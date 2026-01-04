Глубокий анализ прошлого, настоящего и будущего Hublot

Я коллекционирую часы более десяти лет — достаточно долго, чтобы перестать обращать внимание на модные тенденции или чужое мнение о том, что у меня на запястье, и сосредоточиться на покупке того, что мне действительно нравится и что я могу себе позволить.

Раньше было иначе. В студенческие годы я полностью отвергал Hublot, считая этот бренд выбором людей с избыточным капиталом и недостатком интереса к часовому делу. Сегодня же Hublot Spirit of Big Bang Frosted Carbon — моя любимая модель в коллекции из восьми часов.

Для меня она воплощает философию бренда «The Art of Fusion» («Искусство слияния») в одном объекте: корпус из матового карбона — осязаемое выражение экспериментов Hublot с материалами, а форма тоно — визуально привлекательный дизайн, который не надоедает, независимо от частоты ношения. Это игривый, экстравертный контрапункт более привычным моделям Rolex в моей коллекции, выполненный из нестандартных материалов и оснащённый историческим механизмом на базе Zenith El Primero, красиво скелетонизированным и открытым для обозрения с лицевой стороны. Этот путь — от полного неприятия Hublot до превращения его в эмоциональный центр коллекции — кажется подходящей отправной точкой для глубокого анализа того, как этот молодой и часто спорный бренд превратился в один из самых обсуждаемых в современной часовой индустрии.

От иллюминаторов и резиновых ремешков: революционные начала Hublot

Hublot выделяется среди швейцарских люксовых брендов тем, что его история не начинается в XIX веке с карманных часов и обсерваторных испытаний. Всё начинается в 1980 году с одной конкретной идеи. Итальянский дизайнер Карло Крокко хотел создать часы для современного активного образа жизни: лёгкие, водонепроницаемые и действительно удобные. Его решение было одновременно простым и радикальным: он сочетал золотой корпус с резиновым ремешком — комбинация, которая в то время была почти святотатством в традиционном швейцарском часовом искусстве. Золото полагалось носить с кожей, резина — на дешёвых спортивных моделях. Совмещение этих материалов было сознательным нарушением правил.

Дизайн вдохновлялся иллюминатором корабля. Круглый безель с видимыми винтами крепился к чистому, почти минималистичному циферблату, а интегрированный резиновый ремешок плавно выходил из корпуса. Эстетика была морской, современной и явно индустриальной. В 1980 году это не походило на то, как должны выглядеть «настоящие» люксовые часы.

Тем не менее, концепция оказалась резонансной. Сочетание драгоценного металла и практичного ремешка, а также акцент на комфорт и водонепроницаемость сделали часы привлекательными для тех, кто хотел носить их каждый день. Особенно популярны они стали среди европейской знати и знаменитостей, что придало Hublot ауру сдержанного, современного престижа задолго до того, как бренд начал ассоциироваться с более ярким и вызывающим образом, известным сегодня. Этот ранний период (примерно 1980–2004 гг.) иногда называют допериодом до Big Bang, что несколько недооценивает его значение. Основная идея — слияние материалов, узнаваемая форма корпуса и приоритет комфорта — заложила фундамент для всего последующего.

«Искусство слияния» и эпоха Big Bang

Облик Hublot, который знаком большинству коллекционеров сегодня, сформировался в 2005 году с приходом Жан-Клода Бивера на пост CEO. Он сделал две ключевые вещи: сформулировал чёткую философию бренда и представил часы, которые эту философию демонстрируют издалека. Философия — «The Art of Fusion» («Искусство слияния»). Это не просто рекламный слоган, а описание подхода Hublot практически ко всему: сочетание традиционного часового искусства с авангардными материалами, объединение прошлого и будущего, смешение культурных референсов, которые обычно не соседствуют. Это не про сдержанность, а про явное и осознанное проявление слияния.

Физическим воплощением философии стала модель Big Bang, выпущенная в том же году. Если оригинальные часы Крокко — иллюминатор, то Big Bang — это маленькое произведение современной архитектуры на запястье. Корпус построен как сэндвич — слои материалов создают глубину. Безель украшен шестью винтами в форме буквы H, которые стали частью фирменного визуального стиля Hublot. Резиновый ремешок срезан с острыми краями и интегрирован в корпус с характерными элементами, что обеспечивает удобную посадку и подчёркивает силуэт.

Не случайно бренд утверждает, что Big Bang узнаваем без логотипа на циферблате. Пропорции, винты, многослойная конструкция — всё это сделано так, чтобы часы сразу читались как Hublot. Любить или ненавидеть — силуэт невозможно спутать. Big Bang — не просто модель, а язык дизайна, на котором говорит весь бренд.

Алхимия материалов

Если 2000-е — это время формирования визуального стиля Hublot, то 2010-е и далее — эпоха превращения материалов в центральный элемент идентичности бренда. Многие бренды говорят о материалах корпусов, но лишь немногие годами разрабатывают собственные сплавы и керамику с нуля. Здесь Hublot полностью раскрывает идею «слияния» и превращается в своего рода лабораторию материалов.

Magic Gold: преодоление ограничений золота

Золото красиво, но относительно мягкое, что не идеально для современных спортивных часов. Ответ Hublot — Magic Gold, созданный в 2012 году после четырёх лет совместных исследований с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL). Magic Gold — это сплав 75 % золота и 25 % керамики (карбида бора). На бумаге — простой сплав, но на практике это 18-каратное золото, значительно твёрже обычного и даже прочнее нержавеющей стали по шкале твёрдости Виккерса. Идея проста: сохранить тепло и престиж золота, но в более устойчивой к царапинам форме.

Первым применением Magic Gold стали часы Big Bang Ferrari Magic Gold, объединяющие историю материалов Hublot с автомобильным партнёрством. Это ранний сигнал, что материалы станут ключевыми для будущего бренда.

Цветная керамика и Magic Ceramic

Следующий шаг — цветная керамика. В 2018 году Hublot объявил о разработке ярко-красной керамики собственного производства, решив давнюю проблему: пигменты выгорают или разрушаются при высоких температурах обжига (свыше 1500 °C), необходимых для технической керамики. Hublot применил технологию Spark Plasma Sintering (SPS), позволяющую спекать керамику при более низких температурах, сохраняя цвет. В результате появилась керамика, обладающая твёрдостью и прочностью, но теперь доступная в насыщенных красных, жёлтых, синих и других оттенках. В часах это выражается в Big Bang и других моделях, которые выглядят как вырезанные из цельных цветных блоков.

Magic Ceramic, представленная в 2025 году в ограниченной серии из 20 штук Big Bang Unico Magic Ceramic, пошла ещё дальше. Многоцветная керамика — это не просто наложение пигментов, а тонкий контроль материаловедения и условий обжига, чтобы избежать смешивания цветов в мутную массу. Часы, дебютировавшие с этим материалом, служат доказательством готовности Hublot вкладываться в такие эксперименты.

Сапфир и SAXEM: прозрачность как дизайнерский выбор

Сапфир известен в часовом деле как материал для стекол, но использование его для корпусов — совсем другое дело. В 2016 году Hublot выпустил корпус из цельного сапфира, используя твёрдость, прозрачность и устойчивость к царапинам материала. После этого бренд начал эксперименты с цветом, создавая сапфировые корпуса в чёрном, жёлтом, синем, розовом и других оттенках. Это не просто цветные новинки, а способ необычно показать скелетонизированные механизмы, стирая грани между корпусом, стеклом и архитектурой механизма.

В 2019 году Hublot представил SAXEM — собственный синтетический материал, сочетающий прозрачность сапфира с блеском и прочностью, сравнимыми с бриллиантом. Благодаря кубической кристаллической структуре SAXEM сохраняет равномерный цвет и тон со всех углов. В моделях Big Bang и MP, использующих SAXEM, создаётся эффект механизмов, парящих в цветных блоках света.

Механизмы как архитектура

Долгое время критики утверждали, что за смелыми корпусами Hublot нет серьёзного часового мастерства. Однако эта критика слабеет, если взглянуть на работу бренда с собственными механизмами за последние полтора десятилетия — это проекты, где архитектура механизма подчёркивает визуальную идентичность часов.

Unico: интегрированный хронограф для демонстрации

Семейство Unico — основной интегрированный хронограф Hublot. Текущий калибр HUB1280 — второе поколение, основанное на оригинальном HUB1242 (2010), но с упрощённой архитектурой для повышения надёжности. Толщина уменьшена с 8,05 мм до 6,75 мм, что улучшает комфорт ношения. Используются однонаправленная передача, специальное сцепление и керамические шарикоподшипники для снижения шума и повышения эффективности передачи энергии. Пять патентов, охватывающих механизм фиксации, части хронографа, допуски и центральную ось, подчёркивают масштаб научной работы.

Важно, что Unico создан для демонстрации. Во многих моделях циферблат открыт, чтобы показать работу хронографа, делая механизм центром визуального восприятия часов.

Meca-10 и часы с большим запасом хода

Представленный в 2016 году Meca-10 — ручной скелетонизированный механизм с кольцевой основной платой и мостами сверху. Результат напоминает технический конструктор с акцентом на прозрачность механики. Вторая версия, адаптированная под корпус Big Bang 42 мм, получила три линейных моста, сатинированную отделку и вручную отполированные фаски. Система реечного и зубчатого колес связывает прямые и круглые шестерни, создавая интуитивно понятный индикатор запаса хода на 10 дней. Баланс виден с лицевой стороны, а кремниевое анкерное колесо, тонкая регулировка и функция остановки баланса обеспечивают точность и практичность.

В MP-11 14-Day Power Reserve акцент на длительной автономии доведён до предела. Запатентованная система передачи связывает два заводных барабана для максимальной передачи энергии, а трёхмерная компоновка механизма ставит детали на передний план. Эти часы заставляют задуматься о движении энергии через механический объект со временем.

Турбийоны, адаптированные под корпус

Подход Hublot к турбийонам основан на той же логике: сначала концепция корпуса, затем механизм под неё. Пример — MP-10 Tourbillon Weight Energy System с калибром HUB9013, который переосмысливает круглые часы как вертикальную структуру с двумя свободно движущимися грузами по обе стороны от центра. Эти грузы связаны с рейками, что позволяет двунаправленное подзаводку при их движении. Заводная головка расположена на «12 часов», а дополнительная на задней крышке отвечает за установку времени.

Внутренний калибр демонстрирует бренд, который воспринимает механизмы не просто как движущиеся части за циферблатом, а как ключевые элементы дизайна, интегрированные в архитектуру корпуса.

Почему Hublot продолжает вызывать споры

Всё это — исследования материалов и собственные механизмы — не мешает Hublot оставаться одним из самых поляризующих имён в часовом мире. Размеры корпусов часто велики, дизайн редко бывает сдержанным, ограниченные серии появляются регулярно. Для ценителей классического дизайна середины XX века и консервативных вкусов это может казаться чрезмерным.

Однако для меня, проведшего значительное время с Spirit of Big Bang Frosted Carbon, трудно списать Hublot как просто шум. Текстура корпуса по-разному отражает свет, отличаясь от привычного ковки карбона и керамики. Тонообразная форма избегает визуальной усталости, присущей круглым спортивным моделям. Открытый механизм на базе Zenith на лицевой стороне напоминает, что за поверхностями и цветами скрывается настоящая механическая сущность.

С этой точки зрения история Hublot за последние 45 лет — не просто провокация, а последовательное исследование нескольких ключевых идей: слияния материалов, видимой механики и готовности находиться на пересечении спорта, искусства, дизайна и науки. Не обязательно любить каждую модель бренда — многие коллекционеры этого не делают. Но трудно отрицать, что Hublot, к лучшему или худшему, помог продвинуть современное часовое искусство в новые, ранее неизведанные области.

Для некоторых это и есть суть. Для других — в том числе для моего молодого «я» — нужно было надеть Spirit of Big Bang, чтобы понять: за карбоном, сапфиром и лозунгами скрывается последовательное, пусть и нестандартное, видение того, какими могут быть механические часы в XXI веке.