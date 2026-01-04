Глубокий анализ прошлого, настоящего и будущего Hublot

Главная » Обзор часов

Я коллекционирую часы более десяти лет — достаточно долго, чтобы перестать обращать внимание на модные тенденции или чужое мнение о том, что у меня на запястье, и сосредоточиться на покупке того, что мне действительно нравится и что я могу себе позволить.

Раньше было иначе. В студенческие годы я полностью отвергал Hublot, считая этот бренд выбором людей с избыточным капиталом и недостатком интереса к часовому делу. Сегодня же Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon — моя любимая модель в коллекции из восьми часов.

Для меня она воплощает философию бренда «The Art of Fusion» («Искусство слияния») в одном объекте: корпус из матового карбона — осязаемое выражение экспериментов Hublot с материалами, а форма тоно — визуально привлекательный дизайн, который не надоедает, независимо от частоты ношения. Это игривый, экстравертный контрапункт более привычным моделям Rolex в моей коллекции, выполненный из нестандартных материалов и оснащённый историческим механизмом на базе Zenith El Primero, красиво скелетонизированным и открытым для обозрения с лицевой стороны. Этот путь — от полного неприятия Hublot до превращения его в эмоциональный центр коллекции — кажется подходящей отправной точкой для глубокого анализа того, как этот молодой и часто спорный бренд превратился в один из самых обсуждаемых в современной часовой индустрии.

Содержание
  1. От иллюминаторов и резиновых ремешков: революционные начала Hublot
  2. «Искусство слияния» и эпоха Big Bang
  3. Алхимия материалов
  4. Magic Gold: преодоление ограничений золота
  5. Цветная керамика и Magic Ceramic
  6. Сапфир и SAXEM: прозрачность как дизайнерский выбор
  7. Механизмы как архитектура
  8. Unico: интегрированный хронограф для демонстрации
  9. Meca-10 и часы с большим запасом хода
  10. Турбийоны, адаптированные под корпус
  11. Почему Hublot продолжает вызывать споры
От иллюминаторов и резиновых ремешков: революционные начала Hublot

Carlo Crocco Hublot Portrait

Hublot выделяется среди швейцарских люксовых брендов тем, что его история не начинается в XIX веке с карманных часов и обсерваторных испытаний. Всё начинается в 1980 году с одной конкретной идеи. Итальянский дизайнер Карло Крокко хотел создать часы для современного активного образа жизни: лёгкие, водонепроницаемые и действительно удобные. Его решение было одновременно простым и радикальным: он сочетал золотой корпус с резиновым ремешком — комбинация, которая в то время была почти святотатством в традиционном швейцарском часовом искусстве. Золото полагалось носить с кожей, резина — на дешёвых спортивных моделях. Совмещение этих материалов было сознательным нарушением правил.

Hublot Classic Original MDM Genevejpg

Дизайн вдохновлялся иллюминатором корабля. Круглый безель с видимыми винтами крепился к чистому, почти минималистичному циферблату, а интегрированный резиновый ремешок плавно выходил из корпуса. Эстетика была морской, современной и явно индустриальной. В 1980 году это не походило на то, как должны выглядеть «настоящие» люксовые часы.

hublot classic fusion original ceramic trio

Тем не менее, концепция оказалась резонансной. Сочетание драгоценного металла и практичного ремешка, а также акцент на комфорт и водонепроницаемость сделали часы привлекательными для тех, кто хотел носить их каждый день. Особенно популярны они стали среди европейской знати и знаменитостей, что придало Hublot ауру сдержанного, современного престижа задолго до того, как бренд начал ассоциироваться с более ярким и вызывающим образом, известным сегодня. Этот ранний период (примерно 1980–2004 гг.) иногда называют допериодом до Big Bang, что несколько недооценивает его значение. Основная идея — слияние материалов, узнаваемая форма корпуса и приоритет комфорта — заложила фундамент для всего последующего.

«Искусство слияния» и эпоха Big Bang

Глубокий анализ прошлого, настоящего и будущего Hublot

Облик Hublot, который знаком большинству коллекционеров сегодня, сформировался в 2005 году с приходом Жан-Клода Бивера на пост CEO. Он сделал две ключевые вещи: сформулировал чёткую философию бренда и представил часы, которые эту философию демонстрируют издалека. Философия — «The Art of Fusion» («Искусство слияния»). Это не просто рекламный слоган, а описание подхода Hublot практически ко всему: сочетание традиционного часового искусства с авангардными материалами, объединение прошлого и будущего, смешение культурных референсов, которые обычно не соседствуют. Это не про сдержанность, а про явное и осознанное проявление слияния.

Hublot Big Bang Magic Gold H Shaped Screw

Физическим воплощением философии стала модель Big Bang, выпущенная в том же году. Если оригинальные часы Крокко — иллюминатор, то Big Bang — это маленькое произведение современной архитектуры на запястье. Корпус построен как сэндвич — слои материалов создают глубину. Безель украшен шестью винтами в форме буквы H, которые стали частью фирменного визуального стиля Hublot. Резиновый ремешок срезан с острыми краями и интегрирован в корпус с характерными элементами, что обеспечивает удобную посадку и подчёркивает силуэт.

Hublot Big Bang Magic Gold Lifestyle

Не случайно бренд утверждает, что Big Bang узнаваем без логотипа на циферблате. Пропорции, винты, многослойная конструкция — всё это сделано так, чтобы часы сразу читались как Hublot. Любить или ненавидеть — силуэт невозможно спутать. Big Bang — не просто модель, а язык дизайна, на котором говорит весь бренд.

Алхимия материалов

Hublot Big Bang 20th Anniversary “Materials and High Complication” set

Если 2000-е — это время формирования визуального стиля Hublot, то 2010-е и далее — эпоха превращения материалов в центральный элемент идентичности бренда. Многие бренды говорят о материалах корпусов, но лишь немногие годами разрабатывают собственные сплавы и керамику с нуля. Здесь Hublot полностью раскрывает идею «слияния» и превращается в своего рода лабораторию материалов.

Magic Gold: преодоление ограничений золота

HUBLOT BIG BANG UNICO FULL MAGIC GOLD ON WRIST

Золото красиво, но относительно мягкое, что не идеально для современных спортивных часов. Ответ Hublot — Magic Gold, созданный в 2012 году после четырёх лет совместных исследований с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL). Magic Gold — это сплав 75 % золота и 25 % керамики (карбида бора). На бумаге — простой сплав, но на практике это 18-каратное золото, значительно твёрже обычного и даже прочнее нержавеющей стали по шкале твёрдости Виккерса. Идея проста: сохранить тепло и престиж золота, но в более устойчивой к царапинам форме.

scratching magic gold

Первым применением Magic Gold стали часы Big Bang Ferrari Magic Gold, объединяющие историю материалов Hublot с автомобильным партнёрством. Это ранний сигнал, что материалы станут ключевыми для будущего бренда.

Цветная керамика и Magic Ceramic

hublot spirit big bang tourbillon red

Следующий шаг — цветная керамика. В 2018 году Hublot объявил о разработке ярко-красной керамики собственного производства, решив давнюю проблему: пигменты выгорают или разрушаются при высоких температурах обжига (свыше 1500 °C), необходимых для технической керамики. Hublot применил технологию Spark Plasma Sintering (SPS), позволяющую спекать керамику при более низких температурах, сохраняя цвет. В результате появилась керамика, обладающая твёрдостью и прочностью, но теперь доступная в насыщенных красных, жёлтых, синих и других оттенках. В часах это выражается в Big Bang и других моделях, которые выглядят как вырезанные из цельных цветных блоков.

hublot big bang unico magic ceramic dial close up

Magic Ceramic, представленная в 2025 году в ограниченной серии из 20 штук Big Bang Unico Magic Ceramic, пошла ещё дальше. Многоцветная керамика — это не просто наложение пигментов, а тонкий контроль материаловедения и условий обжига, чтобы избежать смешивания цветов в мутную массу. Часы, дебютировавшие с этим материалом, служат доказательством готовности Hublot вкладываться в такие эксперименты.

Сапфир и SAXEM: прозрачность как дизайнерский выбор

Сапфир известен в часовом деле как материал для стекол, но использование его для корпусов — совсем другое дело. В 2016 году Hublot выпустил корпус из цельного сапфира, используя твёрдость, прозрачность и устойчивость к царапинам материала. После этого бренд начал эксперименты с цветом, создавая сапфировые корпуса в чёрном, жёлтом, синем, розовом и других оттенках. Это не просто цветные новинки, а способ необычно показать скелетонизированные механизмы, стирая грани между корпусом, стеклом и архитектурой механизма.

Hublot Big Bang Unico SAXEM Green profile

В 2019 году Hublot представил SAXEM — собственный синтетический материал, сочетающий прозрачность сапфира с блеском и прочностью, сравнимыми с бриллиантом. Благодаря кубической кристаллической структуре SAXEM сохраняет равномерный цвет и тон со всех углов. В моделях Big Bang и MP, использующих SAXEM, создаётся эффект механизмов, парящих в цветных блоках света.

Механизмы как архитектура

Hublot Unico Assembly 2

Долгое время критики утверждали, что за смелыми корпусами Hublot нет серьёзного часового мастерства. Однако эта критика слабеет, если взглянуть на работу бренда с собственными механизмами за последние полтора десятилетия — это проекты, где архитектура механизма подчёркивает визуальную идентичность часов.

Unico: интегрированный хронограф для демонстрации

Hublot Unico Assembly

Семейство Unico — основной интегрированный хронограф Hublot. Текущий калибр HUB1280 — второе поколение, основанное на оригинальном HUB1242 (2010), но с упрощённой архитектурой для повышения надёжности. Толщина уменьшена с 8,05 мм до 6,75 мм, что улучшает комфорт ношения. Используются однонаправленная передача, специальное сцепление и керамические шарикоподшипники для снижения шума и повышения эффективности передачи энергии. Пять патентов, охватывающих механизм фиксации, части хронографа, допуски и центральную ось, подчёркивают масштаб научной работы.

hublot big bang unico gourmet

Важно, что Unico создан для демонстрации. Во многих моделях циферблат открыт, чтобы показать работу хронографа, делая механизм центром визуального восприятия часов.

Meca-10 и часы с большим запасом хода

Hublot Big Bang Meca 10 42mm gold movement

Представленный в 2016 году Meca-10 — ручной скелетонизированный механизм с кольцевой основной платой и мостами сверху. Результат напоминает технический конструктор с акцентом на прозрачность механики. Вторая версия, адаптированная под корпус Big Bang 42 мм, получила три линейных моста, сатинированную отделку и вручную отполированные фаски. Система реечного и зубчатого колес связывает прямые и круглые шестерни, создавая интуитивно понятный индикатор запаса хода на 10 дней. Баланс виден с лицевой стороны, а кремниевое анкерное колесо, тонкая регулировка и функция остановки баланса обеспечивают точность и практичность.

MP 11 Water Blue Sapphire

В MP-11 14-Day Power Reserve акцент на длительной автономии доведён до предела. Запатентованная система передачи связывает два заводных барабана для максимальной передачи энергии, а трёхмерная компоновка механизма ставит детали на передний план. Эти часы заставляют задуматься о движении энергии через механический объект со временем.

Турбийоны, адаптированные под корпус

Hublot MP 10 Tourbillon Weight Energy System Titanium overview

Подход Hublot к турбийонам основан на той же логике: сначала концепция корпуса, затем механизм под неё. Пример — MP-10 Tourbillon Weight Energy System с калибром HUB9013, который переосмысливает круглые часы как вертикальную структуру с двумя свободно движущимися грузами по обе стороны от центра. Эти грузы связаны с рейками, что позволяет двунаправленное подзаводку при их движении. Заводная головка расположена на «12 часов», а дополнительная на задней крышке отвечает за установку времени.

Hublot MP 10 Tourbillon Weight Energy System Dial Close Up

Внутренний калибр демонстрирует бренд, который воспринимает механизмы не просто как движущиеся части за циферблатом, а как ключевые элементы дизайна, интегрированные в архитектуру корпуса.

Почему Hublot продолжает вызывать споры

Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon Wristshot

Всё это — исследования материалов и собственные механизмы — не мешает Hublot оставаться одним из самых поляризующих имён в часовом мире. Размеры корпусов часто велики, дизайн редко бывает сдержанным, ограниченные серии появляются регулярно. Для ценителей классического дизайна середины XX века и консервативных вкусов это может казаться чрезмерным.

Однако для меня, проведшего значительное время с Spirit of Big Bang Frosted Carbon, трудно списать Hublot как просто шум. Текстура корпуса по-разному отражает свет, отличаясь от привычного ковки карбона и керамики. Тонообразная форма избегает визуальной усталости, присущей круглым спортивным моделям. Открытый механизм на базе Zenith на лицевой стороне напоминает, что за поверхностями и цветами скрывается настоящая механическая сущность.

Hublot MP17 Arsham Splash Case

С этой точки зрения история Hublot за последние 45 лет — не просто провокация, а последовательное исследование нескольких ключевых идей: слияния материалов, видимой механики и готовности находиться на пересечении спорта, искусства, дизайна и науки. Не обязательно любить каждую модель бренда — многие коллекционеры этого не делают. Но трудно отрицать, что Hublot, к лучшему или худшему, помог продвинуть современное часовое искусство в новые, ранее неизведанные области.

Для некоторых это и есть суть. Для других — в том числе для моего молодого «я» — нужно было надеть Spirit of Big Bang, чтобы понять: за карбоном, сапфиром и лозунгами скрывается последовательное, пусть и нестандартное, видение того, какими могут быть механические часы в XXI веке.

