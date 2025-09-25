Grand Seiko SLGB005 с завораживающим фиолетовым циферблатом

Обычно новые вариации циферблатов — это наименее удивительные новинки в мире часов.

Однако если речь идет о новом циферблате Grand Seiko, я всегда внимательно прислушиваюсь. Когда я впервые увидел Grand Seiko SLGB005 среди шести моделей, он не сразу привлек мое внимание. Недавно выпущенные модели «Sunrise» Tentagraph SLGC006 и «Moonlit Birch» SLGW007 сразу бросились в глаза, когда я открыл коробку. Тем не менее, я люблю необычные цвета циферблатов, и когда заметил этот темно-фиолетовый, он сразу же меня заинтересовал. Это любопытство быстро переросло в восхищение одним из самых красивых циферблатов, которые я видел в последнее время. Позвольте мне объяснить подробнее.

В каждом пресс-релизе Grand Seiko обязательно рассказывает, что вдохновило мастеров бренда на создание особых циферблатов. Часто вдохновение черпается из потрясающих пейзажей префектуры Ивате, где находится студия Grand Seiko в Сидзукуиси. Мои коллеги из Onewatch и я часто улыбаемся, когда в пресс-материалах появляются привычные ссылки, потому что, честно говоря, они порой кажутся немного избитыми. Тем не менее, когда циферблат настолько хорош, как этот новый фиолетовый, улыбка превращается в искреннее восхищение. Проведя пару дней с новым Grand Seiko SLGB005, я понял, что нашел свой любимый релиз Grand Seiko этого года.

История моделей Grand Seiko U.F.A.

Прежде чем объяснить, почему я так люблю этот фиолетовый циферблат, вернемся в апрель этого года. Одной из главных премьер Grand Seiko на Watches and Wonders стал дуэт моделей Spring Drive U.F.A. — SLGB001 и SLGB003. Мне посчастливилось написать вводную статью с обзором, которую я рекомендую прочитать для полного понимания стремления Grand Seiko к точности. История уходит корнями в конец 1960-х, когда бренд выпустил знаменитые модели V.F.A. (Very Fine Adjusted). До середины 1970-х Grand Seiko выпускал небольшое количество этих впечатляющих часов, которые прекрасно демонстрировали мастерство часового дела.

Новая глава этой знаменитой истории началась в начале этого года, когда Grand Seiko представил две модели Ultra Fine Accuracy (U.F.A.), оснащённые новым калибром Spring Drive 9RB2. Этот механизм обеспечивает точность ±20 секунд в год, или примерно ±3 секунды в месяц. Это впечатляющие показатели для совершенно нового калибра, помещённого в красивый корпус Evolution 9.

Коллекция Evolution 9 сочетает в себе лучшее из производства калибров Grand Seiko с современными угловатыми корпусами, основанными на знаменитой «Грамматике дизайна» бренда. Корпус моделей U.F.A. — это эволюция дизайна 44GS 1967 года. В результате он кажется знакомым, но при этом обладает множеством современных черт, делающих его актуальным и интересным.

Новый Grand Seiko SLGB005

Grand Seiko использовал тот же дизайн корпуса для SLGB005. Однако если первые две модели выполнены из платины 950 (SLGB001) и титана высокой прочности (SLGB003), то новая модель изготовлена из нержавеющей стали. Хотя я не против титана или платины, мне больше по душе вес этой новой модели из стали Ever-Brilliant от Grand Seiko. Возможно, еще важнее то, что цвет металла прекрасно сочетается с потрясающе красивым фиолетовым циферблатом. Этот циферблат меняет оттенок от глубокого темно-фиолетового при искусственном освещении до живого и насыщенного баклажанного цвета на солнце.

Вдохновение для этого циферблата пришло с плато Киригамине, расположенного к востоку от студии Shinshu Watch Studio. По словам Grand Seiko, в утреннем свете покрытые инеем деревья излучают фиолетовое сияние, которое и вдохновило на создание циферблата для этого лимитированного выпуска в 1300 экземпляров. Градиентный циферблат приобретает еще большую глубину благодаря своей красивой текстуре. Она создает идеальный фон, на котором стрелки и накладные индексы выделяются особенно ярко. Как и следовало ожидать, стрелки и часовые метки выполнены с высокой степенью отделки, что усиливает визуальное впечатление.

Магия фиолетового циферблата

И вот мы подошли к самой сложной части обзора — как объяснить магию этого великолепного циферблата? Склонен сказать, что это невозможно сделать без того, чтобы увидеть его вживую. Но начну с того, что я люблю насыщенные, глубокие цвета циферблатов, которые не являются обычными синим, черным, белым или серым. Недавно я писал статью о Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer, где объяснял свою любовь к исследованию новых цветов. Немецкий бренд недавно выпустил несколько моделей с редкими цветами и нестандартными сочетаниями.

Это часть более широкой тенденции в индустрии, которая отходит от привычной цветовой палитры. Вспомните коллекцию Toric от Parmigiani Fleurier, новые цвета циферблатов Oyster Perpetual от Rolex и усилия Nomos. Однако если есть бренд, который давно впечатляет нас разнообразием вдохновляющих цветов циферблатов, это Grand Seiko. Хотя можно назвать этот сдвиг в индустрии трендом, усилия Grand Seiko — это нечто большее. Комбинация интересных цветов и, что важно, текстур давно выделяет циферблаты Grand Seiko.

Мои любимые циферблаты Grand Seiko

Когда я вспоминаю впечатляющие циферблаты, сразу приходит на ум модель Grand Seiko с розовым циферблатом SBGA413 «Shunbun». Это до сих пор один из моих любимых часов бренда, который прекрасно отражает смену японских сезонов. Циферблат вдохновлен японской весной, когда розовые цветы сакуры падают на воду и образуют «цветочные плоты» (hanaikada). Результат — циферблат, который остается таким же впечатляющим, как и при выходе в 2019 году в США в эксклюзивном выпуске. Благодаря огромной популярности он стал частью постоянной коллекции. Я рад этому, особенно потому, что хотел бы добавить его в свою коллекцию.

Тем не менее, SBGA413 «Shunbun» имеет серьезного конкурента в лице нового SLGB005. Потрясающий циферблат выглядит глубоким темно-фиолетовым при слабом освещении. С некоторых углов он почти кажется серовато-черным. Но стоит повернуть циферблат, как раскрывается насыщенный фиолетовый оттенок. Еще одна деталь — цвет плавно переходит от чуть более светлого оттенка к почти черному фиолетовому по краям. А богатая текстура добавляет глубины и усиливает впечатление. Я мог бы долго восхищаться этим циферблатом, но думаю, вы поняли суть: это один из лучших циферблатов Grand Seiko за последнее время.

Ношение нового Grand Seiko SLGB005

Что делает часы еще лучше — это полный пакет. Калибр Spring Drive 9RB2 имеет скромные размеры: диаметр 30 мм и толщина 5,02 мм. Благодаря этому Grand Seiko может выпускать более компактные часы с запасом хода 72 часа.

Кроме того, индикатор запаса хода расположен на задней стороне механизма, что позволяет сохранить циферблат максимально чистым. Верхняя половина циферблата украшена логотипом и названием бренда, а нижняя часть намекает на калибр U.F.A. Spring Drive. Также на 3 часах расположено окошко даты.

Особенно выделяется пропорциональность циферблата к корпусу диаметром 37 мм. Мне особенно нравятся крупные, угловатые и тщательно отделанные часовые метки. Стрелки Evolution 9 завершают образ, а корпус сочетает в себе великолепное сочетание матовых и полированных поверхностей, отполированных по технологии Zaratsu.

Комбинация корпуса, стрелок и меток создает яркий визуальный контраст на фоне этого прекрасного фиолетового циферблата. Наконец, удобный браслет оснащен новым замком и системой микрорегулировки без инструментов, которая была представлена в предыдущих моделях U.F.A. Это облегчает подгонку часов, позволяя точно регулировать размер с шагом 2 мм. Благодаря этому часы идеально сидят на моем запястье и доставляют удовольствие при ношении.

Цена и заключительные мысли о новом Grand Seiko SLGB005

К настоящему моменту вы уже поняли, что я обожаю этот новый Grand Seiko SLGB005. Он будет выпущен лимитированной серией в 1300 экземпляров и будет стоить 12 000 евро. Хотя в этом году я видел много отличных новинок, которые впечатлили меня по разным причинам, именно этот Grand Seiko покорил меня исполнением циферблата и невероятным комфортом при ежедневном ношении. Эти два фактора для меня решающие, чтобы часы стали идеальными для повседневного использования.

Во время моего знакомства с часами это чувство становилось все сильнее с каждой минутой. Это не была любовь с первого взгляда, но как только я надел часы на запястье, они меня заворожили. Новый SLGB005 поднялся на вершину моего списка любимых Grand Seiko, наряду с SBGA413 «Shunbun» и SBGE285 «Mist Flake».

Интересный факт: все три модели оснащены механизмом Spring Drive. Признаюсь, что именно новый Grand Seiko SLGB005 завоевал мое сердце и стал моим фаворитом из трех. До этого обзора я и не думал, что эти часы смогут меня так впечатлить. Однако после нескольких дней ношения я считаю этот новый фиолетовый Grand Seiko одной из самых приятных неожиданностей года.