Glashütte Original запечатлевает звездные ночи Гласхютте в юбилейной модели PanoMaticLunar

Отправьтесь в путешествие во времени на 180 лет назад в маленький саксонский городок Гласхютте.

На первый взгляд, город может выглядеть почти так же, как и сегодня: многие здания, в которых кипела жизнь во времена зарождения часового производства в Гласхютте, продолжают использоваться и по сей день. Когда наступает темнота, картина меняется — ночное небо превращается в калейдоскоп звезд, чье сияние не тускнеет под светом электрических ламп. Для первых часовщиков Гласхютте звезды были не просто красивым зрелищем — они служили ориентиром для калибровки часов и механизмов. Сегодня Glashütte Original отмечает 180-летие часового дела в Гласхютте и отдает дань уважения первым мастерам и темным ночам города с помощью юбилейной модели PanoMaticLunar с корпусом из платины, авантюриновым циферблатом и индикатором фаз Луны.

Звезды как первые часы человечества

Когда мы думаем о том, как наши предки отслеживали время, в голову приходят солнечные часы и часы с тенью, однако на протяжении как минимум 4000 лет люди также ориентировались на звезды. Например, в северном полушарии можно использовать линию между Большой Медведицей и Полярной звездой в качестве часовой стрелки, которая вращается против часовой стрелки вокруг Полярной звезды, создавая подобие часов с Северной звездой в центре.

Для первых часовщиков Glashütte Original этот астрономический «часы» служили приблизительным инструментом для калибровки своих механизмов. Точность была невысокой, но использовались доступные средства. Однако точность механизмов Glashütte Original требовала более высокой точности, чем могли дать звезды. Переломным моментом стал телеграф — новое средство высокоскоростной связи, связавшее Гласхютте с обсерваторией в Берлине и позволившее часовщикам получать точный сигнал времени раз в неделю. Хотя сегодня звезды уже не используются для настройки времени, а масляные лампы уступили место электрическим, звездное небо над Гласхютте продолжает вдохновлять мастеров из поколения в поколение.

Авантюрин — сияние звездного неба

Известный своим мерцающим блеском и глубокими индиговыми оттенками, напоминающими мерцание звезд в безлунную ночь, авантюрин стал естественным выбором для создания юбилейной модели с небесной тематикой. Авантюрин — это природный кварцит, а венецианские стеклодувы XVII века изобрели особое сверкающее стекло с таким же названием. Также известное как «золотое стекло» (goldstone), оно производится в атмосфере с низким содержанием кислорода и доводится до гладкой полировки, которая придает ему характерный блеск. Трудно представить более подходящий фон для индикатора фаз Луны.

Корпус из платины — символ ценности

Для такого значимого юбилея Glashütte Original выбрала драгоценный металл для корпуса этой специальной модели. Корпус диаметром 40 мм, отполированный до высокого блеска, выполнен из платины, что подчеркивает глубокий синий цвет циферблата. Еще больше драгоценных металлов можно найти в деталях: стрелки часов и минут на смещенном циферблате, а также накладные часовые метки выполнены из белого золота.

Дизайн и функции PanoMaticLunar Anniversary Edition

Юбилейная модель PanoMaticLunar сохраняет все характерные черты фирменной линии Glashütte Original. Асимметричная компоновка включает часы и минуты на отметке «10 часов», с дополнительным счетчиком секунд чуть ниже. На позиции «4 часа» расположен крупный индикатор Panorama Date, а чуть выше — элемент, завершающий звездную ночь авантюринового циферблата: индикатор фаз Луны из перламутра.

Механизм — сердце часов

Красота PanoMaticLunar Anniversary Edition не ограничивается циферблатом — переверните часы, и вы увидите не менее впечатляющий механизм: собственный автоматический калибр 92 от Glashütte Original. Калибр 92 — один из новейших механизмов бренда, оснащенный силиконовой балансировочной пружиной, которая компенсирует температурные изменения и устойчива к магнитным полям. Частота колебаний составляет 28 800 полуколебаний в час, а запас хода достигает впечатляющих 100 часов.

Поскольку часы произведены в Гласхютте, они украшены традиционными элементами отделки: гласхюттскими полосками на гальванизированной серой трехчетвертной платине и множеством мелких деталей, которые делают механизмы Glashütte Original столь ценными. И, конечно, каждые часы собираются, отделываются и регулируются вручную в мастерских Glashütte Original.

Доступность и цена

Юбилейная модель PanoMaticLunar уже доступна в бутиках Glashütte Original и у избранных ритейлеров. Выпуск ограничен всего 180 экземплярами, цена каждой — 39 500 долларов США. Часы предлагаются на кожаном или синтетическом ремешке.