Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date: экспертный обзор и характеристики

Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date — один из самых узнаваемых хронографов на рынке.

Несмотря на то, что модель была представлена в 2014 году, она продолжает выделяться среди множества похожих люксовых часов. Благодаря смелому ретро-дизайну часы остаются актуальным выбором. В этом обзоре мы рассмотрим две новые лимитированные версии в фиолетовом и лаймовом цветах.

История коллекции Seventies и особенности дизайна

Коллекция Seventies от Glashütte Original была впервые представлена в 2011 году с моделями только с функцией времени. Хронографы с панорамной датой появились спустя три года — в 2014 году. Они кардинально отличались от популярных в то время круглых моделей. Первоначально я относился к ним с осторожностью, но спустя более десяти лет могу уверенно сказать, что дизайн выдержал испытание временем. Эти часы отличаются элегантностью и выразительным корпусом в стиле ретро. Новые версии сохраняют премиальный статус, добавляя яркие цвета.

Корпус и браслет: технические характеристики

Новые цвета представлены в уже знакомом корпусе из нержавеющей стали. Диаметр корпуса составляет 40 мм, общая длина с интегрированными звеньями — 50,2 мм, толщина — 14,1 мм. Корпус оснащён завинчивающейся заводной головкой, что обеспечивает водозащиту до 10 бар (100 метров).

Для удобства и комфорта предлагается спортивный браслет с полированной и матовой отделкой, оснащённый раскладывающейся застёжкой с кнопками и микронастройкой. Для любителей более сдержанного стиля доступен чёрный резиновый ремешок с раскладывающейся застёжкой.

Дизайн циферблата: два ярких варианта

Новые Seventies Chronograph представлены в двух цветах: фиолетовом (Plasma) и лаймовом (Fusion). Оба циферблата лакированные, с нанесёнными индексами, заполненными люминесцентным составом Super-LumiNova. С первого взгляда часы выглядят симметрично и легко читаются. При более внимательном рассмотрении видны три выреза на циферблате с аккуратной фаской, открывающие доступ к дополнительным функциям — это подчёркивает, что перед нами не просто стандартный хронограф.

Функциональность и дополнительные индикаторы

Каждый хронограф оснащён двумя чёрными вспомогательными циферблатами. Левый — для секундной стрелки и индикатора запаса хода, правый — 30-минутный счётчик. Над центром расположен дугообразный окошко с 12-часовым счётчиком, что встречается редко в современных часах. В нижней части циферблата находится фирменный двойной панорамный индикатор даты с белыми цифрами на чёрном фоне. Ещё одна важная функция — flyback, активируемая нажатием нижней кнопки при работающем хронографе.

Механизм Glashütte Original калибра 37-02

Как и большинство моделей Glashütte Original, Seventies Chronograph оснащён прозрачной задней крышкой, демонстрирующей автоматический механизм 37-02 с колонным колесом и ротором с 21-каратным золотым грузом. Механизм украшен тонкой полосчатой отделкой и гравировкой золотыми буквами. Частота колебаний баланса — 28 800 полуколебаний в час (4 Гц), запас хода — минимум 70 часов, используется кремниевая спираль баланса. Работа механизма плавная и надёжная.

Впечатления от ношения и эргономика

Seventies Chronograph Panorama Date обладает заметным присутствием на запястье, особенно в ярких лимитированных цветах. Корпус хорошо сидит на запястьях среднего и большого размера, хотя мог бы быть тоньше. Браслет отличается высоким уровнем комфорта и качественной отделкой. Резиновый ремешок делает часы визуально чуть компактнее и придаёт спортивный вид, не снижая статусности модели. Благодаря уникальной форме корпуса часы выделяются среди конкурентов и напоминают винтажные модели Heuer Silverstone.

Цена и доступность лимитированных версий

Glashütte Original выпустила обе версии — Fusion и Plasma — лимитированным тиражом по 100 экземпляров каждой. Они доступны как на чёрном резиновом ремешке, так и на стальном браслете. Цена на модели с резиновым ремешком составляет €15 900 / $16 300 / £13 300, с браслетом — €17 100 / $17 300 / £14 400. Это позиционирует часы в сегменте люксовых хронографов, сравнимых с такими моделями, как Rolex Daytona, хотя формы и стилистика существенно различаются. Glashütte Original предлагает уникальный продукт с впечатляющим механизмом и оригинальным дизайном.

Технические характеристики Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date

Параметр Описание Модель Seventies Chronograph Panorama Date Референс 1-37-02-20-02-70 (Plasma) / 1-37-02-19-02-63 (Fusion) Циферблат Фиолетовый (Plasma) или лаймовый (Fusion), лакированный, нанесённые индексы с Super-LumiNova, два чёрных субциферблата, окна даты и 12-часового счётчика Материал корпуса Нержавеющая сталь Размеры корпуса Диаметр 40 мм × длина 50,2 мм (с интегрированными звеньями) × толщина 14,1 мм Задняя крышка Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, закреплена восемью винтами Механизм Glashütte Original 37-02: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, 28 800 полуколебаний/час, запас хода 70 часов, 43 камня, кремниевая спираль, 21К золотой груз на роторе Водозащита 10 бар (100 метров) Ремешок Трёхрядный стальной браслет с раскладывающейся застёжкой и микронастройкой или чёрный резиновый ремешок с кнопочной застёжкой Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка, панорамная дата, flyback-хронограф (30-минутный и 12-часовой счётчики, центральная секундная стрелка), индикатор запаса хода Цена €15 900 / $16 300 / £13 300 (резиновый ремешок) / €17 100 / $17 300 / £14 400 (стальной браслет) Особенности Лимитированная серия по 100 экземпляров каждой модели

Данные часы представляют собой интересное сочетание ретро-дизайна и современных технических решений, что делает их привлекательным выбором для коллекционеров и ценителей уникальных хронографов.