру заложило основу дизайна изнутри наружу, которая до сих пор лежит в основе модели. Это наследие, в сочетании с долгой традицией интегрированного производства, способного согласовывать корпус, браслет и калибр, объясняет, почему геометрия «восьмиугольник на круге» воспринимается как единый, продуманный объект, а не просто стиль, наложенный на корпус.

На фоне тенденции 1970-х к интегрированным браслетам Laureato выделяется своим внутренним авторством, кварцевым хронометрическим механизмом, разработанным в рамках независимой программы GP с частотой 32 768 Гц, и отделкой, которая обращается со сталью как с драгоценным металлом. В последующих обновлениях — доработках браслета в 1980-х, первом автомате в 1995 году и изменениях пропорций — силуэт оставался узнаваемым, что и объясняет, почему модель остаётся мгновенно узнаваемой, не повышая голос.